Азы первой помощи: о чем расскажет молчание пострадавших

Как облегчить участь попавших в ДТП разговором и на что обращать внимание

Мы продолжаем проект «Азы первой помощи» — в дебютной серии мы рассказали, что нужно сделать на месте ДТП в первую очередь . Настало время подойти к травмированному человеку, осмотреть его и поговорить.







Нюансов здесь тоже немало:







— Когда говорите с пострадавшим, не нависайте над ним, это пугает человека, — советует заведующий отделением скорой помощи Николай Держинский. — Займите с ним один уровень: если он в машине — наклонитесь, если он лежит на земле — сядьте на корточки.











Наденьте перчатки







Медицинские перчатки должны быть в аптечке. Нужны они прежде всего вам, чтобы исключить перенос опасных заболеваний вроде ВИЧ или гепатита B.







При любых манипуляциях с пострадавшим лучше надевать перчатки





Обеспечьте психологический комфорт







Ваша задача — не только осмотреть человека, но и максимально его успокоить. Сразу дайте себе установку сохранять самоконтроль и оставаться доброжелательным.







Пострадавшие нередко ведут себя агрессивно, что является, с одной стороны, естественной реакцией на боль, с другой — есть следствие дезориентации: например, человек может считать вас виновником происшествия, даже если вы всего лишь очевидец. Не придавайте этому значения: такая агрессия обращена не на вас.







— Подойдя к человеку, представьтесь сами, называйте его на «вы», — советует Николай Держинский. — Если проводите какие-то манипуляции, предваряйте их объяснениями, чтобы человек понимал, что и зачем вы делаете. Хотя это сложно, говорите спокойно, без ажиотажа. Старайтесь не спорить с вашими помощниками и не создавать излишнюю суету, которая будет нервировать пострадавшего.







Судя по следам, человек ударился головой в лобовое стекло, значит, вероятна черепно-мозговая травма





Для чего нужен осмотр







Он позволит сориентироваться, нужна ли пострадавшему экстренная помощь ещё до приезда медиков: о способах остановки кровотечения и сердечно-легочной реанимации мы еще поговорим.







Важную информацию следует сообщить в скорую помощь дополнительным звонком, например, если состояние пострадавшего тяжелее, чем казалось на первый взгляд.











Как проводить осмотр







Первой задачей на месте ДТП является выявление тяжелых пострадавших : людей, которые лежат молча, в неестественных позах, не двигаются, плохо реагируют на раздражители. Их число необходимо сообщить при вызове скорой. После этого у вас появляется время для более тщательного осмотра.







Убедитесь, что человек может нормально дышать и язык не запал в горло. Если это произошло, освободите дыхательные пути, приподняв подбородок человека, в крайнем случае — механически.







На что обращать внимание при осмотре?







— Прежде всего на кровотечения, — объясняет Николай Держинский. — Например, если человек сидит в автомобиле, загляните внутрь: нет ли лужи крови на полу? Определите хорошо заметные переломы, когда кости человека вывернуты неестественным образом. Ищите инородные предметы, которые могли проникнуть в тело пострадавшего. Оцените, не зажат ли он в автомобиле. Отметьте для себя, был ли он пристегнут, особенно если его готовят к извлечению из автомобиля. Обратите внимание на симметричность лица: если перед или после ДТП у человека произошел инсульт, очень вероятно, что его лицо будет искажено.







Переносить тяжелых пострадавших, даже при наличии носилок, нужно в крайних случаях





Можно ли трогать и перемещать человека?







Первое правило: если нет острой необходимости, не двигайте человека и не прилагайте физических усилий при осмотре. Если касаетесь — касайтесь легко.







Эвакуация может нанести тяжелые травмы, например, когда у пострадавшего перелом позвоночника или сложные переломы конечностей. Если разбитый автомобиль стоит в относительной безопасном месте и нет очевидных рисков возгорания (луж топлива, огня, дыма), лучше оставить пострадавших в машине до приезда спасателей и медиков. То же касается людей, лежащих на земле: если нет прямой угрозы, не двигайте их.







Бывают случаи, когда перемещение необходимо: помимо риска пожара человек может, например, замерзнуть в неработающем автомобиле или лежа на земле. Решение о перемещении принимается по ситуации, а о самой технологии эвакуации пострадавших мы еще поговорим.







Как определить, жив ли человек







У человека без сознания в первую очередь проверяем дыхание: его видно по движениям грудной клетки. Если дыхания не заметно, прощупываем пульс на шее или запястье пострадавшего.







Если по всем признакам человек уже умер, сообщите об этом дополнительным звонком в скорую помощь.







Реальные ДТП — очень тяжелое зрелище. Будьте к этому морально готовы





Задайте пострадавшему три основных вопроса







Вопросы звучат так: «Как вас зовут?», «Что случилось?», «Где болит?».







Важны не только ответы, даже если они последуют. Важна реакция пострадавшего.







О чем расскажут ответы







Человек может не отвечать вообще — это говорит о тяжелом состоянии. Причиной может быть серьезная черепно-мозговая травма, инсульт, тяжелое отравление, остановка сердца — в последнем случае потребуется реанимация.







Если человек не помнит, что случилось, подозревайте черепно-мозговую травму или отравление. Нельзя исключать воздействие наркотических препаратов и алкоголя.







Когда человек отвечает замедленно и односложно, вероятен травматический шок: следует с особой тщательностью осмотреть его на наличие кровотечений и тяжелой скелетной травмы.







Иногда пострадавший отвечает по существу, но делает это кратко, отрывисто: вероятны проблемы с дыханием из-за травмы грудной клетки или повреждения легких.







Очень возбужденные и подробные ответы, как правило, говорят о начинающемся шоке, поэтому с особым вниманием следует искать кровотечения. Возбуждение может быть и реакцией на стресс.







Сильные наезды сзади часто провоцируют тяжелые повреждения шейного отдела





Почему важно знать, где болит







Естественный вопрос «Что у вас болит?» позволит обнаружить невидимые глазу повреждения. Но возможна и другая ситуация: несмотря на травмы, человек не чувствует боли. В этом случае, вероятно, травмирован позвоночник.







Что еще сделать при осмотре







Вы должны сразу принять меры к остановке сильных кровотечений: мы ещё уделим внимание тому, как именно это делать.







В любом случае оставайтесь рядом с пострадавшим до приезда скорой. Его состояние может резко ухудшиться, что потребует быстрых мер, — важно не пропустить этот момент. К тому же человеку будет гораздо спокойнее, если вы поддержите его ненавязчивой беседой. Сообщайте ему сведения, которые укрепят его моральный дух. Расскажите, что скорая уже едет, что его близкие живы, что травмы не выглядят серьезными.







По приезде спасателей и скорой сообщите им наиболее важную информацию о травмах, состоянии пострадавших и проведенных мероприятиях.











В следующих выпусках мы расскажем о способах эвакуации пострадавших, особенно тяжелых и неповоротливых, разберем по косточкам медицинскую аптечку, научимся останавливать кровотечения, фиксировать переломы и проводить сердечно-легочную реанимацию.





