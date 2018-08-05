фоторепортаж Полный улёт 15 лучших фотографий масштабного авиашоу в Новосибирске

Авиашоу проходило сегодня с 9:00 до 14:00



Ранним утром 5 августа на аэродром Мочище устремились тысячи новосибирцев и тех, кто специально ехал из других городов, чтобы своими глазами увидеть мастерство пилотов. В этом году традиционное авиационное шоу собрало сотни участников на 90 самолётах — зрители увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России». Авиашоу было таким насыщенным, что не могло обойтись без происшествий: так, воздушный шар столкнулся с микроавтобусом, а горожане увязли в многокилометровых пробках и сражались за места в электричке. В остальном всё было спокойно и красиво — НГС публикует лучшие фотографии зрелища.



Шоу стартовало с выступлений мотопланеристов и парашютистов

Полёты начались с 10:30

Пилотам аккомпанировал Новосибирский симфонический оркестр

Музыканты ориентировались на самолёт — отечественному пели песни Муслима Магомаева, а американский самолёт летел под «Имперский марш» из «Звёздных войн»

Новосибирцы увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России»

За «Барсами» публика смотрела очень внимательно

Пилоты «Руси» тоже очень хорошо показали своё мастерство

В начале шоу над аэродромом сгустились плотные тучи, но уже к концу зрелища небо стало ясным

Зрители старались сфотографировать каждый самолёт

«Русь» показала, как умеет синхронно двигаться

А вот и появление долгожданной группы «Соколы России»

Они выступали около 20 минут

Зрителям явно этого не хватило, и они ещё столько же времени смотрели в облака, надеясь на продолжение

Авиашоу в этом году приурочено к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина — пилоты не разочаровали бы знаменитого лётчика

Корреспонденты НГС с самого утра находились на аэродроме, чтобы первыми выдать самые яркие моменты авиационного праздника, — в онлайн-трансляции гораздо больше подробностей и снимков.



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Мария Морсина

Фото Александра Ощепкова