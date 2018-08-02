«Я хотела просто попиариться»: фото обнажённой сибирячки напечатают на обложке MAXIM

Редакция мужского журнала MAXIM подвела итоги своего самого откровенного конкурса — победительницей и самой сексуальной девушкой страны признали 26-летнюю модель из Новосибирска Екатерину Киселёву. Миловидная брюнетка с юного возраста позирует перед объективами фотокамер, но победу в конкурсе красоты одержала, по её словам, впервые. Она рассказала корреспонденту НГС, зачем участвовала в конкурсе, как стала популярной моделью, почему её сестра-близняшка не разделяет её взглядов, а также ответила на обидные комментарии пользователей НГС о своей внешности, будущем и отношениях с родными.

Финал конкурса Miss MAXIM прошёл на прошлой неделе в Москве в популярном клубе Soho Rooms. За звание самой горячей россиянки боролись около 2,5 тысячи девушек со всей страны. В десятке оказались красотки из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Магнитогорска, Перми, Москвы, но в итоге победительницей жюри признало 26-летнюю модель из Новосибирска Екатерину Киселёву.





Сибирячке вручили корону, подарки от спонсоров, а также главный приз — фотосессию для сентябрьского номера журнала и право украсить собой его обложку.





Финалистки конкурса после церемонии — Екатерина Киселёва пятая слева в короне





«Когда сказали моё имя, у меня было такое шоковое состояние, что я аж побелела. Когда мне надели корону, сразу подбежали с интервью все эти ТНТ, Муз-ТВ... Я себе на этих фотографиях не особо нравлюсь, потому что везде какое-то белое лицо и шок. Конечно, тогда я почувствовала себя звездой. <...> Я шла не за победой, а просто попиариться, познакомиться с интересными людьми. И когда приехала на конкурс, я больше с девчонками сидела болтала, не ожидала, что выиграю. Я вообще думала, что всё куплено и что уже выбрали девочек», — рассказывает Екатерина корреспонденту НГС.





По её словам, среди финалисток царила дружеская атмосфера вопреки стереотипам, навязанным в кино и тематических телешоу: «Конкуренция была хорошая, девочки с хорошими формами, красивые, все умные. Когда конкурс закончился, мне каждая девочка написала: "Кать, ты не ходила и не кричала о своей победе, ты со всеми общалась, такая добрая, ты заслужила эту победу..."».





Екатерина снимается с 16 лет

Екатерина живёт в Москве, в Новосибирск приезжает пару раз в год к родным. Покорять столицу сибирячка уехала ещё в юности — ей предложило контракт крупное модельное агентство. А началось всё с новосибирского конкурса красоты.





«Я всегда спортом занималась, лёгкой атлетикой. Как-то на остановке увидела плакат, было написано: "Мисс Новосибирск, кастинг". Сестра говорит, мол, иди-иди. А я такая: "Да ну ты брось, что там делать". В итоге я приехала на кастинг, и после этого моя жизнь изменилась. Меня там заметили "Элит Старз" (новосибирское модельное агентство Elite Stars. — К.Ш.), сказали пройти модельную школу. Уже был контракт в Пекин, но родители сказали, что, мол, давай школу сначала закончим. Это было в 16, с 18 лет я работала в Новосибирске моделью. А потом был другой контракт, первая поездка была в Израиль, потом Ливан, Турция, Шанхай...» — перечисляет Екатерина и добавляет, что попробовать себя в Москве ей помогла её подруга — снимки Екатерины оценило столичное агентство I Model.





Сейчас, говорит девушка, в модельных кругах она получила большую известность и ей стало поступать много предложений по работе, особенно после Miss MAXIM.





При этом замечает, что в успехе ей не помогли ни родители, ни лишние деньги: «Я всего добилась сама, я самостоятельна с ранних лет. Не было такого, чтобы "Мам, дай денег", сама зарабатываю», — рассказывает Екатерина. Она обмолвилась, что у неё есть сестра: «Сестра у меня двойняшка, она совсем в другой сфере, она работает в банке. Тоже переехала сюда, в Москву, здесь больше платят, потому что после института в Новосибирске за копейки работала. Ей всегда хотелось что-то учить, поступать на второе, третье высшее... Ей вот это не интересно, не любит фотографироваться».





Как заверяет Екатерина, родители гордятся её достижениями

Почти каждый день Екатерину атакуют поклонники в социальных сетях, говорят комплименты, просят познакомиться, некоторые присылают цветы, но, видимо, не догадываются, что девушка уже занята — в отношениях уже три года. Помимо этого, признаётся она, в личных сообщениях часто сталкивается с критикой в свой адрес, в основном от мужчин. Корреспондент НГС попросил Екатерину ответить на несколько популярных комментариев пользователей НГС к заметкам, посвящённым её участию в конкурсе Miss MAXIM. Орфография и пунктуация комментариев сохранены.







Я-вь: «Журнал для определенных целей. Как девушки себя чувствуют зная зачем мужчины смотрят этот журнал? И имя свое публикуют и гордятся что там.... Я чего то недопонимаю».





«Я шла на конкурс больше для того, чтобы попиарить себя. Обложка — это вообще считается, что это круто, по всей России будет видно мою обложку. В дальнейшем мне это пригодится всё равно, многие двери для меня будут открыты. Ну а что, ничего страшного, пусть видят мужчины красивую девушку». (Смеётся.)







шоферка-блондинка: «Девушка в красном, не смотря на гендерные признаки, выглядит как-то по-мужски. То ли взгляд такой, то ли отсутствие талии.. Справа более женственна. Но опять же, возьми каждую третью из нас,девушек, такого возраста, сделай хороший макияж, красивую позу и правильный свет - и вот тебе "секси-леди" не хуже этой. Конкурс фотографов и визажистов».





«Профессиональная модель — она знает, как встать, знает, какая сторона рабочая, какая нет... А обычный человек приходит — он не знает, как скрыть животик, чтобы на камере это было красиво. Почему меня отсняли [для одного из этапов конкурса] за 30 минут? Потому что я знала, чего от меня хотят, какой взгляд, как себя показать».





Екатерина считает, что главное в мужчине — это мозги, а не деньги и машины





Из теплотрассы: «Чтобы подкатить к такой даме нужен коттедж и "Мерседес", положение в обществе, обеспеченная сотнями трудящихся, сытая жизнь...».





«Нет, такого нет. Конечно, каждая женщина хочет, чтобы мужчина был выше её, мог что-то ей дать. Но большинство женщин сейчас сами всего добиваются, заканчивают институты, устраиваются на хорошую работу, покупают машину. А когда девушка всего сама добилась и встречается с каким-то чуваком, который бухает и курит где-то, конечно, это... Расти выше надо, а не сидеть на месте. [Главное в мужчине для меня] — мозги. Если у мужчины есть мозги, то всё будет».





Худой: «А родители знают, чем они занимаются?)».





«Родители гордятся. У моих родителей есть друзья, они ехали в машине и включили радио, и там моя имя и фамилия, что я победила в MAXIM, и так мои родители и узнали. Я им не успела набрать. Они рады очень, что у меня всё получается».







Аня: «Представляете, лет через 10 эти девушки гордо скажут своим детям:" Вот, посмотрите, на эти фотографии - это ваша мама! Я была самой сексуальной в нашей стране! Вы можете мною гордиться! И можете похвастаться этими фотографиями в классе, какая ваша мама была молодец!"».





«Конечно, я буду всё показывать своим детям. У меня очень большое портфолио с фотографиями. Даже пара фотографий у меня, может быть, будет висеть дома. (Смеётся.) Это же всю жизнь я посвятила моделингу. И вот наконец-то я где-то засветилась и победила особенно. Как мне все и говорят, и я сама так считаю, — я заслужила эту победу, очень много старалась и работала, не искала лёгких путей. Было у меня много депрессий, что ничего не получается, всё равно я шла».







Сентябрьский номер журнала MAXIM с Екатериной на обложке появится в продаже через месяц. По словам сибирячки, кроме обложки ей посвятят несколько полос с фотографиями и интервью. «Там было и в купальнике, и без купальника, но там руками всё прикрыто», — смеясь, добавила она.





В конкурсе Miss MAXIM участвовали около 2,5 тысячи девушек. Чтобы принять участие, им нужно было выложить в соцсети свою фотографию со специальном хештегом — среди них было много жительниц Новосибирска. Читатели журнала в режиме онлайн голосовали за полюбившихся красоток, из которых выбрали сотню, десятку, а затем победительницу.





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