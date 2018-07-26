По уши в малине

Лето в этом году наступило позже почти на месяц, грустно констатируют дачники, торгующие своими овощами и ягодами. Но кабачки и зелень в Сибири вырастут в любом случае, даже если лето не удалось. Этот год получился богатым и на малину, которая уже ждёт своих покупателей на прилавках у бабушек. Корреспонденты НГС прошлись по уличным рядам садоводов и узнали, что уже созрело в близлежащих огородах и какие цены на дачных распродажах.

Пучки зелени стоят от 15 до 30 рублей





Конец июля — пока не совсем время урожая. Но промежуточные итоги по сбором овощей или ягод подводятся каждые две недели. Сезон клубники заканчивается, начинается малина. На смену ей приходит смородина, а дальше пойдут опята, брусника, клюква и так далее. Кабачки в компании с укропом и безвкусными (но зато какими полезными) листьями салата радуют сибиряков дольше всех — сейчас они хозяева дачных прилавков вместе с ароматной малиной.







Малина хранится недолго, поэтому вечером продавцы торгуются охотнее





Этот год можно назвать малиновым, констатируют продавцы. Правда, погода в Сибири настолько непредсказуемая, что всё может измениться буквально за пару дней. «Если пойдут дожди и будет прохладно, она будет несладкая и водянистая. Нужно солнце и сухость», — полагает продавец на «Студенческой».







Сезон малины в разгаре, на подходе уже смородина и крыжовник





Несмотря на хороший урожай малины, цены на неё не низкие. Корреспонденты побывали на нескольких рыночках, где огородники продают свой урожай. Стакан ягоды в среднем стоит 150 рублей. Литр продают за 250–350 рублей.





Литр малины стоит в среднем 300 рублей





Доступность пластиковой одноразовой посуды сильно облегчает жизнь продавцам, потому что сложно определить, какой там объём. А вот покупателям непонятно, берут они половину литра, литр или что-то промежуточное. Сколько там действительно умещается ягоды, оценить сложно, а продавцы даже не задаются этим вопросом и говорят лишь примерно. При этом признаются, что им без разницы, просто есть такая мера сейчас, и всё: «Вы же видите, сколько здесь».







Редиска очередного сибирского урожая — 50 рублей за пучок из 5–6 головок





Для покупателя «своей малины» есть один момент — действительно ли она своя, а не собранная в садовых обществах. «Люди набирают садовую, а это уже совсем другая малина. Там её обрабатывают, естественно, химией — для урожая, от паразитов и так далее», — предупреждает продавец Ирина. Определить, домашняя она или нет, на глаз практически невозможно.







В контейнеры с самой обычной красной малиной иногда кладут несколько ягодок жёлтого сорта. По вкусу жёлтая даже слаще обычной, плюс ягода очень крупная.







Сорт малины «Чёрный уголёк»





Интересная малина нашлась на Центральном рынке. Сорт называется «Чёрный уголёк». Стоит она дороже: 200 рублей стакан, 400 рублей около половины литра.







Там же продают малину сорта «Шапка Мономаха» — она крупная и вытянутая.







Малина сорта Шапка Мономаха в два раза больше обычной





Сказать, где в городе малина дешевле, почти невозможно. Всё зависит от продавца, его желания торговаться и времени суток — вечером можно купить дешевле, потому что эта ягода долго не хранится.





Клубнику ещё можно купить, но сезон заканчивается





Клубника пока ещё есть в продаже, правда, уже остатки. И цены на неё уже снизились. 2 литра садовой клубники на «Студенческой» продают за 300 рублей. На Центральном рынке ведёрко, где вес ягоды около 1,5 килограмма, — 600 рублей.







Сезон лесной клубники заканчивается — на прилавках последние ягоды





Лесная клубника стоит дороже малины: от 100 до 200 рублей за стакан — на «Студенческой», Центральном рынке и на площади Калинина. На Центральном рынке продают даже перебранную — цена уже 250 рублей за маленький лоток, где умещается не больше стакана. Кстати, у некоторых продавцов ещё остались запасы лесной земляники — стоит она около 400 рублей за 0,5 литра.







Смородиновый сезон только начинается





Не такая любимая, но очень полезная (витамины так и прыгают) — смородина уже тоже в продаже. Причём не только чёрная, но и красная, и белая. Она дешевле малины — около 200–250 рублей за литр. Есть особо привлекательный сорт смородины — это очень крупная ягода, похожая на виноград. На Центральном рынке 2,5-литровое ведро стоит 550 рублей, 6 литров продают за 1200.





Красная смородина





Красной и белой пока немного — чаще всего продают небольшими 200-граммовыми лоточками по 100–150 рублей.







Цены на чернику — от 250 рублей за литр





Ягода, которую точно не обрабатывают никакой химией, — черника. Цены на неё очень разнятся. Больше всего продавцов черники на Центральном рынке — там она и дешевле: можно найти литр за 250 рублей. Но некоторые просят за лесную ягоду и 500 рублей за литр.





Самые известные ярмарки садоводов — на «Студенческой», площади Калинина, на Центральном рынке





Вопросы о лесной ягоде — что клубнике, что чернике — как-то нервируют продавцов. Особенно когда покупатели спрашивают, почему так дорого. «Клубники много, но из-за дождей её трудно взять. Там и лягушки прыгают, и ящерки лазят, змеи тоже бывают, поэтому страшновато, — объясняет одна из продавцов. — А черничные места никто не рассказывает. Ищите сами, я лет тридцать искала, чтобы найти».







Клубничный чай





Удальцы на Центральном рынке продают чай из клубничных хвостиков — 50 рублей мешочек.







Можно купить и готовое варенье, правда, цена на него вообще не подарочная — около 700 рублей за полулитровую баночку. Но это скорее вредный десерт, а не полезная ягода. Сахара там, по словам одного из продавцов, половина, то есть соотношение 1:1.





В стакане около 20 стручков





Горошек — вроде не ягода, собирать его несложно, но стоит недешево. 200-граммовый стаканчик, набитый стручками, предложили за 100 рублей на «Студенческой». За эти же деньги можно купить 30-сантиметровый кабачок.





Кабачки от 30 до 100 рублей за штуку





Вообще, 100 рублей — это, наверное, самый популярный ценник на дачных прилавках. 100 рублей стоит, например, головка белого лука на Центральном рынке. Он, объяснили торговцы, хорош для салатов — «более сладкий, нежный и сочный».







Белый лук в диаметре около 10 сантиметров





Цены на огурцы и помидоры пока примерно одинаковые — от 150 до 200 рублей за килограмм. Некоторые продавцы раскладывают кучки по 5–6 маленьких огурчиков (сегодня утром нарвали) и продают их по 60 рублей. А вот пожевать зелень обойдётся недорого — зимой она будет в несколько раз дороже. А сейчас — от 15 до 30 рублей за пучок.





Сибирские огурцы и помидоры минимум на треть дороже узбекских овощей





Вместе с овощами и ягодами на прилавках лежат травяные букетики — зверобой, душица, мята.





Мелиса и зверобой





Кстати, продавцы предусмотрительно делают и букетики для засолки (огурцы ведь пошли вовсю). За набор, куда входят ветка смородины, ветка вишни, укроп, хрен и чеснок, просят 50 рублей на Центральном рынке.





Букет приправ для засолки огурцов





Свежие морковь, свёклу, чеснок продают очень чистыми, аккуратно связанными.





Для свекольника (летний вариант борща) продают свёклу вместе с ботвой





Набор овощей для борща, по подсчётам корреспондента, обойдётся примерно в 200 рублей (морковь — 40 рублей 4 штуки, свёкла — 60 рублей одна штука вместе с ботвой, чеснок — 20 рублей головка, укроп/петрушка — 30 рублей, капуста — около 70 рублей за маленький вилок).







Свежая капуста — от 70 рублей за небольшой вилок





Грибов почти нет. Сезон белых, видимо, уже закончился. На Центральном рынке уже продают белые сушёные — из Алтайского края по 350 рублей за 100 граммов. Грузди и опята пойдут позже.





Белые сушёные грибы уже из свежего урожая





Сейчас в продаже лисички.





Из грибов продают пока только лисички





На «Студенческой» 3-литровое ведро рыжих грибов стоит 350 рублей. Столько же — на площади Калинина. «Берите, нажарите с картошечкой, хороший ужин будет», — аппетитно рассказывает загоревший дедушка за прилавком.





В одном килограмме — около 10 средних картофелин





А вот свежая картошка пока дорогая — от 150 до 200 рублей за килограмм.







Пышный букет получается из 7–9 лилий





На площади Калинина, помимо овощей и ягод, развернулась настоящая цветочная ярмарка. Королева цветов сейчас — лилия. Огромные букеты продают по 250–300 рублей.





Васильковые букеты, как правило, делают из «бархатных» сортов





А ромашковые и васильковые букеты (от 50 до 150 рублей) настолько изящны и естественны, что можно просто смотреть на них и радоваться хоть и короткому, но насыщенному сибирскому лету.







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