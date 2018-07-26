«Где дороги?»: под землёй быстрее будет
В самом центре машина провалилась в преисподнюю, а на Студенческой дерево остановило маршрутку
В 15-м выпуске проекта «Где дороги?»: стараниями энергетиков город наводнился провалами из-за гидравлических испытаний, а тихие улицы в центре никто и не думает ремонтировать.
Открывает выпуск прогремевший уже случай с провалом автомобиля под асфальт на улице Революции. Так до сих пор и осталось непонятным, из-за чего осел грунт, — энергетики утверждают что гидравлические испытания в этом месте не успели начать. Автомобиль из провала поднимали при помощи крана.
«У дома номер 3 по улице Танкистов не высыхает огромная лужа, ливнёвок вообще нет, или они не работают», — возмущены местные жители.
Строительная свалка заблокировала дорогу между гаражами и въезд в них. Улица Песочная.
«Детская площадка на Вертковской. Площадку от проезжей части ограждает забор. В самом центре площадки весной въехала машина и снесла часть забора. Всё лето на площадке масса детей играет и бегает. А забор всё ещё стоит с дырой, а мимо летают авто на скорости. Очень опасно», — переживают очевидцы.
На этой улице рабочие ведут работы без каких- либо опознавательных табличек. «Как видно на фото, на дороге нет ограждения и предупреждения. Безопасность не обеспечена!» — сообщает читатель.
«Октябрьская, 34. Вся Октябрьская как после войны», — пишут местные жители.
Ещё зарисовки из центра: Октябрьская, 5.
На Студенческой упавшее дерево перегородило дорогу маршрутному такси.
А эта живописная яма появилась в районе метро «Речной вокзал». Это тоже дело рук энергетиков, здесь проводили гидравлические испытания.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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Дмитрий Косенко
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