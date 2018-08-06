«Очень страшно было»: три ребёнка и их мама сгорели заживо из-за старого холодильника

Огонь больше часа тушили местные жители — они говорят, что спасатели ехали слишком долго

В прошедшее воскресенье в селе Новорозино под утро вспыхнул пожар — двухквартирный дом, в котором спали шесть человек, сгорел дотла, оставив главу семейства без жены, трёх детей и крыши над головой. Следователи начали проверку, которая предварительно показала, что пожар произошёл из-за холодильника, а сельчане собирают деньги оставшимся в живых погорельцам и защищают спасателей. О том, что произошло в Новорозино, — в материале НГС.

Огонь в двухквартирном доме, по официальным данным МЧС, вспыхнул в 5:41 воскресенья, когда семья Люлякиных крепко спала. В это время глава семейства Яков Рау вышел на веранду, откуда начал валить дым, и заметил, что она горит. Мужчина вернулся в дом, вытащил сына, а остальных вывести не успел — дом был в огне. В этот момент там находилась его супруга Ирина и трое маленьких детей: 8, 6 лет и самая младшая — она родилась в прошлом году. Они погибли.





Выживших отправили в Купино в реанимацию — у них сильные ожоги. У мужчины — 56% тела, а у сына, который окончил в этом году девятый класс, 47% тела, мальчик сейчас в коме.





«Семья нормальная, хорошая. Детки ухоженные, все в школу ходили. Яков работал где-то в деревне в Барабинском районе у частника, рыбачил, он там ещё на тракторе что-то делал. Там познакомился [с Ириной] и привёз её сюда с детьми. Один у них общий ребёнок, девочка самая маленькая в прошлом году родилась. А Ирина дома с детьми была всегда», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна.





Ирина была в декретном отпуске и жила с Яковом в гражданском браке. В ближайшее время пара собиралась пожениться, добавил глава Купинского района Владимир Шубников в понедельник утром на совещании в правительстве НСО.





Половина дома, которая принадлежала Люлякиным, сгорела почти полностью, а у соседей огонь повредил лишь крышу





Половина дома Люлякиных выгорела почти вся — от неё остались одни стены, тогда как у соседской половины пострадала только крыша. Сейчас на пепелище продолжают работать люди, которые разбирают завалы. Односельчане организовали сбор средств, чтобы помочь отцу-одиночке встать на ноги. Помощь пообещали и в администрации села, рассказала Татьяна.





В соцсетях жители области выразили недовольство по поводу того, что спасатели приехали поздно, когда почти весь огонь уже потушили местные жители. Глава Новониколаевского сельского совета Купинского района, к которому относится Новорозино, Надежда Леонова пояснила НГС, что до приезда пожарных на месте работала местная добровольная пожарная дружина.





«Автоцистерна ехала из Купино, 63 километра. Они приехали через час, всё правильно, всё как положено. Тушила пожарная дружина — население тушило. Там прицеп стоит с трактором, ещё бочку на Купинском рыбокомбинате брали», — встала она на защиту пожарных. Её слова подтвердили и односельчане.





«У нас бочка такая есть в деревне пожарная, свои люди своими силами и вёдрами носили, и шлангами... А потом уже приехали пожарные, может, что-то ещё тушили. В МЧС позвонили без двадцати шесть, а тогда уже пожар был, пока по соседям побежали, пока созвонились... Люди начали сбегаться, все люди в панике... Очень страшно было», — вспоминает соседка Люлякиных Наталья.







Жители деревни организовали сбор средств





По предварительным данным, о которых рассказал глава Купинского района, пожар произошёл из-за удлинителя, который оплавился из-за большого перегруза. По словам местных жителей, в доме замкнуло холодильник, который стоял на веранде. Точную причину возгорания должна установить пожарно-техническая экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





«Вся деревня в шоке, конечно. Похороны завтра будут на родине Ирины, в Барабинском районе», — добавила односельчанка.







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