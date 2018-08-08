«Уровень бюрократии тут запредельный»

Вторая история проекта «Сибирь, до свидания!» про Японию. Префектура Окинава, Онна, считается местом, где можно найти большое количество долгожителей нашей планеты. Именно туда год назад переехала Анжелика Каленчук, потому что они с парнем решили продолжить своё образование там. В тихом и затерянном раю на юге Японии, как она называет своё новое место жительства, они планируют прожить ещё четыре года, пока будут учиться в аспирантуре, а потом, скорее всего, будут открывать для себя новые страны и культуры. НГС узнал у Анжелики, можно ли купить алкоголь в аптеке, по каким причинам японские девушки не загорают на пляжах, как работает логика «меньше мусорок — меньше мусора», почему не нужно оставлять чаевые и почему нельзя отключить звук во время съёмки на японском телефоне.

«На каждое действие нужна бумажка»







Идея переехать в другую страну возникла около трёх лет назад. Поступив в магистратуру НГУ, мы с моим молодым человеком уже начали искать варианты университетов по всему миру, где можно было бы продолжить обучение в аспирантуре. В итоге выбор пал на новый университет в тихом и затерянном раю на юге Японии, куда мы и перебрались по окончании магистратуры НГУ в 2017 году. Вся процедура, включающая в себя поиск университета, подготовку и сдачу языковых тестов, сбор документов и так далее, заняла около одного года. Но это не так сложно и страшно, как кажется! Для этого не нужны большие деньги или родственники в посольстве, только огромное желание и немного терпения.







На самом деле нам очень повезло с университетом и с людьми, которые помогли освоиться на новом месте. Японцы — очень приветливая нация, и в беде не бросают.





Но, наверное, самые большие трудности были связаны со всевозможными документами, собственно говоря, как и у всех людей, меняющих место жительства. Уровень бюрократии в Японии запредельный: на каждое действие нужна бумажка. Но это всё временные трудности, преодолеть которые можно даже без знания японского языка.







На поиск университета, сдачу языковых тестов и сбор документов у пары ушёл один год





Виза в Японию делается всего четыре дня и является бесплатной. Оформлением всех документов занимался наш университет, поэтому ни с какими проблемами мы не столкнулись.







Несвежую еду не найти







Стоимость жизни в Японии можно описать тремя словами — всё очень дорого! По стоимости жизни и туризма Япония входит в топ самых дорогих стран мира. И уровень жизни здесь довольно высокий. Особенно дорого обходится медицина. Могу сказать, что по соотношению цены и качества Россия здесь выигрывает с огромным отрывом. Парадокс в том, что при этом Япония — это страна долгожителей, которым здоровье позволяет вести активный образ жизни в свои 80–90 лет. Еда здесь дороже в полтора-два раза по сравнению с Россией, особенно это касается свежих фруктов и овощей. Но качество местных продуктов оправдывает их цену. Найти несвежую еду в магазинах и на рынках практически невозможно.







На острове много долгожителей, при этом уровень медицины по соотношению цены и качества, по словам девушки, хуже, чем в России





Средняя зарплата в Японии около 300 тысяч иен — это около 3 тысяч долларов. На питание у семьи из двух-трёх человек уйдёт около 70–80 тысяч иен (700–800 долларов). Аренда жилья начинается от 40 тысяч иен за самые простенькие квартирки. Большая часть расходов — транспорт: в больших городах мало парковок и ездить на своей машине каждый день неудобно и долго, поэтому многие японцы пользуются метро, проезд на котором начинается от 140 иен (примерно 1,5 доллара) и вполне может доходить до 1 тысячи иен (10 долларов) за одну поездку. Цена зависит от того, сколько станций вы проезжаете. Это один из плюсов жизни в Японии, потому что цены в других странах уже не кажутся такими высокими. Поэтому местным жителям проще путешествовать со своими зарплатами.







Большая статья расходов — это транспорт





Японские уровни вежливости







Самая примечательная особенность японцев — это уровень сервиса. И я сейчас не говорю о дорогих отелях, ресторанах, — это касается всех сфер взаимодействия между людьми. Даже в самых отдалённых и небогатых уголках страны встретить хамство от местного жителя практически невозможно. При этом оставлять чаевые не принято и даже считается оскорбительным. Ведь человек просто выполнял свою работу, за которую он и так получает зарплату. Это отношение друг к другу пропитывает всю их культуру. Даже сам японский язык имеет несколько уровней вежливости, а оскорбительных слов вы там и не встретите вовсе.







Анжелику поражает чистоплотность японцев и уровень сервиса





Ещё мне как человеку из России бросается в глаза чистоплотность японцев. Мусор должен быть строго отсортирован и выброшен только в специальных пакетах. Также вы не найдёте горы мусора в местах отдыха, парках и так далее, а новые белые кроссовки остаются белыми, где бы вы в них ни ходили. Ещё один парадокс состоит в том, что при этой чистоплотности найти подходящую мусорку порой очень сложно. Поначалу это кажется непонятным, но здесь это работает так: «Чем меньше мусорок, тем меньше мусора».







Страна храмов, а не роботов







Наверное, самый главный стереотип: «Япония — страна роботов». Нет, друзья, Япония — это страна храмов и многовековой восточной культуры в первую очередь. Миллионы туристов в основном приезжают сюда увидеть цветение сакуры и встретить настоящих гейш. Хотя это не отменяет того факта, что, войдя в торговый центр, на стойке информации вы встретите очаровательнейшую девушку-робота, которая ответит вам на базовые вопросы и подарит улыбку на прощание.







Япония — страна храмов и цветущей сакуры





Стереотип о России здесь весьма банален — «В России очень холодно». А если кто-то узнает, что ты приехал из Сибири, то на тебя будут ошарашенно смотреть, как на йети, и спрашивать, как ты там вообще живёшь. Многие иностранцы даже не догадываются, что в России есть что-то, кроме зимы, хотя об этом даже мы иногда забываем, правда?







Неполезные продукты в аптеке







Жизнь местных очень отличается от нашей. В некоторых мелочах это полнейшая противоположность. Например, местные девушки никогда не загорают, так как белизна кожи здесь считается очень красивой. Если японка и приходит на пляж, то она закрывает одеждой каждый участок тела, включая лицо. Все магазины ломятся от отбеливающих средств для кожи, а средств для загара, которые так популярны у русских девушек, вы здесь не встретите.







В Японии ценят светлую кожу, поэтому девушки стараются не загорать на пляжах и прикрывают даже лицо





Вообще, японская продукция и магазины очень не похожи на российские. К примеру, во всех японских аптеках продаются обычные продукты питания, причём далеко не всегда самые полезные. Так и получается, что, придя в аптеку, вы запросто сможете купить крепкий алкоголь и пачку сигарет. Ещё одна местная особенность — это наличие громкоговорителей по всей стране, которые объявляют начало и конец рабочего дня, обеденный перерыв и часто используются для объявления эвакуаций и прочих сообщений. Слышно их в любом, даже самом отдалённом уголке города. Также если вы приобрели свой смартфон в Японии, то он автоматически будет вас оповещать о возможном землетрясении или цунами вне зависимости от вашего местоположения, оператора и модели телефона.







Ещё одной интересной особенностью местных телефонов является то, что вы не сможете отключить щелчок камеры на нём. Эта мера защищает японских девушек от нежелательного фотографирования их мужчинами, что является большой и обсуждаемой проблемой. Русскому человеку это кажется непонятным, но разность менталитетов как раз и выражается в подобных мелочах.







Громкоговорители размещены по всей стране: они оповещают о начале и окончании рабочего дня, обедах и эвакуациях





Остров, на котором не бывает зимы







Самым главным счастьем своего места жительства считаю близость к морю. Окинава — очень маленький остров, зажатый между Южно-Китайским морем и Тихим океаном. Здесь всегда влажно и не бывает зимы в нашем понимании. Жить в таком климате психологически и физически гораздо легче. Поэтому местные жители гораздо менее угрюмы и считаются одними из самых долгоживущих на планете.







Самый главный минус — это дороговизна и недоступность общественного транспорта. Без машины здесь придётся очень трудно, а получение местных прав обойдётся около 3 тысяч долларов. При этом парковочных мест очень мало, и большая часть из них является платной. Ещё один существенный минус жизни здесь — это тайфуны. В сезон дождей тайфун может накрыть в любой момент. В такие дни жизнь на Окинаве останавливается: школы, магазины, банки и прочее просто не работают, поэтому дома всегда нужно иметь запас еды и воды на несколько дней.





Анжелика скучает по осеннему Академгородку и зимнему новосибирскому воздуху





Конечно, очень не хватает русской культуры: от еды до театров. Но на самом деле на Окинаве много русских и украинцев, поэтому встретить родной язык или даже наткнуться на фестиваль русской культуры здесь вполне можно. Ещё замечаю, что после целого года жизни здесь организм начинает скучать по смене времён года. Возможно, для кого-то это прозвучит абсурдно, ведь житель России всегда хочет лета на дворе, но ведь именно потому, что настоящее лето у нас длится всего два-три месяца, мы так его и ценим. Иногда, конечно, хочется прогуляться по осеннему Академгородку или вдохнуть воздух свежего зимнего утра.







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