Бизнес в декрете: блондинки в деле

Сёстры-близнецы Наталья Некрасова и Валентина Анисимова долго строили карьеру в недвижимости — общительные и активные блондинки много лет были успешными риелторами. Открыть вместе свой бизнес сёстры не думали. Но в строительном бизнесе начались трудности, а сёстры ушли в декрет и неожиданно для себя на детском празднике нашли идею для своего дела — открыть стильный лофт, куда бы родители приводили детей на праздники. Всего за пару месяцев они с нуля создали детский центр «Baby's loft & photo», где малыши качаются на качелях, катаются с горки, смотрят цирковое представление, а мамы делают сотни фотографий в красивых декорациях. Валентина и Наталья рассказали журналисту НГС.БИЗНЕС, как открыли своё дело в декрете, почему не хотят возвращаться обратно в офисы и как надо работать, чтобы всего за полгода о бизнесе узнали даже в других регионах.

В феврале в новостройке на улице Дуси Ковальчук, 248 открылся новый детский центр «Baby's loft & photo», где интерьеры напоминают больше комнату диснеевской принцессы, чем привычную игровую, — вокруг единороги, есть своя карета со сладостями и всё вокруг исключительно нежно-лавандового цвета. Его создательницы — сёстры-близняшки Наталья Некрасова и Валентина Анисимова — из-за своей похожести больше напоминают фей из мультфильмов.





Ещё недавно сёстры работали в недвижимости и не планировали открывать свой бизнес — никакой идеи у них не было. Валентина семь лет работала в отделе продаж строительной компании, а Наталья проработала у подрядчика три года.





«Сперва я устроилась к застройщику, работала как риелтор. Потом мне позвонил застройщик, говорит: "Валя, ты мне так нравишься как специалист, приходи ко мне работать. Не можешь? Найди мне такую же, как ты!". Наташа как раз вышла из второго декрета», — рассказывает Валентина. Карьеры сестёр складывались удачно, но наступил кризис, стройки встали, зарплаты упали, Валентина пошла в первый декрет, а Наталья в третий, — и сёстры решили, что не хотят возвращаться на прежнюю работу.





Сёстры открыли свой бизнес, когда обе были в декрете





Идея пришла спонтанно — Наталья побывала в детском центре и решила, что вдвоём с сестрой они могут сделать более стильный и востребованный лофт, в котором будет интересно детям, а мамы тоже смогут отдыхать — им не придётся мыть посуду за всеми гостями на дне рождения ребёнка.





«Я была на дне рождения в детском центре, когда [дочке] Анжелике было полтора года. Мне так понравилось, сразу звоню Вале: давай откроем. Она согласилась, загорелись моментально. В ноябре мы придумали, в декабре уже заключили договор аренды, месяц делаем ремонт и в феврале уже открылись. Сейчас многие не хотят справлять детские дни рождения у себя дома. Хлопотно — и приготовить, и посуду убрать, а тут мы стол накроем, подыщем кейтеринг. Через нас можно заказать шоу-программу, провести мастер-класс, украшения шарами — то есть праздник под ключ, чтоб мамы пришли и отдыхали, ведь многие женщины работают», — объясняет идею многодетная мама Наталья.





На площади 82 кв. м сёстры уместили качели, детскую кухню и домик, небольшой шатёр-фотозону, два обеденных стола, кэнди-бар и множество игрушек. Как они поясняют, лофт вмещает до 30 человек, но наиболее комфортно, когда гостей не более 27.







Одним из главных требований к помещению у сестёр были большие окна





«Нам понравилась концепция места. Вроде бы цокольный этаж, но здесь большие окна. Тут же детская балетная школа, детский бассейн — всё одна сфера. Делали всё с нуля, здесь была чистовая отделка. Для запуска лофта мы вложили примерно 1,2 миллиона. Свои затраты ещё не окупили, но точку безубыточности прошли — через три месяца уже немного даже получили чистыми. Возможно, уже этой осенью выйдем в плюс», — рассказывает Валентина.







За один день в лофте могут пройти три детских праздника





Стоимость праздника в лофте начинается от 3100 рублей — сюда входит три часа аренды игровой в будни утром, а максимальный бюджет праздника доходил до 25 тысяч, но сёстры признаются, что сумма сильно зависит от кейтеринга и фотографа. Лето считается не сезоном для таких заведений, но в июне и июле у них проводили три-четыре дня рождения в неделю, а сейчас уже идут брони на сентябрь и октябрь.







Теперь Валентина и Наталья чаще проводят время с детьми





По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работают 138 игровых комнат, но многие из них расположены в торговых центрах, куда родители приводят детей поиграть, пока сами ходят по магазинам. Сёстры подсчитывали, что именно в их нише сегодня десять серьёзных конкурентов. В течение полугода они наблюдали, как закрывались подобные проекты. Хотя они опасались, что идея может прогореть и стать неприбыльной, они всё же решили попробовать и сделали ставку на дизайн — создать такой интерьер, в который родители хотели бы приводить детей. Всего через полгода проектом Натальи и Валентины заинтересовались в двух городах — сейчас сёстры уже ведут переговоры о продаже франшизы.





На создание лофта ушло 1,2 миллиона рублей





Бизнес сразу же стал семейным — сёстрам помогают мужья, а их мама работает вместе с дочерьми и внуками. Но сёстры признаются: когда у тебя свой бизнес — приходится работать в любой час дня и ночи, а не как по расписанию в офисе.





«Если в недвижимости мы полностью отрабатывали клиента, то здесь у нас все обязанности распределены. Наша мама пять дней в неделю работает администратором, два дня мы заменяем, но планируем брать второго администратора. Я занимаюсь рекламой, оформляю товарный знак. Когда стали сами себе начальниками, стали более требовательными — хочется, чтобы было ещё лучше. Иногда приходится и до поздней ночи сидеть над работой, ведь и ребёнку нужно много внимания, я не хочу, чтоб меня дочь запомнила вечно с телефоном. Уложила её спать, а сама до полуночи могу готовить пост в Instagram», — добавляет Валентина.





Бассейн с шарами — одно из самых любимых развлечений детей в лофте





Одним из главных преимуществ своего дела для себя сёстры всё же считают то, что теперь они могут работать и строить карьеру, не отрываясь от дома и семьи, — они больше не ограничены офисом и клиентами, и дети не помешали бизнесу, а, наоборот, подтолкнули к открытию.





«Для молодых мам это удобный бизнес. Сама решаешь, когда ты встретишься с клиентом, перенести встречу, либо работать из дома. С семьёй теперь общаемся ещё чаще — мы с мамой всегда были подругами, а теперь вообще раз 20 можем созвониться. Вместе с сестрой я смогла открыть бизнес, когда дочке было всего шесть месяцев. И главное, дети часто с нами, они играют, пока мы работаем. Если бы не дети, то, наверное, не пришли бы к идее», — считает Валентина.



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Две сестры открыли в заводском цехе необычное производство — одна из них руководит бизнесом из США.

