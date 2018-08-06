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Интерьер недели: Италия на балконе

В гостях у семьи из Академгородка — ковёр для них сделали в Индии, а на стене вырастили дерево

Создать общий интерьер для семьи, в котором каждый — яркая индивидуальность, бывает непросто. Новосибирскому дизайнеру Анне Игнатенко удалось создать квартиру, в которой личные комнаты — это целые миры для их владельцев, а в общем пространстве всем одинаково удобно. Она рассказала НГС, как ей удалось угодить всем, спрятать в стены посуду и добавить в интерьер то, чего больше ни у кого в Новосибирске нет и не будет.

Интерьер этой квартиры в Академгородке в студии IZOOOM придумали для предпринимательницы и двоих её детей-подростков, мальчика и девочки. Как рассказала руководитель студии Анна Игнатенко, проект сдан три года назад и семья уже два года живёт в новой квартире, но довести его до конца, собрав все необходимые детали, удалось только недавно.


Общая площадь квартиры — около 135 кв. м. Главным минусом планировки был центральный коридор — его разделили на два вместительной гардеробной. Кухню и гостиную решено было объединить в просторное проходное пространство, где могла бы собираться вся семья, а из длинного и узкого санузла рядом с кухней удалось выделить небольшую хозяйственную комнату со стиральной машиной и принадлежностями для стирки и глажки.


Интерьер недели: Италия на балконе


Одну из больших зон хранения разместили в прихожей: две её стены занимают сделанные на заказ встроенные шкафы с подсветкой, между которыми уместилась мягкая скамейка. Здесь достаточно места и для верхней одежды, и для обуви, и для мелочей. А сумкам и курткам, которые семья носит чаще всего, отдали третью стену: она покрыта шпоном и усеяна множеством крючков-точек. На пол положили российский керамогранит с графичным узором, который визуально объединяет строгость белых поверхностей с фактурным деревом.


Хозяев и гостей в прихожей встречает картина сибирского художника Евгения Зарембы «Дом» (кстати, 2 августа открылась его персональная выставка в ГЦИИ).


— На самом деле, когда я её выбрала, я не знала, что она так называется, — призналась дизайнер. — Когда уже заказчица собралась её покупать, мы увидели название на обратной стороне. Меня это так обрадовало!


Интерьер недели: Италия на балконе


Общая площадь кухни-гостиной после объединения — больше 41 кв. м. Около 13 квадратов из них выделили самой кухне. Одним из обязательных условий для кухни было место для «быстрых завтраков» — для них у окна сделали барную стойку со стройным рядом невесомых светильников из стекла.


Ещё одно условие — деревянные фасады. Для владелицы квартиры вообще оказалось очень важным присутствие дерева, поэтому его в интерьере много. Но чтобы кухонные фасады не выглядели тяжеловесными, деревянным сделали только низ кухни, а верх оставили белым, из матового стекла. На фартук кухни положили испанский керамогранит с печатью, имитирующей натуральный камень.


В треугольном эркере разместили зону столовой с круглым столом под лампой из муранского стекла Vistosi Novecento.


— Это место, где собирается семья, там и дети уроки делают — там очень много времени проводят, — рассказала автор проекта. — Очень уютно смотрится, несмотря на то что тяжеловатый, тёмный интерьер здесь получился.


Стол сделали в Новосибирске на заказ — это копия стола боснийского бренда Artisan, а стулья к нему заказали в Европе: снаружи они обтянуты экокожей, а сидения — текстилем.


Интерьер недели: Италия на балконе


К кухне прилегает одна из двух утеплённых лоджий с видом на бесконечный лес. По сути, это место для утреннего кофе по выходным, поэтому лоджию превратили в своего рода террасу где-нибудь на юге Италии: с яркой плиткой на полу и уютными вертящимися креслами. Кресла в Сибирь действительно привезли из Италии, а вот столик и комод — копию комода известной французской фабрики Grange — сделали в Новосибирске местные мастера по дереву.


Интерьер недели: Италия на балконе


Интерьер гостиной вместе с зоной столовой, вспоминает Анна Игнатенко, получался довольно мрачным: на полу — тёмное, выложенное классическим узором «шеврон» пробковое покрытие, на серых стенах — графичные профили, на окнах — тёмные гардины. Поэтому главными героями гостиной стали яркий диван и ковёр.


Диван модульный и не раскладывается, но при этом довольно глубокий и при желании вполне может служить ещё одним спальным местом. А подходящего ковра найти никак не удавалось, и в итоге его заказали по эскизам дизайнера — его сделали в Индии на производстве испанского бренда. Вышло, конечно, недёшево, признаёт Игнатенко, но для бюджета проекта вполне приемлемо. Сам бюджет автор проекта озвучивать не стала.


Обрамляющие зону столовой зеркала в рамах из дерева — на самом деле шкафчики: там семья хранит посуду, чай и сладости. Никто, кроме хозяев, даже не знает, что там на самом деле шкафчики, улыбается дизайнер.


Интерьер недели: Италия на балконе


В интерьере очень много дерева — это было одним из пожеланий владелицы квартиры. При этом дерево в квартире разное. Зона ТВ будто вставлена в классическую рамку необычного цвета и фактуры. Встроенный модуль со шкафчиками для книг и мелочей сделали на заказ — частично из массива дерева, частично из шпона. В одну из стенок спрятали электрику, сюда же вывели розетки, чтобы можно было дополнительно подключить технику.


Интерьер недели: Италия на балконе


Столики сделали в Новосибирске из металла и натурального камня, а декоративные тарелки подобрали из любимых материалов хозяйки — пробки и дерева.


Интерьер недели: Италия на балконе


Все спальни получились очень разными, как и их владельцы. По мнению дизайнера, комната ребёнка — это как его собственная планета, и привязка к стилю здесь не так важна, как привязка к индивидуальности. Для девочки, которой на тот момент было около 12 лет, дизайнер придумала романтичную спальню в стиле прованс. Для отделки стен выбрали белый декоративный облицовочный кирпич, на пол положили принтованную пробку.


Кованую кровать хозяйка квартиры выбрала вместе с дизайнером по каталогу и купила в Москве, её украсили яркими покрывалом и подушками, а на стене над ней повесили кованые же бра. Вместительный шкаф сделали на новосибирской фабрике «Мона».


Интерьер недели: Италия на балконе


Рабочую зону — стол со множеством ящичков и небольшой навесной стеллаж с подсветкой — изготовили тоже в Новосибирске, в небольшой столярной мастерской, по чертежам дизайнера.


Интерьер недели: Италия на балконе


Спальня мальчика-подростка получилась довольно брутальной. Анна Игнатенко вспомнила, что он и вовсе хотел чёрную комнату, но совсем чёрной сделать её дизайнер не могла, поэтому чёрный цвет остался в элементах. Например, чёрный использован в принте пробкового покрытия на полу и на фасаде шкафа-купе, который фактурой имитирует бетонную стену, а на прилегающей лоджии-мастерской отделку стен сделали из чёрного кирпича. Тёмной сделали и кровать, разбавив яркими подушками и покрывалом.


Интерьер недели: Италия на балконе


Мальчик, по словам автора проекта, увлечён точными науками — возможно, отчасти поэтому рабочая зона получилась такой чёткой, с преобладанием прямых линий и графичным узором на дверцах стеллажа. Встроенную мебель сделали на заказ, а рабочее кресло выбрали итальянское.


Интерьер недели: Италия на балконе


Одну из стен спальни хозяйки украсили готовой фреской с цветущей сакурой — такой же точно рисунок сделали декоративной штукатуркой и на фасаде полки напротив кровати. Саму кровать, похожую на огромную мягкую подушку, Анна Игнатенко шутя называет «шарпейчиком»: её сделали на российской фабрике «Эстетика», но выглядит она совершенно по-европейски, замечает дизайнер. Кресло и круглые прикроватные тумбы же итальянские.


Интерьер недели: Италия на балконе


Комод в спальне хозяйке был не нужен, вместо него сделали длинную полку-консоль для книг и семейных фото. В неё же встроили паровой электрический камин.


Стену справа от кровати занимает единая конструкция со шкафом и туалетным столиком, и практически всю стену отдали под огромное зеркало, в которое встроены светильники.


Интерьер недели: Италия на балконе


Один из санузлов расположен рядом со спальнями: при желании всю жилую зону с ним можно отделить от гостиной. Здесь оставили большую ванную со сдвигающейся стеклянной перегородкой, а слева от входа обустроили встроенный шкаф.


Интерьер недели: Италия на балконе


Второй санузел, гостевой, находится рядом с кухней — здесь встроили душевую.


— Важно было сохранить два санузла, чтобы душ был обязательно, — пояснила Игнатенко.


Душевую не стали покупать готовую, а построили самостоятельно: со стены яркая и графичная мозаика плавно переходит на пол, а базовая плитка имитирует гладкое дерево. Здесь, как и в большой ванной, есть шкафчики для хранения, а украшают маленькое помещение светильники-подвесы, похожие на сцепленные мыльные пузыри.


Интерьер недели: Италия на балконе


Вспоминая о проекте, Анна Игнатенко говорит, что он был непростым: идеи дизайнера и хозяйки квартиры сперва кардинально различались. Но в процессе работы над интерьером взаимопонимание всё же нашлось, и интерьер получился одновременно и современным, динамичным, и таким, в котором семье удобно жить.


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