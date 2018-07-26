«Где дороги?»: под землёй быстрее будет

В самом центре машина провалилась в преисподнюю, а на Студенческой дерево остановило маршрутку

В 15-м выпуске проекта «Где дороги?»: стараниями энергетиков город наводнился провалами из-за гидравлических испытаний, а тихие улицы в центре никто и не думает ремонтировать.





Открывает выпуск прогремевший уже случай с провалом автомобиля под асфальт на улице Революции. Так до сих пор и осталось непонятным, из-за чего осел грунт, — энергетики утверждают что гидравлические испытания в этом месте не успели начать. Автомобиль из провала поднимали при помощи крана.













«У дома номер 3 по улице Танкистов не высыхает огромная лужа, ливнёвок вообще нет, или они не работают», — возмущены местные жители.













Строительная свалка заблокировала дорогу между гаражами и въезд в них. Улица Песочная.













«Детская площадка на Вертковской. Площадку от проезжей части ограждает забор. В самом центре площадки весной въехала машина и снесла часть забора. Всё лето на площадке масса детей играет и бегает. А забор всё ещё стоит с дырой, а мимо летают авто на скорости. Очень опасно», — переживают очевидцы.















На этой улице рабочие ведут работы без каких- либо опознавательных табличек. «Как видно на фото, на дороге нет ограждения и предупреждения. Безопасность не обеспечена!» — сообщает читатель.















«Октябрьская, 34. Вся Октябрьская как после войны», — пишут местные жители.













Ещё зарисовки из центра: Октябрьская, 5.













На Студенческой упавшее дерево перегородило дорогу маршрутному такси.













А эта живописная яма появилась в районе метро «Речной вокзал». Это тоже дело рук энергетиков, здесь проводили гидравлические испытания.





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