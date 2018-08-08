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Столица дешёвых иномарок

Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час

Шансы удачно съездить в столицу за машиной оцениваются в 30%
Шансы удачно съездить в столицу за машиной оцениваются в 30%

У многих автолюбителей перед покупкой машины наверняка появлялась идея — а не съездить ли за автомобилем в Москву, чтобы сэкономить серьёзную сумму денег. В столице действительно многие машины намного дешевле, но в самостоятельной поездке туда есть и риски. Аналитики крупной аукционной компании CarPrice сравнили цены и состояние подержанных машин в Москве и Санкт-Петербурге, а новосибирские эксперты назвали сумму выгоды, которую может получить новосибирец при такой покупке, и предостерегли от рисков. Подробности в материале НГС.АВТО.

Специалисты аукциона CarPrice обобщили данные по уже проданным машинам в возрасте от 3 до 5 лет, как самым востребованным на рынке. В стоимостной категории до 500 тысяч рублей аналитики сделали неожиданный вывод о том, что техническое состояние машин из Питера лучше, чем из Москвы, при этом они и стоят дешевле на 3–5%. Например, средняя цена корейского KIA Rio в столице составляет 370 090 рублей, в Питере — 359 600 рублей.


В категории от 500 до 700 тысяч рублей северные машины опять оказались в чуть более лучшем техническом состоянии. Nissan Juke в среднем стоит в столице 542 775 рублей, в Питере — 534 086 рублей. Цены Nissan Qashqai первого поколения — соответственно 553 694 и 549 273 рубля.


При стоимости автомобиля от 1 миллиона рублей московские цены начинают выигрывать. Средняя цена Toyota Camry в Москве 771 137 рублей, в Питере — 797 083 рубля. В сегменте дорогих машин разница уже становится существенной. Toyota Land Cruiser 200 стоит соответственно 2 477 889 и 2 547 200 рублей, Porsche Cayenne второго поколения — соответственно 2 111 318 и 2 173 250 рублей. 


В итоге специалисты аукциона делают интересные выводы. «Покупать машину до 700 тысяч рублей выгоднее в Санкт-Петербурге. Цены на такие машины чуть ниже, чем в Москве, а остаточный ресурс выше. Гораздо интереснее ситуация с премиальными моделями. Если покупаете машину для себя, то мы рекомендуем «питерские» авто. Да, это немного дороже, но такая машина будет служить вам дольше без дорогостоящих поломок. Если же ваша цель — перепродажа, то московский рынок позволит вам заработать больше просто потому, что москвичи готовы «падать по цене»», — объясняет представитель CarPrice Анна Пухова. 


Новосибирские эксперты не считают питерские автомобили более предпочтительными, а разница между новосибирским и столичными рынкам в цене машин достигает уже сотен тысяч рублей. Поэтому вариант «съездить в Москву и сэкономить», конечно, вертится в голове у многих, но в действительности сэкономить получится не всегда.


Многие машины в Москве и Питере подвержены коррозии
Многие машины в Москве и Питере подвержены коррозии

«Не всё выгодно туда ездить брать. Только машины от 700 тысяч рублей и выше. До 700 тысяч цены не сильно отличаются, и все деньги съедаются на перелётах и переездах. Допустим, Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска в столице стоит 600 тысяч, а здесь 750 тысяч, разница с Москвой 150 тысяч, не меньше. Трехгодовалые автомобили стоимостью от 1,2 до 1,5 миллиона, разница там до 300 тысяч доходит. Но надо отнимать перелёт и бензин. Все машины требуют тщательной подготовки, обработки от ржавчины, чистки суппортов, днища. Люди в Москве не следят за салоном — нужна химчистка. Вот примерно получается 85 тысяч расходов, доход — 200 тысяч», — рассказывает руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.


По мнению исполнительного директора автосалона «Гепард-С» Андрея Громова, в столице активно практикуется обман с ценниками. «Основная ошибка, когда человек, например, видит разницу в цене в 150 тысяч рублей, приезжает покупать за 500 тысяч, а ему говорят, что такой машины уже нет или она стоит 570 тысяч по ошибке. Мегаполис рассчитан на поток клиентов, там присутствует обман. Даже самые опытные перекупы сталкиваются с тем, что из 10 поездок они выигрывают по цене в 4 поездках, в остальных случаях покупают что придётся. Самые опытные выигрывают 7 из 10 поездок», — отмечает эксперт. 


Обычному неопытному человеку в Москве будет непривычно, он окажется в постоянном цейтноте, не будет никуда успевать. «Частник столкнётся с быстрой продажей в Москве. Он будет не успевать, автомобиль с частных рук продается за один час. Москва вся облеплена перекупами, в каждой точке сидят, в каждом районе, передвигаются на мопедах через пробки. Если ты частник, ты на метро час потеряешь — машина ушла. В итоге многие, кто едет, просто идут в салон и покупают. А в салонах их обманывают дополнительной комиссией», — объясняет Алексей Мазур.


Существует и множество технических и юридических рисков. Как поведет себя машина на перегоне в 3500 километров в Новосибирск, насколько она чиста перед законом. «Другой город не даст вам полноценно проверить техническое и юридическое состояние машины. Можно пострадать на 10%, купив технически неисправный автомобиль. В случае юридической проблемы вы потеряете всё», — предостерегает Андрей Громов.


К питерским машинам новосибирцы относятся скептически. «Там можно только свежие 2–3 летние машины брать, там коррозии больше. Дыры прям в порогах, арках, рука пролазит — я был поражён. Выгода — если машина до 1 миллиона, разница в цене будет 150 тысяч. В Москве коррозии меньше», — делится опытом Алексей Мазур.


По мнению Андрея Громова, в целом шансы на успех сэкономить при покупке машины в Москве у неопытного человека равны примерно 30%, у профессионального перекупщика 80%-ный шанс выиграть в одной поездке.


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