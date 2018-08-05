Полный улёт
15 лучших фотографий масштабного авиашоу в Новосибирске
Ранним утром 5 августа на аэродром Мочище устремились тысячи новосибирцев и тех, кто специально ехал из других городов, чтобы своими глазами увидеть мастерство пилотов. В этом году традиционное авиационное шоу собрало сотни участников на 90 самолётах — зрители увидели пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Соколы России». Авиашоу было таким насыщенным, что не могло обойтись без происшествий: так, воздушный шар столкнулся с микроавтобусом, а горожане увязли в многокилометровых пробках и сражались за места в электричке. В остальном всё было спокойно и красиво — НГС публикует лучшие фотографии зрелища.
Корреспонденты НГС с самого утра находились на аэродроме, чтобы первыми выдать самые яркие моменты авиационного праздника, — в онлайн-трансляции гораздо больше подробностей и снимков.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова