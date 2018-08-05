Ковшом по сердцу (фото, видео)

2 августа в левобережье разразился скандал: начали сносить старейший и первый в городе звуковой кинотеатр. Буквально в последний момент, за сутки до начала работ, здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось. Теперь судьбу здания будут решать эксперты, а застройщику в случае продолжения демонтажа может грозить уголовная ответственность. Как ценный кинотеатр оказался под угрозой, почему лишился охраны и какая его ждёт судьба, выяснила корреспондент НГС.

2 августа в Новосибирске отметилось скандалом: на улице Римского-Корсакова, 1/1 начали сносить здание кинотеатра «Металлист». По масштабу происшествие можно сравнить с памятным сносом клуба «Отдых» и Дома спорта на улице Богдана Хмельницкого, но если тогда сохранить здания не удалось, то здесь такой шанс есть — кинотеатр включили в реестр выявленных объектов историко-культурного наследия.





Приказ управление по госохране объектов культурного наследия в Новосибирской области опубликовало всего за день до начала сноса.







Как рассказал начальник управления Александр Кошелев, заявление о том, что здание имеет историко-культурную ценность, в ведомстве получили ещё 3 мая от эксперта министерства культуры. После этого начался процесс по выяснению, так это или нет, и 30 июля специалисты управления решили: да, действительно, заявление небезосновательно.







— Здание обладает признаками объекта культурного наследия, имеет несомненную ценность как памятник архитектуры в стиле конструктивизма, как здание, связанное с историей формирования и развития Новосибирска, его левобережной части: это первый широкоформатный кинотеатр звуковой в Новосибирске, — пояснил Кошелев 2 августа на срочном брифинге. — На основании этого заключения управления как раз и был подписан приказ о включении в перечень выявленных объектов.









По его словам, 1 августа соответствующие документы были отправлены по месту регистрации нынешнего владельца здания и участка под ним, компании «Парк Победы», но их никто не принял. Де-юре, согласился Кошелев, в компании могут заявлять, что не знали о ценности здания. Но после того, как сотрудники управления с документами и в сопровождении полиции явились на площадку, такое уже не пройдёт, и то, что после этого работы на какое-то время продолжились, уже можно рассматривать как преступление. Для этого даже есть статья в Уголовном кодексе: «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия <…> либо выявленных объектов культурного наследия».







Формально работы были даже законными — ровно до того момента, как на площадке появились представители управления охраны памятников с документами и полицией

Надо сказать, что в компании действительно не знали, что конструктивистское здание может быть памятником: его нет в реестрах уже много лет. Как заметили в мэрии, в 2005 году компания «Кинотеатр "Металлист"», владевшая на тот момент зданием, получила из Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия администрации Новосибирской области (НПЦ) информацию о том, что здание исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия. То есть согласование строительства на его территории или реконструкции самого кинотеатра не требовалось.





Компании даже удалось построить прямо перед ним 18-этажную высотку.







Такой же по сути ответ управление по госохране объектов культурного наследия области дало в феврале 2018 года компании «Парк Победы», выкупившей здание вместе с участком, по данным мэрии, у ООО «Металлист».







7 июня «Парк Победы» получил разрешение на строительство на месте кинотеатра — здесь должен появиться многоквартирный многоэтажный жилой дом с административными помещениями, гласит сайт департамента строительства и архитектуры мэрии.







Подробностей о проекте нет. Получить ответы от застройщика не удалось: гендиректор компании Александр Веретенин сперва попросил корреспондента НГС перезвонить, а затем перестал отвечать на звонки, директор по маркетингу и продажам Андрей Чайкин также проигнорировал все звонки и сообщения.







В управлении архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии подчёркивают, что разрешение на строительство застройщик получил законно, когда здание кинотеатра «Металлист» ещё не было включено в реестр выявленных объектов культурного наследия. О том, что идёт процесс его включения в такой реестр, в мэрии ничего не знали.







— Информация о возможности оформления статуса объекта культурного наследия, а также рекомендации к приостановке документов на получение разрешения на строительство от управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области в УАСИ мэрии не поступали, — подчеркнули в ведомстве.







После ознакомления с документами продолжать снос было уже незаконно — управление по охране памятников вполне может привлечь застройщика к уголовной ответственности

Статус выявленного объекта даётся на год: за это время комиссия экспертов минкульта должна принять окончательное решение — считать здание памятником или нет. На это время, как сообщил Александр Кошелев, все работы по демонтажу должны быть приостановлены, а здание — законсервировано в текущем состоянии. Если это требование не будет выполнено, ведомство обратится в суд. Впрочем, тут же добавил чиновник, владелец здания тоже имеет право судиться — в частности, может оспорить решение о его выявленной ценности.







За день неразберихи кинотеатр успел потерять часть стены и кровли большого зала.







— Надо сказать, что перекрытия были в аварийном состоянии на период проведения обследования, в любом случае работы по капитальному ремонту или реконструкции требовались, — признал Кошелев. — А дальше будем смотреть.







По оценке новосибирского архитектора, советника мэра Новосибирска Александра Ложкина, здание, несомненно, является ценным, даже несмотря на то что в масштабах страны не является уникальным.







— Аналогичные кинотеатры были построены ещё в нескольких городах: например, в Новокузнецке, где он, правда, был серьёзно перестроен в стилистике сталинского модерна, и в Березняках — когда я руководил охраной памятников в Пермском крае, мы как раз занимались его постановкой на государственную охрану, — рассказал Ложкин.







Кинотеатр был построен по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая как культурный центр строившегося в то время соцгорода завода «Сибкомбайн». Его, впрочем, тогда называли вредительством: его объёмы сильно превышали потребности нового микрорайона.







Точная дата строительства здания неизвестна, но открылся он в октябре 1932 года фильмами «Дела и люди» и «Шторм», отмечается на сайте Novosibdom.ru. В ноябре того же года в кинотеатре состоялась премьера первого звукового фильма — «Путёвка в жизнь».







До вмешательства правоохранительных органов здание успело потерять часть стены и кровли, хотя последняя, говорят, и так была аварийной

В 1950-е когда-то критиковавшийся за слишком большой зал кинотеатр увеличили до 1000 мест — в таком виде он проработал до 1995 года. В том же году мэрия продала его в частные руки, и как кинотеатр здание больше не функционировало — здесь, например, был магазин строительных материалов (тогда, кстати, удалось договориться с собственником и сохранить внешний вид здания), затем магазин мебели.







То, что в своё время кинотеатр был исключён из соответствующих реестров, архитектора удивляет, но, вероятно, это зависело «от меркантильных интересов конкретных людей», полагает он.







Повлияет ли снос части здания на его ценность, Ложкин сказать затруднился, — этот вопрос будут решать аттестованные федеральным минкультом эксперты. Значительный ущерб ему нанесли гораздо раньше, причём не столько переделками самого здания, сколько окружающей хаотичной застройкой, заметил он.







По информации Novosibdom.ru, «Металлист» планировали реконструировать, превратив в кинотеатр с несколькими небольшими залами, но идею эту, судя по всему, похоронили.





Впрочем, если здание признают ценным, его владельцу придётся его восстановить и как-то использовать, так что не исключено, что первоначальное назначение ещё может к нему вернуться, а любое строительство поблизости будет запрещено.







— В случае, если собственник будет продолжать действия по разрушению объекта, законом предусмотрены процедуры изъятия либо с компенсацией стоимости, либо безвозмездное изъятие в случае уничтожения объекта культурного наследия, — говорит Александр Кошелев. — Но процедура достаточно сложная. Хотя в стране уже есть подобные прецеденты, в Новосибирской области пока не было такой необходимости.







До сих пор здания-памятники в Новосибирске в основном бесследно исчезали — как, например, дом Льва Лапшина на улице Коммунистической, 34. Хотя есть и другие примеры: на Большевистской застройщик, разобравший на улице Урицкого дом первого городского старосты, купца Сурикова, начал его восстанавливать.







Конструктивистские дома в такие переделки до сих пор не попадали, не считая, конечно, обезображенных до неузнаваемости фасадов.







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