Сбежали из четырёх стен

Новосибирец в инвалидной коляске увёз на Алтай девушку с ДЦП — это была её первая поездка за 28 лет

37-летний Алексей Терехов, который 15 лет назад оказался прикованным к инвалидному креслу, решил каждый год собирать группу инвалидов и устраивать им путешествие. Цель его проекта — подарить людям впечатления, недостаток которых они испытывают, сидя дома. В этом году с ним хотели поехать три человека, но в итоге в группе осталась только 28-летняя Вика, у которой с рождения ДЦП. Благодаря Алексею она впервые смогла посмотреть на горы, гречишные поля и даже пройти по подвесному мосту. Впечатления были настолько яркими, что девушка даже обошлась без обезболивающих. Подробности путешествия — в материале НГС.

Полгода назад Алексей Терехов начал собирать группу людей с инвалидностью для путешествия на Алтай. Когда-то он сам проехал сотни километров до Горного Алтая, сидя за рулём своей «Нивы». А после поездки решил, что подарит те же яркие эмоции другим людям, покажет им мир, пусть даже тот, который совсем рядом.







Весной он начал искать инвалидов, которые поедут на Алтай вместе с ним. Путешествие участникам Алексей оплачивал сам, часть расходов взяли на себя немногочисленные спонсоры. «Группа набралась сразу. Было пять человек, именно инвалидов. Потом одна женщина с ДЦП отказалась», — рассказывает организатор поездки. Причина, считает он, в том, что она стеснялась себя. Ему она даже призналась, что на улицу выходит только тогда, когда людей не так много.







Алексей Терехов





Буквально за считаные дни до поездки в группе осталось только две девушки, но вторая тоже отказалась ехать, объяснив своё решение тем, что её отправляют в реабилитационный центр. В итоге осталась 28-летняя Виктория, которая с рождения страдает ДЦП. В поездке её сопровождала мама.







Алексей ездил на «Сузуки», его друг — на «Ниве»





«Я сразу согласилась, но потом начала переживать, мало ли как. Но Алексей — молодец, нас поддерживал, говорил, что просто нужно подготовиться», — вспоминает Елена Минор, мама Виктории. Больше всего она боялась, что дочери станет плохо в дороге: Вика плохо переносит поездки. «Но я к врачам, в аптеку, говорю: "Так и так, мы решились, хотим съездить". Ну и знали, что нас не бросят, поэтому было нестрашно, — рассказывает о своих ощущениях Елена. — Вы знаете, мы же нигде не были. Вот ей 29 лет будет, она ничего не видела, только эти больницы всю жизнь. Единственное — Краснозёрское общество инвалидов мы посещаем, одна отдушина была. А здесь — в настоящую поездку».







Диагноз «ДЦП» у Вики с рождения: ребёнок получил родовую травму. У девушки нарушения речи, до семи лет она не ходила. «Вообще говорили, что ни ходить, ни разговаривать, ничего не сможет. Но потом хоть как-то восстановились — хоть ходим немножко. Частично всё равно у нас получилось восстановиться», — оптимистично говорит Елена.







Путешественники ночевали в палатке или в домиках на базах





В путешествие группа отправилась на двух машинах — Алексей был за рулём своего автомобиля. Вместе с ним в машине ехали супруга Елена и Виктория с мамой. Второй водитель — друг Алексея, его тёзка, к нему сгрузили вещи.







По маршруту Алексея в первый раз планировали ночевать в Сростках, но доехать до деревни не успели. «Ночевали в палатке. Это планировалось, но не так рано. Просто уже поздно было, поэтому дальше не поехали, остановились прямо в поле. Поднялись на бугор, там красивые поля гречихи», — вспоминает Алексей. После первой ночёвки на природе — а это уже сильные впечатления для человека, который нигде не был, — путешественники заехали в шукшинскую деревню, правда, не смогли попасть в музей, как хотели.







Первая ночёвка Елены и Виктории по пути на Алтай





Вообще, поездка получилась не совсем такой, как её планировали, — где-то музеи закрыли, не удалось попасть на канатную дорогу. Поэтому маршрут меняли спонтанно. «Облако гору закрыло. Мы хотели, чтобы они (Виктория с мамой) поднялись, там было закрыто. Но заехали в зубрятник — зубров посмотрели. В маральник — одного марала увидели, — рассказывает Алексей. — В принципе можно было чуть лучше сделать. Но главное, что машины выдержали, в этом плане мы хорошо подготовились».





Елена с дочерью





Большую часть времени они жили в домиках на алтайских базах. «Маршрут был: Новосибирск — Горно-Алтайск — Курай. В принципе, как и хотели, — говорит Алексей, — На будущее решил: либо в музей, либо едем на природу алтайскую смотреть».







Несмотря на маленькие неудачи, для Виктории путешествие стало незабываемым. Она увидела Камышлинский водопад, посмотрела на Алтайскую принцессу, сама прошла по подвесному мосту.







«Это не передать, — описывает Елена впечатления своей дочери. — Подвесной мост 150 метров, она сама прошла почти 3 километра. Господи, надо было видеть её глаза. Я брала с собой сильные лекарства на всякий случай, мне страшно было. Но вся группа видела, что в эти дни Вика почти таблетки не пила. Только одну. Я её никогда такой счастливой не видела. А для меня это всё».







Виктория смогла пройти по подвесному мосту, что стало неожиданностью для её мамы





Особенно сильным впечатлением для девушки стали снежные вершины гор в Курайской степи. «Надо было видеть её глаза. Их цвет за минуту на три-четыре раза менялся. Иногда мне казалось, что в некоторых моментах сердце останавливалось», — со слезами вспоминает Елена.







Вика всегда плохо переносила дорогу, поэтому её постоянно спрашивали — не устала ли. Но девушка категорически в этом не признавалась и шла с остальными.





«Мы, конечно, ещё дальше хотели поехать — в Белокуриху, но потом передумали, не стали её уже "добивать" (эмоциями. — А.Б.). Она говорила, что не устала, но видно было, что устала. На обратном пути спала в машине, уже в последний день, в субботу, когда обратно ехали», — рассказал Алексей.







Алексей со своим другом, Виктория и Елена, жена Алексея





Это маленькое шестидневное путешествие в соседний край, которое для обычного человека будет лишь проходящей поездкой, для Виктории и её мамы стало чуть ли не переломным моментом в жизни. Эту поездку Елена считает «счастливым билетиком» в будущее, которое для Вики уже станет другим.





Поездка дала много эмоций Вике, которые она до сих пор испытывает, рассматривая фотографии





«Я говорю, а у меня от счастья слёзы накатываются. Вика смотрит фотографии, и я вижу, что девочка ещё вся там, она счастливая. А я после этой поездки ещё сильнее стала, — признаётся Елена. — Наверное, действительно, мне за мои 47 лет судьба дала этот счастливый билетик, как будто нам кто-то его подарил. Вот, наверное, Лёша и подарил».







Алексей решил каждый год брать группу инвалидов на Алтай, чтобы подарить людям новые впечатления





Самым сложным для Алексея, по его словам, было лишь движение по трассе. В следующем году он также будет искать желающих покорить с ним Алтай. Хотя сам он избегает этого громкого слова. «Да не покорять что-то, а просто хотя бы двоих-троих человек вывезти посмотреть на горы», — просто ответил он.







Читайте также:

Ведущая в темноте

Екатерина Чупахина учит людей с нарушением зрения передвигаться по городу с тростью самостоятельно — чтобы попасть к ней на курс, люди выстраиваются в очередь.