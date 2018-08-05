Старьё бьёт новьё: старая «Королла» против «Соляриса»

Одолеет ли 5-летняя японская «Королла» нового «Соляриса», который «полупустой» и «весь из фольги»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — самый массовый и доступный В-класс, новый «Солярис», которому противостоит подержанная «Королла». Хотя порядок цифр в 800 тысяч и нельзя назвать совсем уже доступным, тем не менее это начальный уровень в мире новых машин. Так что же предпочесть, этот начальный уровень, или не новую «Тойоту Короллу», которая все-таки классом выше, — в обзоре НГС.АВТО.





Итак, наш новый Hyundai Solaris в среднем уровне оснащения обойдётся в 847 900 рублей. Это комплектация Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и классическим автоматом. Автомобиль имеет систему курсовой устойчивости, электрозеркала с обогревом, подогрев передних сидений, радиосистему с управлением на руле, кондиционер, подогрев кожаного руля, автоматический стеклоподъёмник водителя, электростеклоподъёмники задние, Bluetooth. В арсенале защиты — только фронтальные подушки безопасности, ABS, система распределения тормозных усилий. Клиренс 16 сантиметров, длина машины 4405 мм. В общем-то негусто, но всё необходимое для жизни есть. Плюс 5 лет гарантии и недорогое обслуживание.









В салоне тряпка, преимущественно жёсткий пластик, но эргономически всё удобно и довольно просторно, автомобиль ведь подрос в новом поколении. Объём багажника неплох — 480 литров. С 1,6-литровым мотором можно неспешно ездить по городу (11,2 секунды до 100 км/ч), потребляя в городском цикле 8,9 литра 92-го бензина на 100 километров пути.









Toyota Corolla за эти деньги — это уже последнее 11-е поколение, дорестайл, 2013–2014 годы выпуска. В основной массе на рынке представлены машины с 1,6-литровым двигателем (122 л.с.) и вариатором CVT. Можно найти 1,8-литровый вариант (140 л.с.), но тоже на вариаторе. «Королла» крупнее, это же С-класс, её длина — 4620 мм. А вот клиренс поменьше — 15 сантиметров. Чуть меньше и багажник — 452 литра.









Зато в салоне просторней и приятней. Использованы мягкие пластики, экокожа. Кожаный руль с кнопками управления, светодиодные ходовые огни, климат-контроль — в целом вам наверняка достанется вариант побогаче «корейца». Защита хороша — фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, система контроля устойчивости, антибукс, ABS.





Итак, в нашем бюджете можно выбрать новый, приспособленный для российских условий городской седан, не хватающий звёзд с неба, но и не требующий особого внимания и больших расходов. Либо 5-летняя японская «Королла» всё ещё в неплохом состоянии, оснащённая, но с вариатором, который ещё неизвестно, как скажется при последующей перепродаже. За автомобили голосуют читатели НГС.





Ваш выбор?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Новый Hyundai Solaris

5-летняя Toyota Corolla К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» 001 — двойной инвалид

Camry с номерами 001 заняла сразу два места для инвалидов, и что творится в лесу у клиники Мешалкина.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.