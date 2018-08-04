Размер имеет значение: 7 домов-гигантов, построенных в России

В них живут сотни человек — и некоторые могут не выходить со двора месяцами

Гигантские дома в Коулуне издали кажутся крепостью, обороняющей островок от чужих
Гигантские дома в Коулуне издали кажутся крепостью, обороняющей островок от чужих

Эти дома становились героями фильмов и обросли легендами и страшилками в своих городах. Они настолько большие, что одного адреса им мало — некоторые занимают по четыре улицы сразу. Жильцы могут и не покидать свой двор — магазины, поликлиники, почта есть в соседнем подъезде, правда, идти до них иногда приходится по 15 минут. Конечно, это не первые и не единственные дома-гиганты в мире, они даже не такие известные, как, например, город-крепость Коулун в Китае, прославившаяся суровыми нравами обитателей и густой заселенностью. Но, в отличие от Коулуна, эти дома ещё живы.

Жилой крейсер «Аврора»


«Аврора» возглавляет рейтинг самых больших домов в своём городе
«Аврора» возглавляет рейтинг самых больших домов в своём городе


Жилой комплекс «Аврора» — маленький городок в большом Екатеринбурге. При желании местные жители (а их здесь несколько тысяч) могли бы не выходить из своего двора месяцами: на огороженной территории есть магазины, массажный кабинет, салон красоты, сразу два детских сада. Прямо во двор смотрят вывески продуктовых магазинов, в которые редко забредают люди с улицы, ведь попасть на территорию «Авроры» можно только с ключом.


В «Авроре» 15 секций и больше 1500 квартир. Комплекс из трех 25-этажных башен, соединенных 16-этажками, построен в форме буквы Е, между ее ножками сразу два просторных двора с баскетбольным полем, детскими площадками, горками. Даже праздники здесь свои, все как в мини-городе.


Где: Екатеринбург, улица Соболева, 19.
Габариты: 15 секций в 25 и 16 этажей, 1560 квартир.
Год постройки: 2015.


Волгоградский гигант


Самый известный дом Волгограда имеет восемь адресов
Самый известный дом Волгограда имеет восемь адресов


Один из самых длинных домов в России находится в Волгограде: девятиэтажка растянулась на 1142 метра, здесь 37 подъездов и почти 1400 квартир. С высоты дом похож на змейку, проходящую по окраине города, он настолько огромный, что у него восемь адресов на двух улицах — Николая Отрады и Грамши.


Дом строили шесть лет, в итоге часть квартир получили сами строители и переселённые из ветхого жилья горожане. Это город в городе: есть почта, библиотека, поликлиника, детский сад и стоматология.


Несмотря на внушительные расстояния между подъездами, жильцы дома знают друг друга, летом собираются во дворе поиграть в домино, пожаловаться на парковку у подъездов и, конечно, обсудить цены на «коммуналку». Посмотрите, как живёт этот каменный гигант.


Где: город Волгоград, улица Грамши, 43, 47, 49 и 51 и улица Николая Отрады, 34, 36, 40 и 44.

Габариты: длина 1142 метра, 9 этажей, 37 подъездов, около 1400 квартир.

Годы постройки: 1975–1981.


Великая Чемская стена


В необычном доме есть нулевая квартира, но в ней никто не живёт
В необычном доме есть нулевая квартира, но в ней никто не живёт


В конце 1980-х в Северо-Чемском массиве Новосибирска выросла десятиэтажка: если измерить её, получится примерно полкилометра — этого чуть-чуть не хватает, чтобы «обнять» квартал с обеих сторон.


В доме 22 подъезда и 871 квартира, здесь живут более двух тысяч человек. Есть даже квартира № 0 — в ней скрывается лифтёрная, где круглосуточно находятся рабочие, которые обслуживают 22 подъёмных механизма. «Чемская стена» стоит между двумя остановками общественного транспорта: готовьтесь проехать лишнюю, если внезапно выберетесь с другой стороны здания.


Где: город Новосибирск, улица Комсомольская, 4.

Габариты: длина около 500 метров, 10 этажей, 22 подъезда, 871 квартира.

Год постройки: 1988.


Тюменский «муравейник»


Этот дом знает каждый тюменец: он заметно выделяется на фоне светлых зданий
Этот дом знает каждый тюменец: он заметно выделяется на фоне светлых зданий


Знаменитый дом по улице Республики, 92 в Тюмени строили почти десять лет — с 1974-го по 1982 годы. В итоге получилось 300-метровое здание, в котором 13 этажей, 8 подъездов и 576 квартир. Сюда заселилась вся местная интеллигенция — учёные, учителя, врачи. На фоне белокаменных соседей здание, выкрашенное в тёмные и охристые оттенки, заметно выделялось. Таких в Тюмени не было и нет.


Прозвище дом получил не сразу: за волнистый фасад тюменцы сначала звали его «гармошкой». «Муравейником» дом стал в начале «нулевых». Со временем квартиры выменивали и продавали. Фасад со времен строительства дома остался неизменным, и таким он будет минимум до 2021 года, когда «муравейник» встанет на первый плановый капремонт.


Где: город Тюмень, улица Республики, 92.

Габариты: длина около 300 метров, 13 этажей, 8 подъездов, 576 квартир.

Годы постройки: 1974–1982.


Дом-квартал в Нижнем Новгороде


Сквозь серый дом проходят арки высотой в три этажа
Сквозь серый дом проходят арки высотой в три этажа


Серый бусыгинский дом — это 55 подъездов и 450 квартир. А ещё огромные арки, глубокие окна и бесконечные тропинки внутри двора. Чудо советской жилой застройки строилось в 1930-е годы для нижегородской элиты: предполагалось, что основное число квартир займут инженеры и строители Горьковского автозавода. Так оно и случилось.


Сегодня дом продолжает жить своей историей и привлекать туристов. Кстати, в Нижнем он такой не один — рядом с серым в своё время выстроили жёлтый дом-квартал.


Где: город Нижний Новгород, квартал улиц Комсомольская — Лоскутова — проспект Октября — переулок Моторный.

Габариты: соединенные перегородками дома в 5–8 этажей, 55 подъездов, 450 квартир.

Год постройки: 1938.


Ростов: место жилой и боевой славы


Ростовский гигант пережил Великую Отечественную войну. Дождётся ли он капремонта?
Ростовский гигант пережил Великую Отечественную войну. Дождётся ли он капремонта?


Самый известный дом-гигант в Ростове-на-Дону — это 20-подъездное здание на улице Профсоюзной, 29/22. Строили его для заводчан ещё в 1920-е годы. Под одной крышей уместились 20 подъездов и 200 квартир. При этом каждый подъезд — с особенной планировкой, так что новострой стал для донского города своеобразным архитектурным экспериментом.


В годы войны дом на Профсоюзной был огневой точкой — на крыше установили 45-миллиметровую пушку, из которой били по немцам, захватившим железнодорожный вокзал. Фашисты стреляли в ответ, поэтому на стенах до сих пор можно разглядеть следы от снарядов. В девяностые дом из заводской общаги превратился в обычное жилое строение, почти все квартиры приватизировали новые жильцы. Правда, капитального ремонта здесь до сих пор не было.


Два года назад дом показали в фильме «Напротив Левого берега».


Где: город Ростов-на-Дону, улица Профсоюзная, 29/22.

Габариты: корпуса на 5 и 6 этажей, 20 подъездов, 200 квартир.

Годы постройки: 1920-е.


Самарская «кукуруза»


«Кукурузу» недолюбливали местные жители из-за соседей-бунтарей
«Кукурузу» недолюбливали местные жители из-за соседей-бунтарей


А также «тёрка», «скворечник», «рашпиль» и ещё два десятка названий, под которыми известна самая знаменитая высотка Самары, построенная в конце 1980-х. Местные этот дом недолюбливают: те, кто постарше, — за дурную славу, ведь изначально квартиры хотели раздать местной элите, но с перестройкой сюда заселились сироты и жители окраин, а потому разборок и дебошей соседей эти стены видели немало. Те, кто моложе, жалуются на сложности с ремонтом: в бетонных стенах встречаются вкрапления из чёрного камня, очень прочного и не поддающегося сверлению.


Где: город Самара, улица Осипенко, 32.

Габариты: 20 этажей, 1 подъезд, 152 квартиры.

Год постройки: 1987.

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