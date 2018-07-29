Каждому фермеру — по «Мерседесу»

Тест-драйв: немцы создали рамный «Мерседес», чтобы топтаться в нём грязными сапогами и грузить навоз

Mercedes-Benz создал для себя новое детище, новый класс автомобилей. Теперь в продуктовой линейке компании есть X- класс, и означает он рамный пикап. Трудно было предположить, что премиальный производитель займется созданием фермерских машин, но тут впору вспомнить знаменитый «Гелендваген», который изначально появился как простой утилитарный внедорожник для военных нужд. Подробнее о пикапе от Mercedes — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот пикап Mercedes-Benz X-класс (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») в общем-то не полностью собственная разработка немцев. За основу взят японский Nissan Navara, немцы основательно переделали его кабину и ходовую часть, использовали множество собственных узлов и агрегатов.















Спереди его морда огромна, и маленькие глазки-фары только подчеркивают это. Могучий капот, большая звезда — этот автомобиль кажется самым крупным из всех «Мерседесов».















Сбоку прямые двери, наклон задней части кабины, небольшой взъём заднего стекла. Есть что-то родственное с японским предком.















Сзади типовой пикаповский кузов, вертикальные фары-ушки, хромированные бамперы, хромированная звезда на чёрном фоне.















В целом автомобиль получился интересным, особенно своей передней частью, мощным, брутальным.















В салоне традиционная компоновка Mercedes, стандартный руль, но многие премиальные материалы исключены в целях практичности — здесь же будут лазить фермеры в грязных сапогах.















Двери закрыты жёстким пластиком на две трети, только сверху небольшие полосочки кожи, зато с прострочкой.















Особенность интерьера здесь — сдвоенные воздуховоды обдува. Все работает чётко, в руках приятно. Вообще, даже если Mercedes делает что-то простое, делает он это всё равно качественно.















Над блоком климата расположена большая панель из жёсткого пластика, мало того что она мозолит глаза, так ещё и выглядит одиноко — сюда просятся какие-то приборы или органы управления.















Подлокотник слишком сильно сдвинут назад, и пользоваться им неудобно.















Замшевые кресла с кожей по бокам довольно комфортны, имеют электропривод и регулировку поясничного подпора.















Из привычного «мерседесовского» оборудования — приборная панель и экран мультимедиасистемы, управляемой при помощи джойстика.















Сзади тесновато и придётся сидеть почти с прямой спиной. Есть свои дефлекторы обдува и электрические стеклоподъёмники.















Длина пикапа — 5340 мм, сам он весит 2,2 тонны и способен взять на борт ещё тонну груза. Кузов по желанию можно оборудовать закрывающимися панелями.















Начальный двигатель довольно слабоват, 2,3-литровый «реношный» дизель мощностью 190 л.с. С таким мотором пикап разгоняется до сотни за 11,8 секунды.















Тяга во всем диапазоне стабильная, автомат работает чётко, но с небольшими тычками, педаль газа довольно отзывчивая.















На шоссе X-класс может двигаться в заднеприводном режиме, есть соответствующий переключатель режимов трансмиссии. Идёт машина стабильно, шумоизоляция неплоха — слышен только лёгкий ветер да рокот дизеля.















На бездорожье можно подключить передние колёса, заблокировать центр, включить понижайку — в таком режиме X-класс позволит пробраться куда-нибудь в глубь лесных зарослей за грибами и ягодами.















Песчаную горку X-класс штурмует уверенно, хоть и с небольшого хода. Есть небольшой потенциал выбраться из колеи, если машина уже остановилась, но не села на днище.















Сзади у автомобиля пружины, но создать комфортную подвеску для пикапа не получилось. Машина козлит, подпрыгивает и даже на асфальте передаёт в салон все ямки в виде мелкой тряски неподрессоренных масс.















Возможно, под полной загрузкой автомобиль будет идти более стабильно и комфортно, а рама не станет так резонировать.















Стоит X-класс от 2,9 до 3,4 миллиона рублей. Это несколько дороже, чем основные конкуренты: Volkswagen Amarok, Toyota Hilux или Mitsubishi L200. Но ведь всё-таки это Mercedes.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз



Стройная Катя работает руководителем в ресторане и любит отжигать на «Мазде» с правым рулём.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.