Старьё бьёт новьё: джип BMW против новой «Камри»

Победит ли 5-летний BMW X5 новую «Камри», которая буксует и задевает днищем

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — та самая «усатая», абсолютно новая Toyota Camry, похожая на «Аккорд», которая практически всем хороша, кроме низкой посадки и маленького клиренса. Так может быть, за эти 2 миллиона с лишним подобрать себе свежий ещё внедорожник BMW X5, который будет радовать и проходимостью, и обзором, и уважением среди других автолюбителей? Подробнее об этом выборе — в обзоре НГС.АВТО.

Старьё бьёт новьё: джип BMW против новой «Камри»


При покупке новой Toyota Camry не будем ограничивать себя в средствах, присмотримся к лучшей комплектации Executive Safety с 3,5-литровым мотором и всеми возможными «наворотами» стоимостью 2 341 000 рублей. Бензиновый агрегат нового поколения выдаёт на этой машине 249 л.с. и разгоняет её до сотни за 7,7 секунды. Владельца обрадует и классический 8-диапазонный автомат новой разработки. По оснащению автомобиль близок к премиальным брендам. Полностью светодиодная оптика, кожаный мультируль с обогревом, трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, кожаный салон, 4 камеры панорамного обзора, электросиденья, проекционный дисплей, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, бесключевой доступ.


Старьё бьёт новьё: джип BMW против новой «Камри»


Здесь большое количество систем безопасности: мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, система удержания в полосе движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний, активный круиз-контроль, боковые подушки и шторки безопасности. В таком варианте это будет отличный седан для чистого бесснежного города — клиренс то всего 15,5 см, а длинным передним свесом придётся постоянно что-то задевать. Да и высота кузова машины уменьшилась до 1445 мм, сложнее будет садиться, меньше обзор. 


Старьё бьёт новьё: джип BMW против новой «Камри»


За эти деньги, преимущественно в Москве, можно найти гораздо более престижное и высокое авто — BMW X5, и даже в последнем поколении. Это будут 2013–2014 годы выпуска, вполне свежие машины. Заявленный пробег у таких экземпляров 75–90 тысяч километров, с гарантии они уже сошли. Можно подобрать 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 306 л.с. или 4,4-литровый мощностью 450 л.с. Постоянный полный привод, клиренс 20,9 см. 


Старьё бьёт новьё: джип BMW против новой «Камри»


Премиальная отделка ещё не потеряла своего лоска: металл, кожа и глянец по-прежнему выглядят нарядно. Эти автомобили технически очень развиты: светодиодные фары с омывателями, адаптивное освещение, датчик дождя/света, электропривод крышки багажника, электросиденья, активный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, мультимедиасистема с навигацией, вспомогательные системы безопасности. Большой багажник 650 литров. 


Итак, за 2 341 000 рублей можно выбрать современный, оснащённый, просторный седан на гарантии, который, однако, будет переднеприводным достаточно низким авто для сибирской зимы. Или почти новый внедорожник с более высокой стоимостью обслуживания и маячащими на горизонте проблемами с различными агрегатами. Выбор делают читатели НГС. 


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  • Новая Toyota Camry
  • Подержанный BMW X5
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