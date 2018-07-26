Дома с соболями

НГС проник в новостройку с очень дорогими квартирами: в нём общие гостиные и штрафуют жильцов за шум

Возле дома на улице Тимирязева, 97 появилась новая скульптурная композиция: 8 соболей вокруг водопада стали новой частью целой легенды, которую воплощают на территории комплекса «Переулок Бульварный». Благоустройство уже стало визитной карточкой застройщика проекта, компании «Русь». Корреспонденты НГС заглянули за кованую ограду нового комплекса и обнаружили в нём гостиные в подъездах, окна на парковке и правила проживания, нарушение которых может грозить штрафом, и узнали, где появится бульвар, давший имя проекту.

До установки скульптуры с водопадом здесь построили обычную лестницу, просто предусмотрев всё необходимое для будущей композиции





В середине июля в Новосибирске стало на одну скульптуру больше: возле дома «Переулок Бульварный» на Тимирязева, 97 открыли целую композицию из бронзовых соболей с фонтаном. Её придумал и создал новосибирский скульптор Игорь Самарин — автор первого соболя-туриста возле дома на Тимирязева, 95, а изготовили в Санкт-Петербурге.







Как рассказал корреспонденту НГС скульптор, композиция — в некотором роде продолжение и развитие легенды, которая будет разворачиваться и в других скульптурах на территории «Переулка Бульварный», — именно её, по идее автора, записывает соболь-летописец, который будто наблюдает за всем сверху.







Соболь-турист, по словам автора, — современный потомок главного персонажа легенды





— Есть условная легенда: жил да был соболиный народ, но на той стороне Ельцовки. Была зима, много снега, весной [всё начало таять, случился] потоп, и они переплывают на другую сторону реки — так получился Заельцовский район, — рассказывает Самарин.







На вопрос, имеет ли легенда историческое основание или выдумана, скульптор со смехом загадочно отвечает: «А вот!». Всю её целиком в ближайшее время Игорь Самарин собирается издать — сейчас готовится к публикации детская иллюстрированная книжка.







Кирпичи для некоторых элементов благоустройства сделали вручную в Бельгии, а кладка напоминает старую, новониколаевскую





Скульптуры, по словам автора, символизируют историю Новосибирска — как и сам комплекс: основная идея в его архитектуре — это старый город, Новониколаевск, но на современный манер. Это прослеживается в архитектуре и деталях, например в элементах дворов и оформлении подъездов. Декоративные арки и ограждения как будто сложены в начале прошлого века — кирпич для них заказывали ручной формовки в Бельгии, чтобы он был похож на тот, который можно увидеть на фасадах новосибирских памятников истории и культуры.







Сегодня максимальная высота в комплексе — 14 этажей, но ближе к скверу дома могут вырасти до 18





Вся территория комплекса — около 8 га, неосвоенными остаются примерно 5 га. Первый дом, 10-этажку на 152 квартиры, сдали в конце 2016 года, через год достроили 13–14-этажный дом ещё на 184 квартиры.





Третий дом повторяет первый и будет сдаваться этапами





Сейчас строится третий дом, который по конфигурации будет повторять первый, но будет отличаться фасадом и деталями в оформлении. Самые высокие дома, до 18 этажей, могут появиться возле сквера, но это решение ещё не окончательное, как и общее число домов: пока предполагается, что их будет 8 и к завершению проекта сюда переедут около тысячи семей.







Незастроенную территорию сегодня укрывает газон.







— Пока засеяли, чтобы пыль и грязь не гонялась, — поясняет Наталья. — Многие клиенты пугались: «Вы что, заморозили стройку?». Предлагали нам тут и гольф-поле сделать, и футбольное поле.







Забор, огораживающий сегодня стройку, уберут, а территории домов объединят мостиком





Предполагалось, что её будет пересекать общедоступный городской бульвар к Тимирязевскому скверу, но от этой идеи решили отказаться — он разделял бы территорию на две, а застройщик хочет оставить её цельной, поэтому бульвар построят вдоль неё по улице Дачная.







Подъезды здесь не закрываются, консьержей тоже нет: за территорией следят из двух пунктов охраны и по мониторам видеонаблюдения, посторонних без приглашения сюда не пускают, даже ремонтники получают в управляющей компании специальные пропуска, которые утром оставляют у охраны, а вечером забирают.







Вместо мест для консьержей в подъездах обустроили общие гостиные, где можно встретиться с соседями — в разных домах они отличаются





На первых этажах совсем по-домашнему оформили общие гостиные: здесь есть диваны, кресла, камины и телевизоры, а стены украшают изображения старого города и полки с классикой. Но популярностью они пока не пользуются, говорят местные жители, возможно, потому, что пока дома заселены не полностью.







— Можно прийти, посидеть, — говорит жительница первого дома Анна. — Когда у нас были праздники, например в Новый год или в Масленицу, если кто-то подмерзал, шёл спокойно, садился, пил там чай с блинчиками.







Лифтовые холлы в домах выглядят немного непривычно





Подъезды вообще выглядят очень непривычно: на входе обязательно есть корзины с чистыми и грязными бахилами, в лифтовых холлах на каждом этаже окна зашторены гардинами и стоят пуфы, колясочные даже почти не заселённого дома заполнены колясками и велосипедами.







В квартирах нет несущих перегородок, а стены готовы к финишной отделке





Квартиры новым владельцам передаются с ровными белыми стенами и закрытой плёнкой стяжкой. Жители первого дома утверждают, что даже окна в квартирах к передаче ключей были кристально чистыми.







Входные двери в квартиры менять запрещено, зато застройщик снабдил владельцев квартир одинаковыми придверными ковриками





Все этажи в домах жилые. Минимальная площадь квартир — около 49 кв. м, но таких мало, подчеркнула Наталья, — большим спросом они не пользуются, их делают просто для ассортимента. Больше покупают 3- и 4-комнатные квартиры, хотя довольно популярны и «двушки». 5 квартир, тоже для ассортимента, застройщик построил под ключ, хотя отдельно такую опцию «Русь» не предлагает. В них, говорит Наталья, было всё, вплоть до постельного белья, и сейчас там уже живут люди. Ремонт и оснащение средней «двушки» обошёлся компании примерно в 5 миллионов рублей.







В угоду архитектуре 4 квартиры в первом доме остались без лоджий, и теперь жители украшают цветами козырёк подъезда





В сданных домах в продаже от застройщика квартир уже нет, третий, строящийся дом компания на рынок пока не выставляла. В перепродаже на N1.RU вариантов достаточно много — около сотни на два дома. Цены варьируются от 5 миллионов рублей за самую маленькую «однёшку» в доме на Тимирязева, 97 до 25 миллионов рублей за 5-комнатную в нём же общей площадью 218 кв. м.







Возле первого дома со стороны двора есть несколько парковок, а возле второго они предусмотрены только с улицы





В каждом доме предусмотрен 2- или 3-уровневый паркинг, в котором мест больше, чем квартир: например, на 184 квартиры второго дома их 209, в третьем доме обещают построить ещё больше.







— Мы сразу обращаем внимание людей, что наземных мест у нас крайне мало: у первого дома чуть больше, а здесь (возле дома на Тимирязева, 97) буквально несколько мест вдоль Дачной, потому что основной акцент делаем на подземной парковке, — говорят в компании. — Хотелось бы территорию [оставить] под благоустройство, под ландшафтный дизайн.







На первый уровень парковки второго дома выходят некоторые окна офисов





На парковки спускаются все лифты, попасть в неё можно и через вход со двора, а на первый уровень парковки углового дома — ещё и с улицы. На парковку же выходят и некоторые окна офисов в высоком цоколе. Всего таких помещений шесть, их площадь варьируется от 180 до 210 кв. м. Сейчас они выставлены на продажу. Что именно там появится, в компании предсказать не могут, но рассчитывают, что какие-то из них займут небольшая кофейня или пекарня и магазин.







Арка с лестницей, которую уже можно считать новой городской фотозоной, получилась благодаря высокому цоколю с офисами — застройщик намеренно менял ландшафт, чтобы и в офисы, и в подъезды вход был безбарьерным





Местные жители тоже ждут магазина формата «у дома», а Юлия призналась, что была бы не против салона красоты.







— Элементарно маникюр сделать, потому что я сейчас ищу, где поблизости сделать, и не могу [найти], думаю ехать в центр, — говорит девушка.







На инфраструктуру в районе жители первых домов не жалуются: вокруг много магазинов, есть детские сады, в том числе один новый, есть несколько школ — как муниципальные, так и частные, метро близко.







На пробки здесь пока не жалуются





Пробок здесь тоже не замечают, даже с учётом ремонта перекрёстков, который недавно начала делать компания на свои деньги.







— Пробок нет — я знаю, что такое пробки, и здесь на данный момент их нет, — твёрдо говорит Анна.







— Утром, да, [раньше] был затор на выезде к зоопарку, но сейчас там расширили, — припоминает Юлия. — Опять же, супруг недалеко работает, он сейчас на велосипеде ездит или пешком ходит.







Утверждённого проекта благоустройства на всю территорию в компании нет, элементы появляются в процессе: например, пруд с водопадом и мостиком изначально не планировался





Отдельное внимание все жители обращают на благоустройство. Получив совершенно ровный участок, «Русь» изменила ландшафт, создав холмы и уклоны. Сегодня вокруг домов ровные зелёные газоны, есть пруд с водопадом и мостиком, высокие деревья (липы цветут так, будто растут тут лет по 10). Все деревья здесь пронумерованы: как объяснили в компании, на каждое заводится что-то вроде личного дела, в котором фиксируется, когда оно высажено, какой ему требуется уход и лечение, если дерево заболело.







Газоны на придомовой территории плавно переходят в покрытие на детской площадке: тоже газон, но искуственный





В Тимирязевский сквер, который в любом другом случае был бы существенным плюсом для комплекса, здесь почти не ходят — разве что с собаками. По сравнению с собственным двором делать там нечего, считают местные жители, да и маленьким детям не так безопасно. В компании «Русь», впрочем, говорят о готовности навести там порядок — но будет это, только когда строительство подберётся к скверу. Пока же там просто установили стойки с бумажными пакетами — для собачников.







Местные жители готовы платить высокую стоимость обслуживания: говорят, что постоянно видят, за что платят





Обслуживание всего этого богатства обходится жителям в 60 рублей с каждого квадрата — то есть примерно от 3 тысяч рублей в месяц. В эту стоимость входит охрана и видеонаблюдение, уборка территории и подъездов, обслуживание лифтов и видеодомофонов. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги: все счётчики, включая счётчик отопления, выведены в подъезд, показания сотрудники УК снимают сами каждый месяц. Юлия соглашается, что обслуживание здесь не из дешёвых, но говорит, что «видно, за что платим, — тут как в муравейнике: постоянно что-то делают».







Ремонтные бригады получают специальные пропуска на территорию, но никто не запретит открыть калитку изнутри — хотя за этим наверняка следят охранники





Есть тут и свои правила проживания. К примеру, нельзя менять входные двери и окна, вывешивать на фасад кондиционеры. Устроить пикник на газоне тоже не получится: по нему разрешат бегать разве что маленьким детям. Ремонтные работы тоже строго регламентированы: с 9 до 18 с перерывом с 13 до 15, в праздники и выходные шуметь запрещено — говорят, может дойти даже до штрафов. А весь путь по подъезду до ремонтируемой квартиры должен быть застелен плёнкой, чтобы не испортить дорогую отделку.







Местные мамы говорят, что довольны безопасностью и могут спокойно отпустить детей одних гулять во дворе





Главное, о чём единогласно говорят все жители, — чувство безопасности.







— Ты попадаешь на территорию — такое ощущение, что попадаешь в собственный двор своего дома, — поделилась ощущениями Анна. — Был случай, когда я шла и начальник охраны меня просто спросил: «Как вам сегодня погода?». Я себя почувствовала какой-то Мэри Поппинс!







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