«Где дороги?»: под землёй быстрее будет

В самом центре машина провалилась в преисподнюю, а на Студенческой дерево остановило маршрутку

В 15-м выпуске проекта «Где дороги?»: стараниями энергетиков город наводнился провалами из-за гидравлических испытаний, а тихие улицы в центре никто и не думает ремонтировать. 

«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


Открывает выпуск прогремевший уже случай с провалом автомобиля под асфальт на улице Революции. Так до сих пор и осталось непонятным, из-за чего осел грунт, — энергетики утверждают что гидравлические испытания в этом месте не успели начать. Автомобиль из провала поднимали при помощи крана



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


«У дома номер 3 по улице Танкистов не высыхает огромная лужа, ливнёвок вообще нет, или они не работают», — возмущены местные жители. 



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


Строительная свалка заблокировала дорогу между гаражами и въезд в них. Улица Песочная. 



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


«Детская площадка на Вертковской. Площадку от проезжей части ограждает забор. В самом центре площадки весной въехала машина и снесла часть забора. Всё лето на площадке масса детей играет и бегает. А забор всё ещё стоит с дырой, а мимо летают авто на скорости. Очень опасно», — переживают очевидцы.



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


На этой улице рабочие ведут работы без каких- либо опознавательных табличек. «Как видно на фото, на дороге нет ограждения и предупреждения. Безопасность не обеспечена!» — сообщает читатель. 



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


«Октябрьская, 34. Вся Октябрьская как после войны», — пишут местные жители.



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


Ещё зарисовки из центра: Октябрьская, 5.



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


На Студенческой упавшее дерево перегородило дорогу маршрутному такси.



«Где дороги?»: под землёй быстрее будет


А эта живописная яма появилась в районе метро «Речной вокзал». Это тоже дело рук энергетиков, здесь проводили гидравлические испытания


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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