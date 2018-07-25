«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»

ВЦИОМ заявил, что горожане уже выбрали губернатора — НГС проверил, что они вообще знают про него

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, описывающие ситуацию в Новосибирской области перед выборами губернатора, которые состоятся 9 сентября 2018 года. 70% опрошенных готовы отдать свой голос за временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова — в мае таких респондентов было 56%. Журналист НГС опросила новосибирцев на улицах города и узнала, за кого они планируют голосовать на самом деле и почему, что они знают о действующем врио губернатора (например, помнят ли хотя бы его имя и отчество) и какими делами он им запомнился.





Дмитрий:

— Честно говоря, у нас же выбора нету. А кто там правда представлен? Локоть отказался, какие там ещё кандидаты есть? У нас выбора нету — наверное, за Травникова. Знаю, что в Вологде работал, ровесник почти мой.



— А имя и отчество его знаете?



— Андрей Владимирович?



— Александрович.



— Ну хоть имя знаю.



— Можете назвать три важных дела, которые он сделал, находясь в Новосибирской области практически год?



— Честно — нет.



— А почему голосовать планируете за него?



— Он ставленник Кремля, значит, какие-то финансы на него будут распределять. У нас всё в Москве решается, так что от нас ничего не зависит, к сожалению. Нам бы отделиться от Москвы либо чтобы большие компании платили налоги.











Эльвира:

— Я буду голосовать за Травникова.



— Какие, на ваш взгляд, три важных дела он сделал, находясь в Новосибирской области практически год?



— Да особо я не замечаю, что он такого сделал.



— А почему вы будете за него голосовать?



— Молодой, перспективный — пусть работает.











Владимир Леонидович:

— Насколько я знаю, кандидатура есть всего лишь одна: голосовать больше не за кого. Это во-первых. А во-вторых, то, что он говорит, выступает, молодой. Я склонен к той мысли, что в Новосибирске нужно во власти менять этот канал знакомства, когда будущий губернатор у предыдущего мэра проходит школу жизни. А это всё-таки человек со стороны.



— Это вы про Травникова? А знаете его имя и отчество?



— А вот знаете, я не буду оригинальным и, как очень многие новосибирцы, имя и отчество Травникова не скажу вам.



— Можете назвать три значимых дела Травникова практически за год в области?



— Я немного иначе отвечу. Уже сам факт, что он стал поднимать те вопросы, которые саботировала новосибирская власть — депутаты, в частности по ледовому дворцу, уже это вызывает у меня огромное уважение. Я понимаю ваш вопрос, но дело в том, что новосибирцы разуверились в том, что мэр отличается от губернатора и всё окружение губернатора отличается от окружения мэра. Все настолько хорошо живут и так хорошо сработались, что уже давно пора всю эту гвардию убрать туда, откуда он приехал (Травников. — М.Т.), а тех людей сюда. Мне кажется, толку будет намного больше.











Екатерина:

— Ещё не решила, за кого голосовать.



— Что, на ваш взгляд, он сделал практически за год у нас?



— Честно говоря, я видела его как такого человека популистического склада, который много где бывает и много говорит, но каких-то конкретных дел я у него не видела. Сложно выделить. Перед выборами буду анализировать.











Николай Александрович:

— Как он сейчас, новый? Травников? За него, больше там не за кого.



— А как зовут его, знаете?



— А зачем? Я вижу его по телевизору: деловой мужик, ездит всё.



— А почему именно за него хотите голосовать?



— Потому что других нет: Локоть же снял свою кандидатуру. Я в том же институте учился когда-то, просто так бы и голосовал. Лично мне губернатор хоть какой ничего ни хорошего, ни плохого не сделает: я же не общественный деятель какой-то. Пенсия у меня государственная, я военный бывший. Вроде порядочный мужик — по виду, я же с ним не общался.



— Есть ли три важных дела, сделанных им практически за год, на ваш взгляд?



— Стадион ледовый, четвёртый мост — это всё проекты, разговоры, а что практически сделал? Пока ничего не построено, но хотя бы проекты. Если деньги найдёт, если ему дадут.











Валентина Михайловна:

— За Травникова, потому что он молодой, активный, работящий. В общем-то, вполне подходящий губернатор будет, стариков не надо уже. Если он будет работать, то хорошо. Мне, например, из всех наших губернаторов больше всех в своё время нравился Толоконский.



— Можете выделить три важных его дела?



— Я не слежу, конечно. Я категорически против четвёртого моста, потому что надо форсировать Восточный обход, чтобы разгрузить город.



— Так Травников же, наоборот, продвигает идею четвёртого моста...



— Да я знаю. Вы что думаете, что это его самостоятельное решение? Конечно, нет. На него давят. Мост будет платным, кому-то это будет выгодно. Я так считаю. А так он ведь у нас меньше года, поэтому трудно судить. Но как он достойно ведёт себя с президентом: мне последняя встреча их очень понравилась — независимо и достойно. Так и должно быть. К тому же он пришёл из краёв, где я родилась. Он из Вологды, а я родилась в Великом Устюге в Вологодской области. Он мой земляк. В общем, симпатичный и, по-моему, порядочный.











Павел Дмитриевич:

— Я буду голосовать за Травникова. За короткий период времени проявил себя вообще — молодец просто: и по городу, и по области много сделано и много запланировано. Так что мы надеемся, что наш город и область будут процветать во главе с нашим будущим губернатором Травниковым.



— Можете выделить три важных его дела?



— Это обеспечение чистой водой отдалённых поселений Новосибирской области — это здоровье населения, репродукция, очень важно. Ледовый дворец и, я надеюсь, запланировано развитие метро.











Елена Дмитриевна:

— Голосовать буду за Травникова.



— Какие, на ваш взгляд, важные дела он сделал?



— Так навскидку сложно сказать. Что-то, наверное, сделал. Думаю, что при поддержке президента у него больше шансов сделать.



— А почему вы планируете за него голосовать?



— У него больше возможностей что-то сделать при поддержке единой партии и президента.









Галина Ивановна:

— Травников, конечно.



— А почему?



— Во-первых, молодой, во-вторых, прервёт эту коррупцию, этих засидевшихся чиновников, приведёт свою команду молодую, он много делает, его поддерживает федеральный центр, самое основное — дают деньги, понимаете? Он уже объехал все районы: откликается сразу на любую жалобу народа.

— Какие, на ваш взгляд, самые важные его дела в области?



— Для меня как для врача очень важно, что он вмешался в ситуацию в Колывани, где развалилась больница. Подкупает, что он реагирует на все предложения. Сразу всем понравилось, что он двух уволил — Боярского и Титкова. Много что он делает, сейчас так сказать не могу.











Ирина:

— За Травникова пойду.



— А почему?



— Молодой, перспективный. Пусть поработает — посмотрим.

— Можете выделить три его главных дела для области?



— Наверное, нет пока. Особо не слежу: времени нет. Хочется перемены, посмотрим, как другой работает.











Елена:

— Хороший вопрос. Наверное, за Травникова.



— У всех спрашиваю: знаете его имя и отчество?



— К сожалению, нет.



— Он уже практически год здесь: можете назвать три важных его дела?



— Наверное, его дел я не знаю, скорее всего, я знаю те дела, которые делает мэр. Он мне тоже очень нравится.



— А почему будете за него голосовать?



— Наверное, внешним видом своим говорит о какой-то стабильности, о какой-то честности. Мне нравится, как он говорит — спокойно, уверенно, целенаправленно и в принципе достаточно вдумчиво.











Виктория:

— За Травникова.



— Почему?



— Мне кажется, он реальный какой-то. Активный. Программа его нравится. Мне кажется, для жителей города эта кандидатура интересна.



— Вы сказали о программе. Что в ней нравится?



— В первую очередь это развитие нашего Академгородка, строительство большого технологического центра. Мне кажется, это правильно: мы всегда славились наукой. Это развитие хорошо и для области, и для всей России.



— Знаете ли его имя и отчество?



— Слушайте, хороший вопрос. Нет. Все говорят: «Травников, Травников», — так общаемся, по фамилии.









Никита:

— За Травникова.



— А почему?



— Не знаю. Симпатичный мужчина.

— Какие его важные дела можете назвать?



— Не слежу за делами, но обещал песок с улиц убрать.







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