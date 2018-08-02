День ВДВ в режиме онлайн: город гудит

Онлайн-трансляция с празднования Дня ВДВ в Новосибирске — с гуляниями и концертами, но без фонтанов

Официальная часть праздника начнётся на монументе Славы, а затем переместится в Центральный парк
Официальная часть праздника начнётся на монументе Славы, а затем переместится в Центральный парк

Новосибирцы встречают 2 августа — День ВДВ. Уже с утра улицы города заполонили весёлые мужчины в тельняшках, на дорогах отовсюду видны машины с флагами воздушно-десантных войск, а городские фонтаны закрыли «на профилактику».  

Трансляция обновляется

Корреспонденты НГС сегодня ведут онлайн-трансляцию праздника — как в его официальной, так и в народной версии. 


Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложение WhatsApp на номер 8-923-157-0000.


Предлагаем посмотреть отрывок с соревнований  десантников в Центральном парке - они складывают парашюты.




#СлаваВДВ

Публикация от Ponomarenko Konstantin (@ponomar0013)



Перед десатниками выступил руководитель Союза десантников Сибири Виталий Шадрин. «Приятно, что праздник становится семейным: много жён, детей, бесплатное мороженое на площадке раздают, — всех с праздником, слава ВДВ!» — отметил он.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Итак, рассказываем, чем заняться на Дне ВДВ в Центральном парке прямо сейчас. Развлечение № 1 — детское колесо обозрения.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Своих мужей с Днём ВДВ поздравляют их жёны.


Сегодня у мужа праздник - день ВДВ! Правильно говорят: "Бывших десантников не бывает". - Смотришь на таких мужчин и понимаешь: действительно НИКТО КРОМЕ НИХ! - Люблю эти цвета БЕЛЫЙ и ГОЛУБОЙ, означающие ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ и ГОЛУБОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ. - Поздравляю всех десантников с праздником и тебя, мой дорогой. Знаю, как для тебя он дорог💖🎉! - - #деньвдв #деньвдв🇷🇺 #десантура #любимыймуж #нск #никтокроменас #праздники #2августа

Публикация от Тартаковская Елена (@successful_life_club)


Праздничная программа завершится в Центральном парке в 14 часов.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Анатолий Локоть поздравляет десантников со сцены.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Читатели присылают в редакцию фотографии своих друзей-десантников.


Фото предоставлено читателем НГС
Фото предоставлено читателем НГС


На сцене начался концерт: с песнями, танцами для десантников выступают народные городские коллективы — их выступления разбавляют официальными поздравлениями чиновников, депутатов и военных.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова



А сам мэр Новосибирска пару лет назад тоже прыгал с парашютом. Это было на авиашоу в Мочище в 2016 году.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Наши корреспонденты переместились в Центральный парк — здесь больше народа и развлечений. О них расскажем чуть-чуть позже, а пока десантников поздравляет мэр Анатолий Локоть. 


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Как и обещали в «Горфонтане» — воды в фонтане Первомайского сквера сейчас нет.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Ещё одно поздравление от новосибирцев.



Десантники поздравляют друг друга в соцсетях.



На праздник пришли не только десантники с сослуживцами, но и целые семьи в тельняшках и беретах.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова



В этот раз на Монументе Славы немноголюдно: праздник отмечают всего несколько компаний. Они празднуют на лавочках за монументом. Оттуда регулярно раздаются выкрики «За ВДВ!», сообщает с места событий корреспондент.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова




На Монументе Славы десантники уже возложили цветы и встретились с сослуживцами.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова



Погода сегодня тоже не сильно способствует купанию в фонтанах. Накануне синоптики обещали на 2 августа до +20 градусов, а также местами дождь.



Кстати, на сегодня «Горфонтан» анонсировал профилактические работы в трёх фонтанах города. По словам директора учреждения Валерия Науменко, день профилактики назначили на 2 августа специально, так как десантники любят купаться в фонтанах в свой праздник.


Сегодня обещали слить воду из фонтанов в сквере на Орджоникидзе, в Первомайском сквере и на площади Пименова.


А наши корреспонденты сейчас на Монументе Славы — скоро мы покажем нашим читателям, как там сегодня отмечают праздник.


В 10 часов сегодня начинаются официальные празднования в разных частях города, например, в Центральном парке.


«В программе праздника: спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютных систем и по сборке-разборке автомата, показательные выступления воинов-десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок. Кроме того, в этот день в парке пройдут показательные выступления патриотических клубов и будет работать полевая кухня», — сообщали в пресс-центре мэрии.


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