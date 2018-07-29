«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу

Как отомстили водителю «Ниссана» и где застукали чёрную «Камри» с номерами ННН

В новом, 83-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: народная месть при помощи записок, массовая стоянка в пешеходной зоне машин с красивыми номерами и парковка под боком у эвакуатора.

«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


Открывает выпуск пример народной мести за парковку — под стекло водителю положили обидную записку «Паркуюсь как чудак». «"Ниссан" полностью перегородил выезд с парковки во дворе по адресу Красный проспект, 98», — пояснил очевидец.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


Чёрная «Камри» с номерами ННН в пешеходной зоне. Новая модель!



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


В таких же зонах обитают «Лексусы» с номерами 001.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Два "чудака" в районе "Ленты" на Пархоменко, 90/1 залезли на газон, на вопрос, зачем встали, один из водятлов ответил, что больше негде, хотя на другой стороне дороги пустая парковка», — сообщает читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


BMW пробрался на высокий тротуар на Вокзальной магистрали.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Припарковался в полукруглой зоне около парковки в присутствии эвакуатора», — возмущён Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Мерседес» расположился на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Лексус» со знаком «Шипы» занял инвалидное место.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Белая "Тойота" стоит посреди дороги, просто остановился, вышел и пошёл», — пишет читательница Екатерина.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Женщина на "Прадо" возле дома паркуется странно. Говорит, что это парковка её дома, поэтому так паркуется, и автомобиль стоит нормально. На самом деле данная территория поселковая», — рассказывают местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Улица Татарская. Тротуар и так убогий, так ещё и два чудака припарковались. А для пешиков остался только путь по проезжей части, где есть риск быть не замеченным фурой или бензовозом», — переживает читательница Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: получи, автохам, по стеклу


«Автомобиль припаркован прямо напротив проезда для колясок, приходится скакать по поребрикам. Кстати, внутри автомобиля установлено детское автокресло», — увидел непорядок читатель Илья.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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