День ВДВ в режиме онлайн: город гудит

Онлайн-трансляция с празднования Дня ВДВ в Новосибирске — с гуляниями и концертами, но без фонтанов

Новосибирцы встречают 2 августа — День ВДВ. Уже с утра улицы города заполонили весёлые мужчины в тельняшках, на дорогах отовсюду видны машины с флагами воздушно-десантных войск, а городские фонтаны закрыли «на профилактику».

Трансляция обновляется

Корреспонденты НГС сегодня ведут онлайн-трансляцию праздника — как в его официальной, так и в народной версии.





Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложение WhatsApp на номер 8-923-157-0000.





12:05

Предлагаем посмотреть отрывок с соревнований десантников в Центральном парке - они складывают парашюты.













12:05

#СлаваВДВ Публикация от Ponomarenko Konstantin (@ponomar0013) 1 Авг 2018 в 10:03 PDT









11:58

Перед десатниками выступил руководитель Союза десантников Сибири Виталий Шадрин. «Приятно, что праздник становится семейным: много жён, детей, бесплатное мороженое на площадке раздают, — всех с праздником, слава ВДВ!» — отметил он.





Фото Густаво Зырянова





11:57

Итак, рассказываем, чем заняться на Дне ВДВ в Центральном парке прямо сейчас. Развлечение № 1 — детское колесо обозрения.





Фото Густаво Зырянова





11:55

Своих мужей с Днём ВДВ поздравляют их жёны.









11:52

Праздничная программа завершится в Центральном парке в 14 часов.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова





11:50

Анатолий Локоть поздравляет десантников со сцены.





Фото Густаво Зырянова





11:48

Читатели присылают в редакцию фотографии своих друзей-десантников.





Фото предоставлено читателем НГС





11:42

На сцене начался концерт: с песнями, танцами для десантников выступают народные городские коллективы — их выступления разбавляют официальными поздравлениями чиновников, депутатов и военных.





Фото Густаво Зырянова









11:28

А сам мэр Новосибирска пару лет назад тоже прыгал с парашютом. Это было на авиашоу в Мочище в 2016 году.





Фото Александра Ощепкова





11:27

Наши корреспонденты переместились в Центральный парк — здесь больше народа и развлечений. О них расскажем чуть-чуть позже, а пока десантников поздравляет мэр Анатолий Локоть.





Фото Густаво Зырянова





11:07

Как и обещали в «Горфонтане» — воды в фонтане Первомайского сквера сейчас нет.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова





11:04

Ещё одно поздравление от новосибирцев.









10:59

Десантники поздравляют друг друга в соцсетях.









10:39

На праздник пришли не только десантники с сослуживцами, но и целые семьи в тельняшках и беретах.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова









10:34

В этот раз на Монументе Славы немноголюдно: праздник отмечают всего несколько компаний. Они празднуют на лавочках за монументом. Оттуда регулярно раздаются выкрики «За ВДВ!», сообщает с места событий корреспондент.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова













10:22

На Монументе Славы десантники уже возложили цветы и встретились с сослуживцами.





Фото Густаво Зырянова









10:18

Погода сегодня тоже не сильно способствует купанию в фонтанах. Накануне синоптики обещали на 2 августа до +20 градусов, а также местами дождь.









10:10

Кстати, на сегодня «Горфонтан» анонсировал профилактические работы в трёх фонтанах города. По словам директора учреждения Валерия Науменко, день профилактики назначили на 2 августа специально, так как десантники любят купаться в фонтанах в свой праздник.





Сегодня обещали слить воду из фонтанов в сквере на Орджоникидзе, в Первомайском сквере и на площади Пименова.





10:08

А наши корреспонденты сейчас на Монументе Славы — скоро мы покажем нашим читателям, как там сегодня отмечают праздник.





10:00

В 10 часов сегодня начинаются официальные празднования в разных частях города, например, в Центральном парке.





«В программе праздника: спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютных систем и по сборке-разборке автомата, показательные выступления воинов-десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок. Кроме того, в этот день в парке пройдут показательные выступления патриотических клубов и будет работать полевая кухня», — сообщали в пресс-центре мэрии.



