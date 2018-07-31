«Жутко бесит, что в Амстердаме так много людей»

НГС начинает серию публикаций «Сибирь, до свидания!» — о новосибирцах, которые уехали жить в другие страны. Они рассказывают, почему переехали, что нужно было для легализации в стране, с какими трудностями столкнулись, сколько стоит жизнь в их новом городе, каковы особенности местного быта, что им не нравится и по чему российскому скучают. Нина Воробьёва полгода назад переехала из Новосибирска вслед за своим парнем-программистом в Нидерланды — город Весп в провинции Северная Голландия. Её мужчина нашёл там работу в IT-сфере, а Нина учит иностранный язык и занимается волонтёрской деятельностью. Зачем нидерландцам флаги возле входных дверей, когда можно ездить в общественном транспорте бесплатно, почему хорошо молодиться, зачем здороваться с водителем автобуса и чем голландские бабушки кормят своих внуков — читайте в нашем материале.

Идиотская справка — «не замужем»







Мы переехали, потому что хотели посмотреть мир, попутешествовать по Европе и иного варианта, кроме как найти работу где-то здесь, не видели, потому что перелёты из Новосибирска дорогие, а зарплаты не такие уж высоченные, даже у представителей IT-индустрии. Мой молодой человек — Ваня — три-четыре месяца искал работу. Это был большой стресс, потому что почти каждый день после основной работы он проходил собеседования, делал тестовые задания, откликался на новые вакансии.







Трудности начались на стадии записи в посольство. Мы попытались записаться на сайте и вроде всё заполнили правильно, но нам не пришло подтверждение о записи и что-то в этом духе. Позвонили: нам сказали, что они не могут проверить, попали ли мы в список, потому что это закрытая информация — даже для них. Тем не менее мы купили билеты в Москву и поехали.





От Веспа до Амстердама можно доехать за 17 минут на поезде





Ваня и HR-компания, в которую он устраивался, общались с представителями посольства по поводу необходимых бумаг для нас, и я была абсолютно уверена в их способностях до тех пор, пока не приехала в Москву с большущей папкой всех бумажек, которые у меня были «на всякий случай», и мне сказали, что моя справка о том, что я не замужем, оформлена неправильно. А Ваня получил свою визу за сутки до моего визита в посольство: у него всё прошло очень хорошо и легко, поэтому я тоже была настроена очень оптимистично — и тут такой облом: меня разворачивают и отправляют обратно в Новосибирск делать эту идиотскую справку.







Нина в городском музее науки Nemo в Амстердаме





Но в защиту работников посольства скажу, что они пообещали принять меня в следующий раз без очереди и консультировать через почту — так всё и произошло. В итоге я прилетела через месяц уже со всеми вещами и собакой и из Москвы с визой полетела в Амстердам.







Легализация через милую тётеньку







Всеми вопросами, связанными с легализацией нас в стране, занималась компания, в которую устроился работать Иван. Так что нам нужно было только записаться в миграционную службу и получить наши документы. Единственный документ, за который пришлось заплатить, — BSN: что-то вроде индивидуального налогового номера, для меня он стоил 8 евро. Я делала его по месту регистрации, для Ивана — 60 евро, потому что он делал в центре, который работает с экспатами.





Жильё в Веспе с интернетом и ЖКХ стоит примерно 1200 евро, а в Амстердаме без всего — около 1400





Регистрацию нам тоже сделали без проблем, несмотря на то что у меня тогда ещё не было всех местных документов. Мы пришли в городской муниципалитет, поговорили с милой тётенькой и через пару дней получили письма о том, что мы теперь законны в этом городе. На всё ушёл примерно месяц.







Точность поездов







Несмотря на то что изначально мы планировали переехать именно в Амстердам, мы поселились в соседнем городе под названием Весп (Weesp). На поезде это 17 минут до Центрального вокзала Амстердама: они ходят каждые 15 минут по расписанию, поэтому можно очень точно рассчитать своё время прибытия. Мне это, конечно, не помогает, и я всё равно опаздываю везде, но легенды ходят.





Клубника, манго и сыры в Нидерландах стоят дешевле, чем в Новосибирске





Стоимость проезда на всех видах транспорта в Нидерландах — трамваи, метро, автобусы, поезда — рассчитывается с учётом расстояния, которое ты проехал. Из нашего городка до Амстердама одна поездка стоит 3 евро 40 центов без всяких скидок. Но можно купить абонемент: например, если ты каждый день ездишь по одному и тому же маршруту, это стоит около 100 евро в месяц и ездишь ты, условно говоря, бесплатно. Что-то похожее есть с городским транспортом. У меня абонемент предполагает скидку 40% на поезда вне часов пик и бесплатные поездки с вечера пятницы до понедельника. Большинство амстердамцев, конечно же, используют велосипед для передвижения по городу, потому что это бесплатно и полезно, по их собственным заверениям.







Жители Амстердама предпочитают передвигаться на велосипедах





Спальнемер







Цены на аренду в Веспе немного ниже, чем в Амстердаме. Например, мы снимаем квартиру с двумя спальнями за 1200 евро. В Нидерландах жилую площадь обычно оценивают по количеству спален, а гостиная и кухня как само собой разумеющееся — вот тебе и первый культурный шок, кстати. Но у нас в эту сумму включены услуги ЖКХ и интернет. Наши знакомые снимают в Амстердаме за те же деньги, но с меньшей площадью и сверху платят ещё все эти обязательные расходы. В итоге получается около 1350–1400.







Минимальная зарплата здесь 1500 евро, и, насколько я помню, она не облагается налогом. Люди из IT-индустрии, конечно, зарабатывают гораздо больше. Честно говоря, не знаю нижней планки — всё зависит от опыта и возраста.





Ваня и Нина сфотографировались с девушкой в Амстердаме на гей-параде





Я сейчас ищу работу: средняя зарплата на какую-нибудь дурацкую вакансию вроде младшего специалиста по работе с русскоязычными клиентами — около 2500 евро в месяц. Они будут облагаться налогом, но я пока не понимаю, как это будет работать на мне. Так что ничего точно сказать не могу.







Разумная стоимость клубники и сыра







По поводу еды я не знаю, что сказать, потому что едим мы много и очень охотно и не очень считаем, сколько мы на это тратим, но примерно много. Мне пришлось некоторое время привыкать к тому, что клубника, манго и всякие разные сыры имеют какую-то разумную стоимость не только в евро, но и в переводе на рубли. В первые месяцы я, конечно же, все цены переводила в рубли. Мне казалось, что это помогает мне экономить.







Нина рассказывает, что здесь видна часть выставки в городском музее про воду, потому что жители Веспа очень любят свои каналы, реки и воду в них





Я не сразу распробовала нидерландскую кухню. Первые месяцы для меня было очень странно есть жареную картошку с майонезом, хотя тут её подают именно так. Сейчас же я предпочитаю её именно в таком варианте. Некоторые из традиционных блюд до сих пор для меня выглядят как хорошая барная закуска, но мне сложно представить, как какая-то голландская бабушка готовит своему внучку биттербаллены, например, — зажаренные во фритюре шарики с жидким картофельным пюре внутри — или селёдку с луком и солёным огурчиком. Хотя русская селёдка под шубой тоже кажется мне странным предметом. Так что, возможно, дело во мне.







Необычное предложение







Я учу голландский, но это, скорее, моё желание и избыток свободного времени, потому что для выживания здесь достаточно английского. Во всяком случае до тех пор, пока не возникнет потребности отправиться жить куда-то вглубь страны.







Английский как-то сам встал на место в первые месяцы жизни здесь, но да, я все ещё учу его. Я начала заниматься здесь волонтёрством, потому что у меня не было работы, но было очень много свободного времени. Я нашла в интернете организацию, которая была готова сотрудничать со мной. Первое, что меня поразило, — они предложили мне возмещать проезд. Сейчас я понимаю, что это было бы логично, так как живу я не в Амстердаме. Но тогда для меня это было настолько необычно, что я почти начала отказываться.







В Нидерландах иначе смотрят на возраст и не считают, что молодиться — это плохо





Я хожу с группой волонтёров по домам, где живут пожилые, люди с психическими расстройствами, деменцией, и мы делаем всякие социальные штуки: играем в настольные игры, рисуем, готовим. В общем, даём этим людям внимание. Не уверена, что этот опыт чему-то сильно меня научил, но раньше у меня определённо были какие-то стереотипы и немного пренебрежительное отношение к таким людям. Но вот ты встречаешь сорокалетнего мужчину с аутизмом. И вдруг оказывается, что он не просто может сам о себе прекрасно позаботиться. Он гораздо полезнее для своего общества, чем ты со своим высшим образованием. Он помогает бездомным людям, собачкам, кошечкам. Другим людям с аутизмом.







Иван и Нина на фоне Кёльнского собора





Почему молодиться — это плохо?







Основное отличие между людьми в России и Нидерландах, которое я заметила, — здесь как-то по-другому смотрят на возраст. В России после 50 ты должен заканчивать веселиться, жить и начинать нянчить каких-нибудь внуков, необязательно своих. Здесь люди в этом возрасте посещают бары, катаются на лодках в другие страны, и это воспринимается как норма. Моя знакомая как-то пыталась объяснить своему коллеге-нидерландцу смысл слова «молодиться». И он долго не мог понять, почему оно имеет негативную коннотацию в русском языке. Если женщина хочет одеваться и выглядеть моложе, развлекаться, что же в этом плохого.







Канал возле центральной станции Амстердама





А ещё здесь во время всяких национальных праздников люди вывешивают флаги Нидерландов на фасадах домов, квартир. Это очень частое явление. Как-то я была в гостях у своего знакомого и увидела у него возле входной двери свёрнутый флаг. Меня это удивило, потому что я никогда не замечала за ним каких-то патриотичных наклонностей. И незамедлительно поделилась этой мыслью — он очень удивился, что в России люди обычно так не делают.







Сибиряки, добывающие еду охотой







Я изначально планировала ехать в страну, оставив какие-либо стереотипы, чтобы они не мешали жить и выстраивать общение с людьми, но я встречала здесь русских, которые могут заявить что-то типа: «Все нидерландцы жадные». Когда спрашиваешь, откуда он почерпнул эту информацию, никакого внятного ответа не следует. Замечу, что мой опыт жизни в этой стране не подтверждает эту теорию.







Минус жизни там — это закрытие магазинов в 21:00





Но иногда приходится разрушать стереотипы о Сибири людей из других стран. Несколько раз меня спрашивали, как мы там еду добываем — неужели охотой? Я воспринимала это как шутку и смеялась, но по лицам моих собеседников было понятно, что ничего смешного тут нет. Также есть стереотип, что русские много пьют и что в русских деревнях и маленьких городах люди живут очень бедно.







«Всё с ногой очевидно — её нет»







Первая особенность — все очень вежливые. Например, здесь принято здороваться с незнакомыми людьми на улице и c водителем общественного транспорта при входе. И в первые разы это жутко конфузило. Представь себе: первые дни в новой стране — я вхожу в автобус, прикладываю карточку, а водитель здоровается со мной. Первая мысль, конечно же, о том, что я что-то сделала неправильно и он сейчас будет меня ругать.



А ещё если ты встретишься взглядом с незнакомым человеком на улице, он, скорее всего, с тобой поздоровается, и это вовсе не означает, что вы знакомы или он хочет попросить у тебя мелочи. Особенно это сильно проявляется в нашем городке, потому что он меньше и уютнее, чем, например, Амстердам.





Трёхногая собака Нины и Вани, которую они привезли с собой из Новосибирска





Но самые вежливые любят внимательно смотреть на нашу трёхногую собаку и говорить что-то вроде: «А что это с ногой у вашей собаки, я не понимаю». Хотя, казалось бы, всё с ногой очевидно — её нет.



Социальный и жутко мультинациональный город







Привлекает близость городов в округе. Несмотря на то что живём в другом городе, все наши друзья, работы и развлечения находятся в Амстердаме. И это жутко мультинациональный город. Одна моя знакомая как-то сказала, что, возможно, во всех Нидерландах нет столько иностранцев, сколько в Амстердаме. И мне кажется, что она права. И в то же время это очень социальный город: каждый вечер здесь проходят десятки каких-нибудь языковых встреч, вечеринок экспатов или собраний любителей что-то починить.







О новосибирском фастфуде с любовью







Не нравится, что магазины рано закрываются: в 21:00 уже всё. А по праздникам не работают совсем — в первый раз это создало для нас проблемы. Иногда после посещения какого-нибудь популярного музея или очень туристического района жутко бесит, что в Амстердаме так много людей, которые создают такие толпы и очереди.







В Ниделандах Нине первое время не хватало новосибирского фастфуда





Первое время очень скучала по новосибирскому фастфуду — бургерам и шаурме. Не знаю, почему так. Сейчас это уже прошло.







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