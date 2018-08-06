Голодные и хитрые: 5 сибиряков проживут месяц на 10 тысяч — НГС узнал их секрет

Прошло три недели проекта «По красной цене», участников которого вдохновили «Голодные игры» НГС: пятеро новосибирцев живут на МРОТ в течение месяца — с 15 июля до 15 августа. Участники эксперимента поделились лайфхаками — какие акции нельзя пропускать, какими приложениями нужно пользоваться и в какие места ходить, чтобы хорошо прожить на 10 тысяч рублей в месяц. Журналист НГС вместе с участниками проекта пошёл в магазин и посмотрел, как они выбирают продукты, и узнал, в какую самсу по акции они влюбились, от каких трат не могут отказаться и от каких советуют воздержаться всем.

Наталья Куприна, работающая в магазине, любит питаться в KFC по купонам через их приложение: «Есть прикольный купон за 99 рублей: там идёт вода, соус и party basket — это картоха и курочка в панировке. Я наедаюсь на полдня. Есть ресторан "Честный", в котором в будние дни с 12 до 17 бизнес-ланч: например, оливье с говядиной стоит 18 рублей, только за вход вы платите 150 рублей, но я не хожу туда, а беру блюдо с собой — в таком случае ты платишь двойную цену. То есть салат обходится в 36 рублей, второе — 50. Причём качество ресторанного блюда. Нормально? Отлично, я считаю», — делится своими лайфхаками Куприна.







В Burger King можно поесть за бонусы «Спасибо» от Сбербанка. Ещё одно любимое место девушки — Respubliсa: туда она ходит на бизнес-ланч. Если не брать напиток и десерт, то можно вкусно поесть за 150 рублей, уверена Наташа.







Бизнес-ланч в Respubliсa за 150 рублей — любимый обед Наташи Куприной





Наташа старается покупать воду, а не газировку, потому что простая вода дешевле. Из-под крана набирать не может, потому что вода ржавая и с хлоркой. Экономит девушка, покупая товары в магазинах по акциям.







«Во время этого проекта я стала мало есть сладкого — реально дорого, но в последнее время позволяю себе шоколадку по акции: Lindt за 79 рублей, а вообще она стоит 220. Он офигенный. И мороженое пломбир "48 копеек" один раз себе купила тоже по скидке — а без скидки ради чего, если кучу вкуснях можно купить по скидке?» — задаёт риторический вопрос Куприна.







Ещё Наташа берёт по акции самсу с бараниной (370 граммов) в «Мегасе» за 44 рубля при обычной цене 75.







Наташа купила овсяные хлопья, потому что единственное, что она готовит дома, — это овсянка, залитая горячим молоком





«Про алкоголь. Я реально не знаю, что произошло с этим миром: когда мне было 14 лет, можно было банку страйка взять за 50 рублей. Но есть такой магазин "Ярче!", где мы видели, что бутылка пива Garage стоит 48 рублей, а в "Быстрономе" — 78 рублей. И надо ходить на дни рождения: за этот месяц я забухала на трёх. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И будь нормальным», — говорит Наташа.





Фотограф Анастасия Харина, чтобы экономить, специально раз в неделю или две ходит на рынок возле «Золотой Нивы», потому что там овощи дешевле на 60%, по её словам. Кроме того, их можно много купить в сезон из-за не сильно высокой цены и заморозить.







«Главный критерий для меня — это цена: если можно найти дешевле, смысл переплачивать? Здесь картошка стоит 60 рублей, а на рынке можно взять за 15. Если людям лень идти на рынок, то они возьмут дороже. Я, например, не хожу никуда — ни в Burger King, ни в KFC, только если меня приглашают. Я могу взять картошку фри, потому что всякие бургеры я как веган не ем», — говорит Настя.







Настя — веган, поэтому очень любит запекать овощи в разных комбинациях





Она питается дома: готовит себе сама — в основном пасту. Настя покупает в «Марии-Ра» спагетти по 30 рублей за килограмм и сочетает их с чесночным соусом или кетчупом. По утрам запекает овощи в фольге, потому что это быстро, удобно, вкусно и дёшево. Девушка любит блюда, в которых небольшое количество ингредиентов, чтобы не было сильной нагрузки на организм.







«Когда ты покупаешь продукты, то можешь следить не только за стоимостью, но и за качеством. Полезнее получается, чем гамбургеры Наташи. К тому же для меня важна стоимость: если я приду в магазин за кофе, а он будет дорогим, то я пойду в другой магазин. Я не хожу в небольшие магазины, павильоны, киоски, где дороже, а покупаю всё в супермаркетах. Вот я ездила к бабушке в гости, она попросила купить хлеб: булка стоила в таком магазине 30 рублей, а я беру по 15 такой же. Мне жалко отдавать 30 рублей», — расстраивается Харина.







Аниматор Анна Тягунова считает, что один из самых полезных лайфхаков — это купить один раз бутылку для воды, набирать в неё воду из-под крана и всегда носить с собой. Она потратила на это 250 рублей год назад, но можно найти и дешевле. Ещё Аня советует не употреблять алкоголь — это дорого, а одна из постоянных больших трат в её жизни — вкусный кофе.







Аня описывает свой рецепт блинов и себестоимость: 2 яйца (6 рублей), 1 ст. ложка сахара, 1 стакан муки (5 рублей), стакан молока (20 рублей), украшение — по желанию







«В кофейне "Правда кофе" мне посоветовали скачать приложение Plazius, через которое нужно зачекиниться в каком-то заведении, сфотографировать что-то, а в следующий раз получить скидку. Я смогу взять вкусный капучино в следующий раз не за 50 рублей, а даже за 25. Вообще, таких приложений куча, нужно просто поискать. И ходить по друзьям нужно: они всегда накормят. Но нужно и самому делиться. Например, в прошлые выходные я принесла на мероприятие бананы, а меня угостили печеньем», — вспоминает Аня.







Она покупает продукты чаще всего в «Пятёрочке» и в «Ленте» — они рядом и там дёшево. Когда ездит на учёбу, заходит в «Ярче!» из-за вкусной выпечки и хорошего ассортимента молочных продуктов, но сейчас каникулы, а такого магазина поблизости нет.







Сотрудник муниципального учреждения Егор Соверенский любит пользоваться приложением «Едадил», в котором показываются скидки в магазинах Новосибирска. Из заведений рекомендует «Вилку-Ложку» по соотношению цены и качества.







Егор любит перекусывать бананами





«Часто стал брать самсу в "Горожанке": мне кто-то посоветовал. Я влюбился именно в эту самсу. Либо дорогая обычно бывает, либо дешёвая, но там мало мяса, твёрдое тесто, а "Горожанка" какие-то чудеса творит. И стоит всего 44 рубля по карте. В ней очень много мяса, хотя выглядит она не очень большой. Я хотел отказаться от мяса на время проекта, но очень пристрастился к этой самсе. После обеда обычно ем её: иду в "Горожанку" и уже знаю, что я буду брать, — это вкусно и недорого», — восхищается Егор.







Экскурсовод Музея мировой погребальной культуры Маргарита Корболина обычно берёт продукты в «Магните». Что-то к чаю, по её наблюдениям, выгоднее покупать в Fix Price, где у неё есть накопительная карта, которая помогает закупаться разной мелочью.







«Для пополнения запасов могу только порекомендовать "Ашан", там и на алкоголь часто есть хорошие скидки, и ассортимент товара богатый: есть из чего выбрать, но по цене он для меня стоит на одном уровне с "Магнитом", если хорошенько подготовиться к покупкам и выбирать акционные товары и товары с хорошим соотношением цены и качества», — комментирует Корболина.







Егор и Настя подсчитывают стоимость продуктов в магазине





Ещё девушка рекомендует хорошо всматриваться в акции в магазинах и не хватать то, что, возможно, пригодится. Сама Маргарита пока не бросила курить, но советует это сделать, потому что при подсчёте трат выясняется, что на еду уходит меньше, чем на сигареты. А если кто-то всё же не может отказаться от этого, то она предлагает искать более дешёвые сигареты, например из Казахстана.







«Будьте полезны. Вам никто ничем не обязан и никто не даст ничего просто так, но вы всегда можете опереться на бытовой бартер — услуга за услугу. Это, кстати, больше всего помогает экономить, по моему опыту. Мне милые таджики, которые работают по соседству, регулярно приносят свежие овощи, хотя я никогда их об этом не просила, а я помогаю им в бытовых мелочах: наклеить плёнку на телефон, рассказать, как добраться из одной точки города в другую. Как бы странно это ни звучало, но лайфхак таков: не жадничайте и угощайте друзей и знакомых — и они будут делиться с вами. Мне вот не жалко разделить обед с коллегой, если она забывает свой дома, на следующий день она может угостить чем-то меня. Вот оно и разнообразие в еде появляется», — объясняет Маргарита.







Участники проекта на примере одного похода в магазин с фотографом и журналистом НГС показали, как и почему они выбирают продукты.







Егор понимает, что выбрал не самый дешёвый сыр, но ему его рекомендовали





Наташа купила овсяные хлопья (400 граммов) за 24 рубля, потому что видела в «Мегасе» варианты за 100 рублей, и воду «Черноголовка» за 10 рублей, потому что хотела пить. По утрам она заливает овсянку горячим молоком, а другие продукты не покупает, потому что не готовит.







Настя взяла пять чупа-чупсов по 2 рубля, чтобы побаловать себя и угостить друзей: «Я закупаюсь по потребности, продукты есть. На мой взгляд, в "Ярче!" цены больше, чем в "Марии-Ра", куда я хожу. Например, украинский хлеб я беру за 21 рубль, здесь — 22, здесь нет продуктов быстрого приготовления, которые я выбираю, — только "Роллтон", в нём есть яйца, которые я как веган не ем. Нет тофу здесь», — поясняет она.







Аня решила попробовать новый вид пончиков в «Ярче!»





Аня пришла в магазин с кофе из «Правда кофе» за 50 рублей и захотела к нему пончик за 43 рубля. Девушка никогда не берёт продукты впрок, поэтому всё по потребностям, когда захочется. Исключение — это закуп овсянки, потому что Аня ест её постоянно.







Егор запланировал приготовить пиццу, поэтому купил часть продуктов для неё — томатную пасту за 28 рублей (280 граммов), муку «Яшкино» за 17 рублей за один килограмм. «Это очень дёшево, потому что в той же "Горожанке" за 20–25 рублей можно купить. Сыр "Российский" — это самая дорогая покупка из списка, потому что стоит 126 рублей 38 копеек за 328 граммов, но его хватит как минимум на две пиццы, может, даже на три. Бананы просто так на перекус, они не будут входить в пиццу, естественно», — показывает Егор.







Егор считает, что взял муку по выгодной цене, потому что в «Горожанке» она стоит 20–25 рублей





Маргарита последние несколько дней не тратилась на продукты, потому что несколько дней жила за городом, предварительно закупив всё в «Магните». И не планирует покупок в ближайшие два дня.







В результате за три недели больше всех потратила Наташа: её остаток — 1 682,26 , после неё идут Егор — 2 671,26 , Маргарита — 2 349,26 , Аня — 3 634,87 , а меньше всех потратила Настя — 3 992,26 .





Читайте также:

Бедные, но сытые: 5 новосибирцев решили прожить месяц на 10 тысяч рублей

Они заявили, что сумеют уложиться в один МРОТ, — и при этом не собираются отказывать себе ни в чём