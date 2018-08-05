Полный улёт

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15 лучших фотографий масштабного авиашоу в Новосибирске

Авиашоу проходило сегодня с 9:00 до 14:00
Авиашоу проходило сегодня с 9:00 до 14:00

Ранним утром 5 августа на аэродром Мочище устремились тысячи новосибирцев и тех, кто специально ехал из других городов, чтобы своими глазами увидеть мастерство пилотов. В этом году традиционное авиационное шоу собрало сотни участников на 90 самолётах — зрители увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России». Авиашоу было таким насыщенным, что не могло обойтись без происшествий: так, воздушный шар столкнулся с микроавтобусом, а горожане увязли в многокилометровых пробках и сражались за места в электричке. В остальном всё было спокойно и красиво — НГС публикует лучшие фотографии зрелища.

Шоу стартовало с выступлений мотопланеристов и парашютистов 
Шоу стартовало с выступлений мотопланеристов и парашютистов 


Полёты начались с 10:30
Полёты начались с 10:30


Пилотам аккомпанировал Новосибирский симфонический оркестр
Пилотам аккомпанировал Новосибирский симфонический оркестр


Музыканты ориентировались на самолёт — отечественному пели песни Муслима Магомаева, а американский самолёт летел под «Имперский марш» из «Звёздных войн»
Музыканты ориентировались на самолёт — отечественному пели песни Муслима Магомаева, а американский самолёт летел под «Имперский марш» из «Звёздных войн»


Новосибирцы увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России»
Новосибирцы увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России»


За «Барсами» публика смотрела очень внимательно
За «Барсами» публика смотрела очень внимательно


Пилоты «Руси» тоже очень хорошо показали своё мастерство 
Пилоты «Руси» тоже очень хорошо показали своё мастерство 


В начале шоу над аэродромом сгустились плотные тучи, но уже к концу зрелища небо стало ясным 
В начале шоу над аэродромом сгустились плотные тучи, но уже к концу зрелища небо стало ясным 


Зрители старались сфотографировать каждый самолёт 
Зрители старались сфотографировать каждый самолёт 


«Русь» показала, как умеет синхронно двигаться
«Русь» показала, как умеет синхронно двигаться


А вот и появление долгожданной группы «Соколы России»
А вот и появление долгожданной группы «Соколы России»


Они выступали около 20 минут
Они выступали около 20 минут


Зрителям явно этого не хватило, и они ещё столько же времени смотрели в облака, надеясь на продолжение
Зрителям явно этого не хватило, и они ещё столько же времени смотрели в облака, надеясь на продолжение


Авиашоу в этом году приурочено к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина — пилоты не разочаровали бы знаменитого лётчика
Авиашоу в этом году приурочено к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина — пилоты не разочаровали бы знаменитого лётчика


Корреспонденты НГС с самого утра находились на аэродроме, чтобы первыми выдать самые яркие моменты авиационного праздника, — в онлайн-трансляции гораздо больше подробностей и снимков

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