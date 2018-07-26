У Батьки слаще

Беларусь опередила Россию по реальным зарплатам — сибиряки, живущие там, рассказали, правда ли это

По расчётам специалистов Высшей школы экономики, Беларусь опередила Россию по показателю реальной зарплаты
По расчётам специалистов Высшей школы экономики, Беларусь опередила Россию по показателю реальной зарплаты

Беларусь опередила Россию по размеру реальной зарплаты: в Республике Беларусь в 2017 году платили 1648 долларов США, а в России — 1640. Цифры эти были опубликованы в специальном выпуске исследования «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Корреспондент НГС разыскал новосибирцев, которые переехали в эту страну, и расспросил, как им там живётся и в чём секрет белорусского экономического чуда.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) выпустил исследование «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах». По утверждениям специалистов ВШЭ, Беларусь опередила Россию по размеру реальной зарплаты. В 2017 году в Беларуси зарплата в долларах США по обменному курсу паритета покупательной способности (ППС) населения составила 1648,3 доллара, в то время как в России реальная зарплата была зафиксирована на уровне 1640,4 доллара. При этом зарплата по номинальному валютному курсу оказалась выше в России: почти 670,9 доллара против 421,9 доллара, зафиксированного в Беларуси. Из всех стран СНГ наиболее близко к этим показателям, по расчётам экономистов из ВШЭ, оказались Казахстан (1252 по ППС) и Азербайджан (1252,4 по ППС).


Справка: Паритет покупательной способности — экономический термин, обозначающий соотношение двух валют, исходя из цен на аналогичные товары в двух странах. Предположим, что некий стандартный набор товаров в России стоит 500 рублей, а в США — 25 долларов. Тогда, исходя из ППС, справедливым курсом является соотношение: 500 разделить на 25 — итого 20 рублей за доллар. (www.banki.ru)


При рассуждениях об экономике Республики Беларусь порой упоминают «белорусское экономическое чудо»
При рассуждениях об экономике Республики Беларусь порой упоминают «белорусское экономическое чудо»


Наталья Радько уехала вместе с мужем в Минск в 2011 году. Супруг Натальи возглавил филиал крупной международной компании. Связи с родиной они не теряют, периодически возвращаются обратно и оставаться в соседней стране на ПМЖ пока не планируют. Не планируют и менять гражданство, хотя, заметила Наталья, вид на жительство получить уже могут.


Наталья рассказала, что на поход в Новосибирске за базовым набором продуктов (хлеб, молоко, сыр, колбаса и пр.) она тратила сумму эквивалентную примерно 15–20 долларам США (когда курс был 30 рублей РФ за 1 доллар). Такую же сумму в Беларуси она, как утверждает, стала тратить только сейчас — после местного финансового кризиса и деноминации 2016 года. Два года назад прошла денежная реформа: 10 000 старых белорусских рублей меняли на 1 новый белорусский рубль, что привело к росту цен на некоторые товары.


«[Раньше] повседневные траты здесь по сравнению с Новосибирском были раз в 5–6 меньше. С тех пор Минск стал всё больше похож на Европу, цены ожидаемо выросли, но всё ещё примерно на уровне Новосибирска 2011 года. <…> Но есть один существенный фактор: из Новосибирска не поедешь в Польшу или Вильнюс, чтобы оптом закупиться более дешёвыми товарами типа бытовой химии, одежды, кое-каких продуктов питания. Это было здесь и в 90-е обычной практикой, и сейчас многие так же поступают», — заметила Наталья.


Радько озвучила цены на некоторые товары в новых белорусских рублях (1 белорусский рубль равен 30 российским рублям) и заметила, что на некоторые товары цены всё же ниже, чем в Новосибирске.


Качественная колбаса в Минске стоит 10–12 новых белорусских рублей за 1 кг, баранина — 7, свинина, курица — от 6, говядина — от 12, сыр — от 10, яйца — от 1 до 3 белорусских рублей за десяток, молоко — 1–2 за литр. Хорошие огурцы на рынке — 2 рубля, в магазине — дороже и хуже. Гранатовый сок за литр — 8 новых белорусских рублей.


«В России многие привыкли считать молочные продукты из Беларуси самыми вкусными. Я бы сказала: ничего особенного [в них нет]. 


Большая часть молока — нормализованное, как и в Новосибирске. Но вот найти сметану из цельных сливок — задача непосильная, правда, цена её 1–2 рубля за 0,5 кг в зависимости от жирности. Но тут надо заметить, что Минск — столичный город, и это влияет на цены не в лучшую сторону», — рассуждает Наталья Радько.


В производство отдельных белорусских товаров вмешивается государство, что влияет на качество этих товаров
В производство отдельных белорусских товаров вмешивается государство, что влияет на качество этих товаров


То, что Минск — город недешёвый, отмечает и бывший новосибирец бизнес-консультант Вячеслав, переехавший в Беларусь работать по контракту. Мужчина заметил, что в плане ежемесячных расходов он тратит на себя, особенно на спорт и персонального тренера, достаточно много, чем отличается от обычного человека. Однако он наравне с остальными пользуется одними и теми же услугами и может рассуждать о разнице цен.


«Что дешевле, чем в России, так это госмедицина и ряд госсервисов, например общественный транспорт. 


Проезд на метро стоит 65 [белорусских] копеек, на автобусе — 60 копеек. <…> Автомобилизация страны высокая, может, выше, чем в России. Дизель стоит 1,37 рубля за 1 л, 98-й — 1,48 [белорусских рубля]», — рассказывает Вячеслав и при этом замечает, что многие цены невысокие оттого, что их жёстко контролирует государство.


«Власть тут во много что лезет. Например, банка импортного пива стоит 6 [белорусских рублей], а местное пиво — 2,6–3 рубля за литр. Но его можно пить только в финансовый кризис. Власть просто принуждает использовать пивоваров местный солод. <…> Интернет тут также плохой. 4G есть только у МТС. Но сотовая связь сама по себе дешёвая. Из провайдеров — Life, "Велком" (австрийцы) и МТС», — сообщил Вячеслав.


Вячеслав рассказал также о высоком проценте чёрного денежного оборота на рынке этой страны. «Многие вещи делаются и покупаются вчёрную: оплачиваются наличными долларами. Автосервисы многие работают через оплату в долларах. Процент "чернухи" выше, чем в России, но постепенно падает», — заметил бизнесмен и добавил, что малый бизнес, с одной стороны, здесь в более выгодных условиях: действует так называемая упрощёнка — 3% без учёта НДС или 5% с включённым НДС.


Но работать сюда, по утверждению бизнес-консультанта, едут в основном в IT-сферу. 


Ведь чтобы привлечь иностранного работника, надо получить разрешение на работу и проживание, а также документально доказать, что на это место нельзя взять белоруса.


И Наталья, и Вячеслав оба убеждены: никакого экономического чуда в Беларуси нет. «Думаю, это не Беларусь резко ускорила темпы экономического роста, <…> это Россия, увы, всё сильнее тормозит. Ведь если говорить о зарплатах и их соотношениях, то те, кто работал в представительствах иностранных торговых компаний и получал деньги через Москву, стали получать зарплату в валютном выражении даже не в вдвое, а вчетверо меньше», — заметила Радько.


«Это ложь или ошибка в методологии подсчёта или в исходных данных. Республика Беларусь беднее [России]», — вторит ей Вячеслав.


Все эксперты убеждены: расчёты Высшей школы экономики были проведены неточно
Все эксперты убеждены: расчёты Высшей школы экономики были проведены неточно


В целом с этим согласен и ведущий научный сотрудник Института экономики Юрий Воронов. По мнению новосибирского экономиста, его московские коллеги из ВШЭ изначально вели подсчёты неправильно.


«Это — экономическое чудо Высшей школы экономики. У Беларуси и России разные потребительские корзины: их сопоставлять невозможно. <…> Например, в российской корзине из 18 продовольственных позиций шесть — фрукты и овощи. А в Беларуси эта доля меньше, набор овощей другой. <…> Также совершенно очевидно, когда цены на коммунальные услуги, электроэнергию и т. д. регулируются [как в Беларуси], то затраты в потребительской корзине будут меньше, следовательно, реальная заработная плата будет больше. <…> И ещё: если у тебя в стране разница [в доходах] между верхними 10% [населения] и нижними 10% в десятки раз, то это означает, что середины нет, там провал. А в другой стране (Беларуси. — И.К.) разница в 4–4,5 раза. И как тут можно сопоставлять?» — недоумённо заметил экономист Воронов и вспомнил шутку про то, как один ест курицу, а второй ничего не ест, но вместе они едят по полкурицы. Подобные работы Юрий Воронов назвал симулякрами, которые создаются лишь для того, чтобы имитировать научную деятельность.


Читайте также: 

«Мы попали в другой мир».

Путешественник из Сибири заехал в «чёрную Африку» — его поразили бюрократия и неожиданные пирамиды.

Прочтений: 3181
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено