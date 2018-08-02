День ВДВ в режиме онлайн: город гудит
Онлайн-трансляция с празднования Дня ВДВ в Новосибирске — с гуляниями и концертами, но без фонтанов
Новосибирцы встречают 2 августа — День ВДВ. Уже с утра улицы города заполонили весёлые мужчины в тельняшках, на дорогах отовсюду видны машины с флагами воздушно-десантных войск, а городские фонтаны закрыли «на профилактику».
Корреспонденты НГС сегодня ведут онлайн-трансляцию праздника — как в его официальной, так и в народной версии.
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Предлагаем посмотреть отрывок с соревнований десантников в Центральном парке - они складывают парашюты.
Перед десатниками выступил руководитель Союза десантников Сибири Виталий Шадрин. «Приятно, что праздник становится семейным: много жён, детей, бесплатное мороженое на площадке раздают, — всех с праздником, слава ВДВ!» — отметил он.
Итак, рассказываем, чем заняться на Дне ВДВ в Центральном парке прямо сейчас. Развлечение
Своих мужей с Днём ВДВ поздравляют их жёны.
Праздничная программа завершится в Центральном парке в 14 часов.
Анатолий Локоть поздравляет десантников со сцены.
Читатели присылают в редакцию фотографии своих друзей-десантников.
На сцене начался концерт: с песнями, танцами для десантников выступают народные городские коллективы — их выступления разбавляют официальными поздравлениями чиновников, депутатов и военных.
А сам мэр Новосибирска пару лет назад тоже прыгал с парашютом. Это было на авиашоу в Мочище в 2016 году.
Наши корреспонденты переместились в Центральный парк — здесь больше народа и развлечений. О них расскажем чуть-чуть позже, а пока десантников поздравляет мэр Анатолий Локоть.
Как и обещали в «Горфонтане» — воды в фонтане Первомайского сквера сейчас нет.
Ещё одно поздравление от новосибирцев.
Десантники поздравляют друг друга в соцсетях.
На праздник пришли не только десантники с сослуживцами, но и целые семьи в тельняшках и беретах.
В этот раз на Монументе Славы немноголюдно: праздник отмечают всего несколько компаний. Они празднуют на лавочках за монументом. Оттуда регулярно раздаются выкрики «За ВДВ!», сообщает с места событий корреспондент.
На Монументе Славы десантники уже возложили цветы и встретились с сослуживцами.
Погода сегодня тоже не сильно способствует купанию в фонтанах. Накануне синоптики обещали на 2 августа до +20 градусов, а также местами дождь.
Кстати, на сегодня «Горфонтан» анонсировал профилактические работы в трёх фонтанах города. По словам директора учреждения Валерия Науменко, день профилактики назначили на 2 августа специально, так как десантники любят купаться в фонтанах в свой праздник.
Сегодня обещали слить воду из фонтанов в сквере на Орджоникидзе, в Первомайском сквере и на площади Пименова.
А наши корреспонденты сейчас на Монументе Славы — скоро мы покажем нашим читателям, как там сегодня отмечают праздник.
В 10 часов сегодня начинаются официальные празднования в разных частях города, например, в Центральном парке.
«В программе праздника: спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютных систем и по сборке-разборке автомата, показательные выступления воинов-десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок. Кроме того, в этот день в парке пройдут показательные выступления патриотических клубов и будет работать полевая кухня», — сообщали в пресс-центре мэрии.
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Елена Громкова, Кирилл Шматков
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