Трудяги селятся на левом

Прогулка по улицам Заобского района Новосибирска — за 80 лет он почти не изменился (сравните сами!)

Кировский район Новосибирска официально родился в 1930-е годы, когда пять крупных деревень на левом берегу Оби объединили и присоединили к городу, назвав эту агломерацию Заобским районом. Кировским он стал в 1934 году, после смерти Кирова, а в 1970-е район разделили на Кировский и Ленинский. Это была промышленная зона сибирской столицы. НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска, его филиалов и историка Константина Голодяева, — и сегодня наш фоторассказ про Кировский район, его известные и скрытые от большинства глаз примечательные места.

Улица Сибиряков-Гвардейцев в 1970-е годы и сейчас почти одинакова — выдаёт лишь обилие рекламы, дорожных знаков и «Сан Сити» вдалеке. Когда-то в доме № 40 (на фото слева) работал магазин «Малыш», куда со всего левого берега съезжались за игрушками и детской одеждой. Теперь там продуктовый супермаркет, а слева от места, где сделано фото, — крупнейшее за Уралом издательство «Советская Сибирь».







Западно-Сибирская киностудия сначала располагалась в храме Александра Невского, а в 1986–87 годы переехала в собственное здание на улице Немировича-Данченко. Буквы с фасада студии убрали совсем недавно, а в прошлом году здание выставили на продажу за 195 миллионов рублей.







В 1950-е годы завод «Тяжстанкогидропресс» начал строить для своих руководителей и работников социальный городок на улице Мира — его создавали по проекту архитектора Майкова. Это был совершенно новый архитектурно-планировочный жилой комплекс.







В числе объектов, построенных заводом, был ДК им. Ефремова. Перед ним была широкая аванплощадь с декоративной аркадой, а за ним — парк с трёхярусным фонтаном, скульптурами и танцплощадкой. Это место было самым популярным на Расточке — по выходным отсюда всегда доносилась музыка.







Так в 1960-е выглядел магазин на Ватутина, 61. Сейчас здесь магазин товаров для активного отдыха, а в 1940-х он стоял между двумя зонами: по нечётной стороне находился лагерный пункт № 7 управления Сиблага, а по чётной — лагерь с немецкими военнопленными. Они работали на стройке оловозавода, завода Ефремова и других городских предприятий.







Дом радио на Вертковской, 10 построили в 1967–68 годах. Трёхэтажное здание было рассчитано на несколько программ, которые отсюда вещали на всю область. Чтобы снизить уровень внешнего шума, по улице Вертковской даже ограничивали движение машин. Сейчас здесь офис ГТРК, а также драмтеатр «На левом берегу».







При заводе «Тяжстанкогидропресс» построили не только социальный городок, но и Новосибирский станкостроительный техникум — с 1949-го по 1954 год. Здесь до сих пор учат студентов, только теперь это Новосибирский промышленный колледж. После реконструкции его обшили сайдингом, оставив от старого фасада лишь лепнину.







Знакомый многим жителям Затулинки кинотеатр «Рассвет» (сначала его хотели назвать «Меридианом») построили в начале 1980-х. Сегодня здание кинотеатра закрыто из-за нарушений требований пожарной безопасности.







В 1950-е для руководителей и работников начали строить Оловозаводской посёлок. Так в 1960-е выглядел перекрёсток улиц Аникина и Саввы Кожевникова.







Улицу Сибиряков-Гвардейцев назвали в честь воинов 22-й (150-й) Сибирской добровольческой дивизии имени Сталина, которая сражалась в Великой Отечественной войне и закончила свой путь в Прибалтике.







Дворы домов на Расточке до сих пор сохраняют обшарпанное обаяние. По пути во двор жильцов и гостей провожали ажурные чугунные ворота во входных арках, а многочисленные на Расточке газоны обносили оградками. Во многих дворах, как и в этом — на улице Бурденко, 22, — стояли фонтаны, где летом плескалась детвора.







В 1970-е в доме на Бурденко, 9 был магазин химических реактивов. Сегодня его сменили продовольственный магазин, филиал центра дезинфекции, а на углу — мастерская по ремонту обуви.







Завод «Сиблитмаш» начал работать на площади Ефремова (ныне — площадь Сибиряков-Гвардейцев) в 1954 году. Сначала на нём изготавливали зерноуборочные комбайны, а затем сосредоточилось на выпуске литейных машин, чем он и занимается до сих пор.







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«Закаменка: колыбель Новосибирска» — с редкими кадрами Октябрьского района;

«Квартал богачей» — о прошлом Железнодорожного района;

«Родина стрелочников» — про легендарную Первомайку.

