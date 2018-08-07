«Хорёк» улетел в космос

Тест-драйв: глядя на дизайн нового Lexus RX, можно сломать глаза, но зато он проворно роется в песке

Lexus RX (в народе «рекс», «хорёк») — самый популярный автомобиль марки в России и в Новосибирске, локомотив продаж, и сейчас — наиболее передовой по дизайну кроссовер. Его замысловатые линии многих заставляют морщиться, но покупатели голосуют рублём. За что же автолюбителям нравится RX , какие у него плюсы и минусы — далее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот Lexus RX300 (предоставлен официальным дилером «Восток Моторс») представлен с младшим мотором. И да, у него нет полного привода. Поэтому будем считать его комфортабельным городским паркетником, хотя в других версиях полный привод есть.













Его мощная угловатая пасть подчеркивает агрессию автомобиля, в той же тональности играют светодиодные уголки ходовых огней и вертикальные прорези под противотуманки в бампере.















Сбоку автомобиль насыщен замысловатыми изгибами, выштамповками, имеет парящую крышу. Квадратные арки защищены чёрным пластиком.















Задние фонари посажены высоко, соблюдено необходимое восприятие достаточной ширины кроссовера. Двойные патрубки выхлопной системы придают спортивности.















В целом автомобиль смотрится как один из самых современных, самых необычных, но многим он может просто не нравиться из-за массовых переплетений дизайнерских линий.















В салоне RX доминирующее место занимает внушительных размеров дисплей мультимедийной системы. Он расположен на передней панели и немного сдвинут к лобовому стеклу. Он не сенсорный, в любом случае до него не дотянешься.















Управляется мультимедиа при помощи джойстика на центральной консоли, который работает по принципу мышки. То есть надо иногда прям прикладывать точные усилия, чтобы поймать тот или иной пункт меню. Хорошо, что большое количество функций дублируется кнопками, в том числе и на руле.















Руль разбит на кожаные секторы и какие-то пластиковые, под дерево. Пластиковые секторы на ощупь не очень приятны и тонковаты, это может помешать при активном рулении.















Передняя панель, двери обиты кожей, есть вставки под металл, есть немного глянца. Жёсткий пластик идет только по низу салона.















Сиденья удобные, с электрорегулировками, с достаточной боковой поддержкой. Белая прострочка со временем станет серой.















Приборная панель строгая, здесь всё хорошо читается, выводится вся необходимая информация. Может быть, она немного мрачновата из-за обилия чёрного фона.















Сзади просторно, есть место и в ногах, и над головой. Можно управлять своим климатом, подогревами. Подлокотник широкий и зафиксирован на достаточной высоте.















Багажник 553 литра, большой подпол с органайзером и запаской. Есть электропривод крышки, достаточно медленный, кстати.















Под капотом этого RX младший в гамме двигатель объёмом 2 литра с турбонаддувом. Его мощность 238 л.с., и разгоняет он переднеприводную машину до сотни за 9,2 секунды.















Небольшие заминки под педалью газа есть, но в целом мотор подхватывает бодро и дальше, если двигаться на пониженной передаче, всегда остается хороший запас для рывка вперед.















RX приятно управляется, не сильно кренится, хорошо держит креслами. Руль имеет оптимальную тяжесть, почти во всех положениях даёт неплохую обратную связь.















На сухом плотном песке машина ведет себя без всяких намёков на возможную пробуксовку, хорошо держит тягу, не дает раскопанным кучам песка осадить себя. С клиренсом 20 сантиметров это оптимальный вариант для езды по городу и летом, и зимой.















RX удачно сбалансирован для преодоления неровностей. Подвеска сглаживает рельеф, оставляя о нём небольшое представление. Многие ямки глотаются вообще незаметно, некоторые все-таки передаются ударом в салон, но в целом езда комфортная, без тряски и без раскачек.















Шумоизоляция справляется со звуковым фоном, доносящимся из задней части кузова, почти не слышно колёс. На высоких оборотах прорывается звук двигателя, достаточно грубый, но негромкий.















Стоит RX от 2 833 000 рублей, в средних полноприводных версиях можно ограничиться 3,5 миллионами. Но в любом случае это дешевле немецких конкурентов в премиум-сегменте.







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