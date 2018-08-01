Малышка выросла в дядю

Тест-драйв: на «Мерседесе» впервые поставили сенсорный экран — это авто можно купить по цене X-Trail

Новый младшенький Mercedes-Benz А-класс ворвался на автомобильный рынок с двумя главными «фишками». Теперь это машина с претензиями на размеры и солидность, и у неё самая новая фирменная мультимедийная начинка MBUX (Mercedes-Benz User Experience), сменившая надоевший несенсорный «Команд». И этот новый интерфейс первым достался именно А-классу, остальные модели пока оснащены в этом плане «по старинке». О самом современном и доступном «Мерседесе» — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый Mercedes-Benz А-класс (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») теперь не кажется «малышом», сделанным из принципа «лишь бы было». Автомобиль смотрится широко и солидно, хотя понятно, что перед вами малолитражка.















А-класс одним из первых получил новые фирменные «мерседесовские» фары, сделанные в стиле «прищур ящерицы». Оптика посажена низко, сверху возвышается большой капот, трёхлучевая звезда на радиаторной решётке сделана максимально крупно.















Сбоку, конечно, видно, что это обрубленный европейский хетчбек, тем интереснее ожидание у нас в России точно такого же седана — уж он-то наверняка заинтересует публику.















Корма сильно сужается от низа к верху, оптика оттянута внешними уголками вниз — чей это стиль, непонятно, но точно не «мерседесовский».















В целом машина воспринимается среднеразмерной, на неё даже можно поставить 17-е колёса. Длина А-класса составляет 4419 мм, вполне себе размеры какого-нибудь «Фокуса».















Салон не сказать что слишком просторен, но удобен и не вызывает дискомфорта. Прежде всего здесь вас встречает новый дизайн.















Иное сопряжение передней панели, другие дефлекторы воздуховодов — всю интерьерную начинку инженеры перетрясли и сделали свежие элементы.















И конечно — двойной широкий дисплей на передней панели в стиле S-класс. Теперь он сенсорный, и всё здесь работает по-другому. В компании разработали новый интерфейс Mercedes-Benz User Experience, который приблизил логику общения с автомобильным мультимедиа к самым современным стандартам.















На правом дисплее — основное меню, которое можно перелистывать и углубляться куда нужно. Всё очень быстро и чётко реагирует на касания пальцев, экраны красиво перерисовываются с анимацией. Размеры изображения оптимальны, цветовая гамма — сине-бирюзовая.















Левый дисплей — это приборка, он не сенсорный. Здесь можно настроить вид, сделать, например, главным тахометр вместо спидометра. Можно сделать главным блок радио или блок вашего смартфона, подключенного по Bluetooth.















На спицах руля установлены маленькие тачпады — проводя по ним пальцами, можно управлять и правым, и левым экранами. Правда, это требует небольшой сноровки, физические кнопки по-прежнему более точны.















В салоне довольно много глянца и жёсткого пластика, особенно сзади. Глянец соответственно пачкается, а жёсткий пластик подчёркивает, что перед нами всё-таки «Мерседес» начального уровня и есть ещё что-то более крутое.















Кресла имеют регулировку подколенной подушки, регулировку поясничного подпора, но требуют чуть лучшей боковой поддержки и поддержки в плечах.















Стильно оформлен блок климата, спрятавшийся внизу под тремя центральными воздуховодами.















Удобный подлокотник с двумя продольными створками напоминает старшие модели.















Сзади места хватает, посадка не вызывает дискомфорта, но центрального подлокотника нет. Кстати, немного медленно работают электростеклоподъёмники на всех четырёх дверях.















Багажник имеет объем 370 литров, в подполе ремкомплект — запаски нет. Нет и электропривода крышки багажника.















А-класс оснащён турбированным 1,3-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. До сотни машина разгоняется за 8 секунд.















Отзыв на педаль газа хороший, автомобиль сразу бросается вперёд, в любой момент под педалью остаётся необходимый запас тяги.















Работа робота незаметна, все переключения быстрые и логичные, нет характерных для этого типа коробки подрагиваний и толчков.















Рулится А-класс понятно и легко, уверенно входит в повороты, хотя небольшие крены при этом возникают.















Подвеска отрабатывает новосибирске дороги на четыре с плюсом. Уверенно глотаются трещины, выбоины, автомобиль не раскачивается. Ощущения в салоне комфортны, здесь не трясёт и не подбрасывает. Но на больших ямах, конечно, машина падает вниз с ударным звуком.















Шумоизоляция подобрана оптимально по отношению ко всем источникам звука, кроме, пожалуй, мотора. Его низкий рокот всё время слышно, присутствует ещё и вибрационный фон от силовой установки на больших оборотах.















Стоит новый А-класс от 1 720 000 рублей, это самая дешёвая легковушка «Мерседес». Ну а насыщенные комплектации слегка переваливают за 2 миллиона.







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