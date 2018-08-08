Сказать больше нечего

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Новосибирск увешали билбордами к выборам губернатора — лозунги для них скопировали с чужих плакатов
Этой осенью в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. За право занять эту должность поборются четыре кандидата: Дмитрий Савельев (ЛДПР), Андрей Травников («Единая Россия»), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Георгий Михайлов («Народный альянс»). Некоторые из зарегистрировавшихся кандидатов уже начали размещать предвыборные плакаты по всему Новосибирску. НГС решил узнать, насколько креативными и оригинальными вышли лозунги кандидатов — и сравнил их с теми, что висели во время предыдущих выборных кампаний.
Врио губернатора Андрей Травников решил сделать упор в своей кампании на лозунг «Дела важнее слов». Такой же слоган, слово в слово, в своих предвыборных кампаниях использовал в Подмосковье депутат Госдумы Дмитрий Саблин в 2016 году, а в Новосибирске — директор компании «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева в 2015 году.
Схожие лозунги встречались и в других регионах, например на Сахалине — там тема «дел вместо слов» даже использовалась однопартийцами в рамках одной и той же кампании. «Делать», похоже, — вообще главная мантра российской политики.
Предвыборный мотив использовался ещё на заре российской демократии — одним из знаменитейших либералов 1990-х, Егором Гайдаром.
На улицах Новосибирска публичную агитацию кроме Андрея Травникова ведёт пока только глава новосибирского отделения «Справедливой России», депутат Заксобрания Новосибирской области и кандидат в губернаторы Анатолий Кубанов. Он использует несколько слоганов для привлечения избирателя. Один из билбордов с его изображением призывает «заплатить банкирам, а не народу».
Почти дословно этот же лозунг использовался в агитации перед выборами в Новосибирске в 2015 году.
Зимой 2011 года кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ушаков также упоминал в своей агитке банки. Он предлагал им выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке, мотивируя свою позицию тем, что «банкам некуда девать деньги».
Богатых олигархов к ответу пытался призвать и сахалинец Евгений Плотников. Стать мэром у Плотникова не получилось, зато он был избран в депутаты Городской думы Южно-Сахалинска.
Ещё один баннер с Анатолием Кубановым предлагает (но непонятно, что именно) «За обездоленных!».
Очень похожий слоган использовала партия ЛДПР в промежутке с 2003 по 2011 год в различных избирательных кампаниях. Сам Анатолий Кубанов ранее состоял в этой партии, а не в «Справедливой России».
А в 2016 году в Пензе появились плакаты с изображением председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, выступающего за права малоимущих.
По мнению политолога Сергея Козлова, предвыборные лозунги не имеют значения: гораздо важнее социальный статус кандидата и то, насколько он встроен во власть. «Действующий губернатор или врио губернатора с гораздо большей вероятностью победит, нежели человек с самым замечательным лозунгом», — замечает политолог.
Также, по словам Сергея Козлова, текущая кампания по выборам губернатора — одна из самых незаметных. «Складывается ощущение, что избиратели просто не знают, что скоро пройдут выборы», — резюмировал Козлов.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова, prisp.ru, filurin.ru, astv.ru, tipolog.livejournal.com, spravedlivo.ru, politforums.net