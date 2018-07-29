Трудный возраст: 78-летний пенсионер насмерть сбил школьника

Водитель не заметил детей на обочине — эксперты заявили, что забирать права у пожилых нельзя

27 июля в Новосибирске похоронили 16-летнего Ивана А.*, погибшего в ДТП в посёлке Голубой Залив. Подросток катался вместе с двоюродным братом Антоном* на мопеде, транспорт заглох, и школьники встали на обочину. В это самое время, по словам свидетелей, в подростков влетела «Тойота». Иван умер в машине скорой помощи, Антон до сих пор находится в больнице. Друзья погибшего уверены, что в ДТП виноват 78-летний автомобилист, — они настаивают, что в таком возрасте садиться за руль нельзя. Опасны ли пожилые водители на дороге, может ли возраст влиять на водительские навыки и до скольких лет можно сидеть за баранкой — в материале обозревателя НГС.

ДТП произошло 25 июля под Новосибирском примерно в 22:30. «Водитель — дедушка 78 лет. Управлял автомобилем Toyota Corona Premio, двигался он со стороны Новосибирска в сторону села Ленинского. У дома № 1 на улице Сиреневой в посёлке Голубой Залив совершил столкновение с мопедом без госномеров. Мопедом управлял несовершеннолетний, ему 14 лет. Водительского удостоверения не имеет. Подросток получил травмы головного мозга лёгкой степени, под вопросом — закрытый перелом теменной области, различные гематомы и ссадины. Доставлен в больницу. Пассажир мопеда, 16 лет, тоже юноша, скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





По словам друзей погибшего, в этот вечер Иван вместе со своим двоюродным братом Антоном катались на мопедах с приятелями. За рулём был Антон, через какое-то время мопед заглох, и братья, по словам очевидцев, встали на обочине.





«Мы уехали вперёд метров на двести. Поворачиваюсь, смотрю — у них [Антона и Ивана] свет горит, — рассказал корреспонденту НГС приятель погибшего Глеб. — Буквально через три секунды — света уже нет. Я сразу туда подъезжаю, смотрю — мопед валяется... Где стоит машина, они от машины почти по два-три метра лежат.





Ещё след торможения метров шесть идёт, как мопед катился. Получается, он их ещё раньше сбил, они просто летели».







Друзья погибшего рассказывают, что Иван до 14 лет жил в детском доме, потом его усыновили. Учился в школе № 123 — особого рвения к учёбе не проявлял, но оценки получал средние. По вечерам он обычно гулял с друзьями или играл в компьютерные игры, иногда катался на мопеде. «Он был самый весёлый, жизнерадостный человек, — вспоминает друг Ивана Игорь. — В восьмом классе к нам пришёл, два года отучился. В этом году девятый класс закончил. Мы с ним дружили нормально. Он с друзьями больше времени [проводил]. Приходили со школы и до вечера гуляли на улице».





Близкие Ивана уверены — в ДТП виноват 78-летний водитель. «У него очки десять сантиметров толщиной. Куда он поехал? — негодует Глеб. — Они не виноваты. У них мопед просто заглох, они не успели отъехать. А водитель просто начал скорость набирать. Он их просто не заметил».





По словам директора центра высшего водительского мастерства Виктора Жигулина, как таковых возрастных ограничений на управление транспортными средствами не существует.





«Существует медицинская комиссия, которая определяет, допускать человека к управлению автомобиля либо не допускать», — подчёркивает эксперт. Председатель правления ассоциации автошкол Новосибирской области Дмитрий Сидоров считает, что каждый случай должен рассматриваться в индивидуальном порядке — однако после шестидесяти лет водитель обязан проходить медицинское освидетельствование раз в год.





«Ограничений по возрасту нет, есть ограничение по состоянию здоровья, — объясняет президент клуба «Автобратство» Илья Батемиров. — Если этого человек не осознаёт, для этого и придуманы медкомиссии и функции государства по ограничению».





В областной ГИБДД корреспонденту НГС уточнили, что статистических данных по возрасту водителей нет. Однако эксперты считают, что по Новосибирску водителей старше 70 лет — единицы.





При этом с возрастом водителям действительно труднее уследить за дорогой — снижаются внимание и скорость реакции.





«Человек может отреагировать не просто замедленно, а неадекватно, — поясняет Батемиров. — Особенно за рулём, когда водителю надо оценивать тысячи и тысячи происходящих вокруг него событий, которые влияют на его вождение».







Директор автошколы «Ягуар» Маргарита Политова уверена, что с возрастом водители точнее определяют ситуацию на дороге. «Здесь не возраст играет роль, — подчёркивает Политова. — Не нужно набрасываться на взрослых водителей, наши молодые тоже совершают ДТП. Здесь должна квалификационная комиссия проверять здоровье человека. Есть тесты, которые показывают скорость реакции водителя».





При этом все эксперты смогли привести пример водителей старше 70 лет, которые находятся в отличной физической форме и ведут себя за рулём адекватно. «Пару раз у меня проходил курсы, 84 года, он прекрасно управляет автомобилем, — объясняет Жигулин. — Как раз в группе попались молодые водители, а лучше него никто не ездил».





По словам Дмитрия Сидорова, состояние здоровья водителя не зависит напрямую от возраста. «Если мы в правовом государстве живём, то будем основываться на требованиях закона, — поясняет эксперт. — А закон требует, что заключение пригодности к управлению транспортного средства даёт врач. Человек может и в 30 не годен быть, я знаю таких людей. А если водитель годен, то хоть в сто лет управляйте».





*Имя изменено в рамках соблюдения требования законодательства РФ.







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