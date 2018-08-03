Дело об убийстве школьницы: последняя вечеринка Насти

Знакомые девочки рассказали, как она оказалась в лесу, — жена предполагаемого убийцы им не верит

Пропавшая восьмиклассница Анастасия Т. найдена погибшей в лесу Искитимского района Новосибирской области. По словам знакомых девушки, её убили ещё месяц назад, и только в начале августа стало известно, где находится тело. Корреспондент НГС узнала подробности о девушке-подростке и связалась с экс-супругой подозреваемого. Она призналась, почему не верит в виновность бывшего мужа, которого активно обвиняют жители Искитима.

Бабушка Анастасии написала заявление в полицию о пропаже внучки ещё 29 июня — спустя месяц, 1 августа, 15-летнюю девушку нашли мёртвой в посёлке Лебедёвка Искитимского района.







«В ходе совместных поисковых мероприятий с полицией мы нашли местонахождение тела. <…> На месте работают следователи, криминалисты и полиция. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти», — кратко сообщили 2 августа в пресс-службе областного Следственного комитета.







Новых официальных данных о причинах смерти Анастасии Т. нет — следствие отказывается сообщать, действительно ли девушка изнасилована и убита, как пишут её родственники в социальных сетях.







Семья Насти пока не общается с журналистами, готовясь к похоронам девочки, которые пройдут 4 августа в Искитиме. Однако в паблике «Подслушано в Искитиме» родственницы девушки, её знакомые и жители Искитимского района оставили сотни комментариев об обстоятельствах Настиной смерти.







Как рассказал корреспонденту НГС один из знакомых Анастасии Т., в день пропажи девушка поехала вместе с подругой к взрослому мужчине в Лебедёвку — тот якобы изнасиловал Настю, задушил и закопал в лесу ещё в начале июля.





Подруга же созналась правоохранительным органам только 1 августа — она указала на мужчину, и тот показал следователям место с телом девушки. Почему не тронули её — неизвестно.







Настя родилась в Линёво — здесь же пошла в школу, где проучилась до 4-го класса, а потом её мать попала в тюрьму, знают знакомые девушки. Злоупотреблявший алкоголем отец, по их словам, тоже не участвовал в воспитании дочери — так что все заботы легли на бабушку, которая следила ещё за младшей 4-летней сестрой Насти.







В Искитиме Анастасия училась в школе № 1 — в этом городе у неё появился и новый круг знакомых.







«Я с пелёнок её знала, мы в одном доме с ней жили. С мамой у них отношения так-то неплохие были <…> мать неоднократно ходила, защищала её от всех, кто издевался над ней, что у неё семья такая. Даже всему двору запрещали с ней общаться, потому что у неё родители такие… На воспитании Насти это сильно отразилось. Она такой человек, что никогда не подойдёт и не выскажется. Она постоянно всё в себе держала, привыкла, что над ней все вечно стебались, она даже мне ничего толком никогда не рассказывала», — говорит подруга Евгения Барабанщикова.







Она предположила, что к мужчине в Лебедёвку Настя поехала из-за своей доверчивости — вероятно, ей сказали, что на вечеринке будет весёлая компания.







«Так-то она хорошая девчонка. Очень много кто сочувствует, что так получилось. Были моменты, когда она показывала себя с не очень хорошей стороны, но это переходный возраст, я считаю, я её осуждать не собираюсь», — добавила знакомая погибшей.





Родственники Насти разместили объявление о том, что собирают деньги на похороны Анастасии, в паблике «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте». Там же развернулась большая дискуссия о смерти девушки, а особенно — о предполагаемом убийце. На аккаунт жителя Лебедёвки Юрия С. дают ссылки, а его самого обвиняют, не стесняясь в выражениях.







Корреспонденту НГС удалось связаться с бывшей гражданской женой 33-летнего сварщика, которого подозревают искитимцы, — Александрой Гаражанкиной. Девушка заверила, что не верит в виновность бывшего мужа — и подтвердила, что он действительно арестован по подозрению в убийстве. «Все наши знакомые...





Мы поверить в это не можем, что он мог так озвереть… Он вообще трусливый. Он может оскорбить всяко, он может схватить, но чтобы до такого прям — нет.





Я в таком ошарашенном состоянии», — поделилась экс-супруга.





Гаражанкина рассказала, что с Юрием С. они знакомы 6 лет, официально расписаны не были, но воспитывали вместе сына — ему 4 года. С мальчиком у Юрия хорошие отношения, несмотря на расставание родителей. «Мы уже с марта месяца не живём [вместе]. Конечно, не совместное решение [расстаться]. Это решила я, мы ругались постоянно, что у него были наклонности к малолеткам», — пояснила Александра Гаражанкина.





Что касается отношений в браке, то девушка признала, что они могли ругаться и даже были драки, но обычно Юрий не вёл себя агрессивно.







Она добавила, что не знала Анастасию лично, но сказала, что девочка и её подруга «знали, куда ехали: они вдвоём поехали целенаправленно с ними кататься, потому что был он и ещё друг у него».







Бывшая супруга добавила, что в июле Юрий часто звонил и пару раз приходил пообщаться с сыном. По её словам, в августе, до задержания бывшего супруга, она его не видела.







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