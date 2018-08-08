Сказать больше нечего

Новосибирск увешали билбордами к выборам губернатора — лозунги для них скопировали с чужих плакатов

Этой осенью в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. За право занять эту должность поборются четыре кандидата : Дмитрий Савельев (ЛДПР), Андрей Травников («Единая Россия»), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Георгий Михайлов («Народный альянс»). Некоторые из зарегистрировавшихся кандидатов уже начали размещать предвыборные плакаты по всему Новосибирску. НГС решил узнать, насколько креативными и оригинальными вышли лозунги кандидатов — и сравнил их с теми, что висели во время предыдущих выборных кампаний.





Билборд с изображением Андрея Травникова на улице Ленина





Врио губернатора Андрей Травников решил сделать упор в своей кампании на лозунг «Дела важнее слов». Такой же слоган, слово в слово, в своих предвыборных кампаниях использовал в Подмосковье депутат Госдумы Дмитрий Саблин в 2016 году, а в Новосибирске — директор компании «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева в 2015 году.





Стенд с плакатом Дмитрия Саблина («Единая Россия») в Москве. 18 сентября 2016 года его избрали депутатом Госдумы четвёртый раз подряд





Билборд директора «Экспресс-пригорода» Екатерины Куфаревой, которая шла на выборы в горсовет Новосибирска от «Единой России». Кстати, лозунг не помог — она проиграла





Схожие лозунги встречались и в других регионах, например на Сахалине — там тема «дел вместо слов» даже использовалась однопартийцами в рамках одной и той же кампании. «Делать», похоже, — вообще главная мантра российской политики.





Наклейка с агитматериалом Александра Шарифулина («Единая Россия»). 14 сентября 2014 года был избран депутатом Городской думы Южно-Сахалинска





Плакат с изображением Олега Болутенко («Единая Россия»). 14 сентября 2014 года избран депутатом Городской думы Южно-Сахалинска





Предвыборный мотив использовался ещё на заре российской демократии — одним из знаменитейших либералов 1990-х, Егором Гайдаром.





Предвыборный плакат Егора Гайдара («Выбор России»). 12 декабря 1993 года был избран депутатом Госдумы





На улицах Новосибирска публичную агитацию кроме Андрея Травникова ведёт пока только глава новосибирского отделения «Справедливой России», депутат Заксобрания Новосибирской области и кандидат в губернаторы Анатолий Кубанов. Он использует несколько слоганов для привлечения избирателя. Один из билбордов с его изображением призывает «заплатить банкирам, а не народу».







Билборд с изображением Анатолия Кубанова недалеко от автовокзала на Красном проспекте





Почти дословно этот же лозунг использовался в агитации перед выборами в Новосибирске в 2015 году.





Плакат к выборам депутатов Заксобрания Новосибирской области и депутатов горсовета Новосибирска в сентябре 2015 года





Зимой 2011 года кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ушаков также упоминал в своей агитке банки. Он предлагал им выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке, мотивируя свою позицию тем, что «банкам некуда девать деньги».







Макет агитационного материала Дмитрия Ушакова («Справедливая Россия»). 4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной Думы от Санкт-Петербурга





Богатых олигархов к ответу пытался призвать и сахалинец Евгений Плотников. Стать мэром у Плотникова не получилось, зато он был избран в депутаты Городской думы Южно-Сахалинска.







Билборд с цитатой Евгения Плотникова (самовыдвиженец). 14 сентября 2014 года пытался избраться на должность главы Южно-Сахалинска, но ему отказали в регистрации





Ещё один баннер с Анатолием Кубановым предлагает (но непонятно, что именно) «За обездоленных!».







Билборд с изображением Анатолия Кубанова на площади Труда





Очень похожий слоган использовала партия ЛДПР в промежутке с 2003 по 2011 год в различных избирательных кампаниях. Сам Анатолий Кубанов ранее состоял в этой партии, а не в «Справедливой России».





А в 2016 году в Пензе появились плакаты с изображением председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, выступающего за права малоимущих.





Билборды с портретом Владимира Жириновского обычно используются во всех предвыборных кампаниях, в которых участвует ЛДПР





Баннер с изображением Сергея Миронова, появившийся в Пензе в феврале 2016 года





По мнению политолога Сергея Козлова, предвыборные лозунги не имеют значения: гораздо важнее социальный статус кандидата и то, насколько он встроен во власть. «Действующий губернатор или врио губернатора с гораздо большей вероятностью победит, нежели человек с самым замечательным лозунгом», — замечает политолог.





Также, по словам Сергея Козлова, текущая кампания по выборам губернатора — одна из самых незаметных. «Складывается ощущение, что избиратели просто не знают, что скоро пройдут выборы», — резюмировал Козлов.





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