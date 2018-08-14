Первоклашка с кирпичом: учитель и эксперт — о том, какой телефон купить школьнику

Что выбрать первокласснику: простую кнопочную модель или современный смартфон? Задача решается по-разному в каждой семье

Вместе с формой, канцеляркой и новой школьной мебелью родители будущих первоклассников перед началом учебного года должны сделать ещё один непростой выбор: нужно купить чаду телефон. Как правило, свой первый мобильный ребёнок получает именно к школе по понятным причинам: воспитатель уже не водит за ручку, а родителям важно знать, что школьник в безопасности и у него всё хорошо.







На родительских форумах, в чатах и в соцсетях опытные пользователи ломают копья на эту тему. Вопрос оказался сложным не технически, а морально. Достаточно ли кнопочного телефона или засмеют? Не будет ли ребёнок отвлекаться на игры и чаты, если купить ему смартфон? И зачем ему вообще игры и чаты? Как быстро телефоны теряются и убиваются у семилетних владельцев? И нужен ли телефон в принципе?





Многие родители категорически против чатов для детей





Родители первоклашек на форумах спорят и не могут прийти к общему мнению. «В первом классе классный руководитель попросила родителей не давать детям телефоны с собой в школу. Сама их провожала к входу и вручала родителям. Во втором классе дети начали носить с собой и пользоваться. Сначала у дочки был Samsung J1. Год попользовалась, все бы ничего, но вся небольшая память оказалась занята приложениями. Год назад дочка купила на накопленно-подаренные деньги iPhone SE. Прослужил год, памяти хватает, не ломается, камера хорошая, ребенок доволен», — пишет один из них.





«Купили ребёнку в 1-й класс простой кнопочный телефон в надежде, что уж на нем-то игр и мультиков нет. В конце первой недели имел разговор с классным руководителем: дочь рубится в змейку и сорвала урок, пытаясь прослушать радио», — вспоминают другие родители.





«У детей в первом классе уже появляется WhatsApp-группа. И ребёнок с кнопочным телефоном теряет один из инструментов коммуникации с коллективом. А им на этапе вливания в новый коллектив это может быть очень важно», — парирует третий.





— Дети часто ломают, теряют телефоны, поэтому первым телефоном может быть простая звонилка типа Phillips Xenium с большой батареей, — считает обозреватель Рифат Каюмов. — Важно, чтобы ребёнок как можно дольше был на связи и не было проблем с зарядкой. Купить кнопочный телефон можно по цене даже ниже одной тысячи рублей. Что касается смартфонов начального уровня, есть, например, Samsung Galaxy J1 или J1 мини, они достаточно симпатичные, с небольшим дисплейчиком, такой смартфон в руке у ребенка лежит нормально. Есть простенькие игрушки, камера. Это андроид, и можно установить приложения для отслеживания местоположения ребенка, на кнопочных таких, как правило, нет. Цена вопроса — около 5 тысяч рублей.







Более продвинутым пользователям чуть постарше, считает эксперт, можно посмотреть на Samsung J2, он немного помоднее, экранчик побольше, стоимость — около 7 тысяч рублей.





Примерно за те же деньги — функциональные Xiaomi Redmi 4А или 5А. Это уже весьма продвинутые модели — с 13-пиксельной камерой, ёмкими аккумуляторами. Камера уже позволяет снимать фото и видео для Instagram. Эти же модели, но с большим объёмом встроенной памяти стоят в пределах 9 тысяч рублей.





Хорошая камера в телефоне, конечно, важна для современных детей: надо что-то постить в соцсети. Но первоклассники могут обойтись без неё





Впрочем, считает эксперт, если вся семья живёт на устройствах от Apple, логично и младших членов семьи снабжать «айфонами». Самый недорогой новый SE сейчас продаётся за 15 тысяч рублей.







— Экран небольшой, удобно лежит в руке, — рассказывает Рифат Каюмов. — На вторичном рынке за те же деньги можно найти iPhone 6 и 6S. Когда вся семья на «яблочных» устройствах — это удобно. Общая экосистема, общие покупки в App Store. Система отслеживания местоположения у них своя.





Мнение учителя





По мнению учителя начальных классов Екатерины Белоцерковской, модные смартфоны для учеников начальных классов — не просто лишнее, но в некотором смысле вредное приобретение.





Завуч 69-й школы Екатерина Белоцерковская убеждена, что чем меньше чатов, тем лучше ребёнок развивает разговорную речь





— Первоклассникам достаточно кнопочного телефона, в котором два номера — мама и папа, — убеждена педагог. — Ну, может, ещё бабушка, дедушка и соседи. Телефон в школе не нужен. Я всегда говорю — есть связь с учителем, мы всегда на связи. Есть электронная почта, электронный дневник. Уже позже в учебных программах могут использоваться приложения к смартфонам, но это не в начальной школе. В начальной школе телефон с играми и чатом не нужен. Мы учим детей разговаривать, а не писать что-то быстро не думая. Это большая проблема — развитие речи наших детей, они мало разговаривают дома, и не надо лишать их говорения в школе, переводя его на общение в чатах, на смайлики вместо слов. Говорение — важная часть развития.







Игры, которые есть в телефонах, считает учитель, тоже ничему хорошему не учат. Ребёнку нужна игра, но лучше купить настольные игры и родителям участвовать в них наравне с детьми.





Вердикт педагога: если хочется контролировать ребёнка при помощи телефона, пусть это будет простая звонилка с минимальной базой контактов. Плюс настольные игры для всей семьи и много живого общения.





О том, сколько стоит набор самого необходимого для первоклассника, читайте в обзоре наших коллег. А вот здесь — свод мудрых советов от педагогов и психологов тем родителям, чьи дети собираются сейчас первый раз в первый класс.