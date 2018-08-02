интервью

«Я хотела просто попиариться»: фото обнажённой сибирячки напечатают на обложке MAXIM

Модель из Новосибирска назвали самой сексуальной — она ответила на обидные комментарии на НГС

Екатерина появится на обложке одного из номеров журнала MAXIM
Екатерина появится на обложке одного из номеров журнала MAXIM

Редакция мужского журнала MAXIM подвела итоги своего самого откровенного конкурса — победительницей и самой сексуальной девушкой страны признали 26-летнюю модель из Новосибирска Екатерину Киселёву. Миловидная брюнетка с юного возраста позирует перед объективами фотокамер, но победу в конкурсе красоты одержала, по её словам, впервые. Она рассказала корреспонденту НГС, зачем участвовала в конкурсе, как стала популярной моделью, почему её сестра-близняшка не разделяет её взглядов, а также ответила на обидные комментарии пользователей НГС о своей внешности, будущем и отношениях с родными. 

Финал конкурса Miss MAXIM прошёл на прошлой неделе в Москве в популярном клубе Soho Rooms. За звание самой горячей россиянки боролись около 2,5 тысячи девушек со всей страны. В десятке оказались красотки из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Магнитогорска, Перми, Москвы, но в итоге победительницей жюри признало 26-летнюю модель из Новосибирска Екатерину Киселёву.


Сибирячке вручили корону, подарки от спонсоров, а также главный приз — фотосессию для сентябрьского номера журнала и право украсить собой его обложку. 


Финалистки конкурса после церемонии — Екатерина Киселёва пятая слева в короне
Финалистки конкурса после церемонии — Екатерина Киселёва пятая слева в короне


«Когда сказали моё имя, у меня было такое шоковое состояние, что я аж побелела. Когда мне надели корону, сразу подбежали с интервью все эти ТНТ, Муз-ТВ... Я себе на этих фотографиях не особо нравлюсь, потому что везде какое-то белое лицо и шок. Конечно, тогда я почувствовала себя звездой. <...> Я шла не за победой, а просто попиариться, познакомиться с интересными людьми. И когда приехала на конкурс, я больше с девчонками сидела болтала, не ожидала, что выиграю. Я вообще думала, что всё куплено и что уже выбрали девочек», — рассказывает Екатерина корреспонденту НГС.


По её словам, среди финалисток царила дружеская атмосфера вопреки стереотипам, навязанным в кино и тематических телешоу: «Конкуренция была хорошая, девочки с хорошими формами, красивые, все умные. Когда конкурс закончился, мне каждая девочка написала: "Кать, ты не ходила и не кричала о своей победе, ты со всеми общалась, такая добрая, ты заслужила эту победу..."».


Екатерина снимается с 16 лет
Екатерина снимается с 16 лет

Екатерина живёт в Москве, в Новосибирск приезжает пару раз в год к родным. Покорять столицу сибирячка уехала ещё в юности — ей предложило контракт крупное модельное агентство. А началось всё с новосибирского конкурса красоты. 


«Я всегда спортом занималась, лёгкой атлетикой. Как-то на остановке увидела плакат, было написано: "Мисс Новосибирск, кастинг". Сестра говорит, мол, иди-иди. А я такая: "Да ну ты брось, что там делать". В итоге я приехала на кастинг, и после этого моя жизнь изменилась. Меня там заметили "Элит Старз" (новосибирское модельное агентство Elite Stars. — К.Ш.), сказали пройти модельную школу. Уже был контракт в Пекин, но родители сказали, что, мол, давай школу сначала закончим. Это было в 16, с 18 лет я работала в Новосибирске моделью. А потом был другой контракт, первая поездка была в Израиль, потом Ливан, Турция, Шанхай...» — перечисляет Екатерина и добавляет, что попробовать себя в Москве ей помогла её подруга — снимки Екатерины оценило столичное агентство I Model. 


Сейчас, говорит девушка, в модельных кругах она получила большую известность и ей стало поступать много предложений по работе, особенно после Miss MAXIM. 


При этом замечает, что в успехе ей не помогли ни родители, ни лишние деньги: «Я всего добилась сама, я самостоятельна с ранних лет. Не было такого, чтобы "Мам, дай денег", сама зарабатываю», — рассказывает Екатерина. Она обмолвилась, что у неё есть сестра: «Сестра у меня двойняшка, она совсем в другой сфере, она работает в банке. Тоже переехала сюда, в Москву, здесь больше платят, потому что после института в Новосибирске за копейки работала. Ей всегда хотелось что-то учить, поступать на второе, третье высшее... Ей вот это не интересно, не любит фотографироваться».


Как заверяет Екатерина, родители гордятся её достижениями
Как заверяет Екатерина, родители гордятся её достижениями

Почти каждый день Екатерину атакуют поклонники в социальных сетях, говорят комплименты, просят познакомиться, некоторые присылают цветы, но, видимо, не догадываются, что девушка уже занята — в отношениях уже три года. Помимо этого, признаётся она, в личных сообщениях часто сталкивается с критикой в свой адрес, в основном от мужчин. Корреспондент НГС попросил Екатерину ответить на несколько популярных комментариев пользователей НГС к заметкам, посвящённым её участию в конкурсе Miss MAXIM. Орфография и пунктуация комментариев сохранены.


Я-вь: «Журнал для определенных целей. Как девушки себя чувствуют зная зачем мужчины смотрят этот журнал? И имя свое публикуют и гордятся что там.... Я чего то недопонимаю».


«Я шла на конкурс больше для того, чтобы попиарить себя. Обложка — это вообще считается, что это круто, по всей России будет видно мою обложку. В дальнейшем мне это пригодится всё равно, многие двери для меня будут открыты. Ну а что, ничего страшного, пусть видят мужчины красивую девушку». (Смеётся.)


шоферка-блондинка: «Девушка в красном, не смотря на гендерные признаки, выглядит как-то по-мужски. То ли взгляд такой, то ли отсутствие талии.. Справа более женственна. Но опять же, возьми каждую третью из нас,девушек, такого возраста, сделай хороший макияж, красивую позу и правильный свет - и вот тебе "секси-леди" не хуже этой. Конкурс фотографов и визажистов».


«Профессиональная модель — она знает, как встать, знает, какая сторона рабочая, какая нет... А обычный человек приходит — он не знает, как скрыть животик, чтобы на камере это было красиво. Почему меня отсняли [для одного из этапов конкурса] за 30 минут? Потому что я знала, чего от меня хотят, какой взгляд, как себя показать».


Екатерина считает, что главное в мужчине — это мозги, а не деньги и машины
Екатерина считает, что главное в мужчине — это мозги, а не деньги и машины


Из теплотрассы: «Чтобы подкатить к такой даме нужен коттедж и "Мерседес", положение в обществе, обеспеченная сотнями трудящихся, сытая жизнь...».


«Нет, такого нет. Конечно, каждая женщина хочет, чтобы мужчина был выше её, мог что-то ей дать. Но большинство женщин сейчас сами всего добиваются, заканчивают институты, устраиваются на хорошую работу, покупают машину. А когда девушка всего сама добилась и встречается с каким-то чуваком, который бухает и курит где-то, конечно, это... Расти выше надо, а не сидеть на месте. [Главное в мужчине для меня] — мозги. Если у мужчины есть мозги, то всё будет».


Худой: «А родители знают, чем они занимаются?)».


«Родители гордятся. У моих родителей есть друзья, они ехали в машине и включили радио, и там моя имя и фамилия, что я победила в MAXIM, и так мои родители и узнали. Я им не успела набрать. Они рады очень, что у меня всё получается».


Аня: «Представляете, лет через 10 эти девушки гордо скажут своим детям:" Вот, посмотрите, на эти фотографии - это ваша мама! Я была самой сексуальной в нашей стране! Вы можете мною гордиться! И можете похвастаться этими фотографиями в классе, какая ваша мама была молодец!"».


«Конечно, я буду всё показывать своим детям. У меня очень большое портфолио с фотографиями. Даже пара фотографий у меня, может быть, будет висеть дома. (Смеётся.) Это же всю жизнь я посвятила моделингу. И вот наконец-то я где-то засветилась и победила особенно. Как мне все и говорят, и я сама так считаю, — я заслужила эту победу, очень много старалась и работала, не искала лёгких путей. Было у меня много депрессий, что ничего не получается, всё равно я шла».


Сентябрьский номер журнала MAXIM с Екатериной на обложке появится в продаже через месяц. По словам сибирячки, кроме обложки ей посвятят несколько полос с фотографиями и интервью. «Там было и в купальнике, и без купальника, но там руками всё прикрыто», — смеясь, добавила она.


В конкурсе Miss MAXIM участвовали около 2,5 тысячи девушек. Чтобы принять участие, им нужно было выложить в соцсети свою фотографию со специальном хештегом — среди них было много жительниц Новосибирска. Читатели журнала в режиме онлайн голосовали за полюбившихся красоток, из которых выбрали сотню, десятку, а затем победительницу. 


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