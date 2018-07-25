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«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»

ВЦИОМ заявил, что горожане уже выбрали губернатора — НГС проверил, что они вообще знают про него

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, описывающие ситуацию в Новосибирской области перед выборами губернатора, которые состоятся 9 сентября 2018 года. 70% опрошенных готовы отдать свой голос за временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова — в мае таких респондентов было 56%. Журналист НГС опросила новосибирцев на улицах города и узнала, за кого они планируют голосовать на самом деле и почему, что они знают о действующем врио губернатора (например, помнят ли хотя бы его имя и отчество) и какими делами он им запомнился.

«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Дмитрий: 

— Честно говоря, у нас же выбора нету. А кто там правда представлен? Локоть отказался, какие там ещё кандидаты есть? У нас выбора нету — наверное, за Травникова. Знаю, что в Вологде работал, ровесник почти мой.

— А имя и отчество его знаете?

— Андрей Владимирович?

— Александрович.

— Ну хоть имя знаю.

— Можете назвать три важных дела, которые он сделал, находясь в Новосибирской области практически год?

— Честно — нет.

— А почему голосовать планируете за него?

— Он ставленник Кремля, значит, какие-то финансы на него будут распределять. У нас всё в Москве решается, так что от нас ничего не зависит, к сожалению. Нам бы отделиться от Москвы либо чтобы большие компании платили налоги.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Эльвира: 

— Я буду голосовать за Травникова.

— Какие, на ваш взгляд, три важных дела он сделал, находясь в Новосибирской области практически год?

— Да особо я не замечаю, что он такого сделал.

— А почему вы будете за него голосовать?

— Молодой, перспективный — пусть работает.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Владимир Леонидович: 

— Насколько я знаю, кандидатура есть всего лишь одна: голосовать больше не за кого. Это во-первых. А во-вторых, то, что он говорит, выступает, молодой. Я склонен к той мысли, что в Новосибирске нужно во власти менять этот канал знакомства, когда будущий губернатор у предыдущего мэра проходит школу жизни. А это всё-таки человек со стороны.

— Это вы про Травникова? А знаете его имя и отчество?

— А вот знаете, я не буду оригинальным и, как очень многие новосибирцы, имя и отчество Травникова не скажу вам.

— Можете назвать три значимых дела Травникова практически за год в области?

— Я немного иначе отвечу. Уже сам факт, что он стал поднимать те вопросы, которые саботировала новосибирская власть — депутаты, в частности по ледовому дворцу, уже это вызывает у меня огромное уважение. Я понимаю ваш вопрос, но дело в том, что новосибирцы разуверились в том, что мэр отличается от губернатора и всё окружение губернатора отличается от окружения мэра. Все настолько хорошо живут и так хорошо сработались, что уже давно пора всю эту гвардию убрать туда, откуда он приехал (Травников. — М.Т.), а тех людей сюда. Мне кажется, толку будет намного больше.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Екатерина: 

— Ещё не решила, за кого голосовать.

— Что, на ваш взгляд, он сделал практически за год у нас?

— Честно говоря, я видела его как такого человека популистического склада, который много где бывает и много говорит, но каких-то конкретных дел я у него не видела. Сложно выделить. Перед выборами буду анализировать.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Николай Александрович: 

— Как он сейчас, новый? Травников? За него, больше там не за кого.

— А как зовут его, знаете?

— А зачем? Я вижу его по телевизору: деловой мужик, ездит всё.

— А почему именно за него хотите голосовать?

— Потому что других нет: Локоть же снял свою кандидатуру. Я в том же институте учился когда-то, просто так бы и голосовал. Лично мне губернатор хоть какой ничего ни хорошего, ни плохого не сделает: я же не общественный деятель какой-то. Пенсия у меня государственная, я военный бывший. Вроде порядочный мужик — по виду, я же с ним не общался.

— Есть ли три важных дела, сделанных им практически за год, на ваш взгляд?

— Стадион ледовый, четвёртый мост — это всё проекты, разговоры, а что практически сделал? Пока ничего не построено, но хотя бы проекты. Если деньги найдёт, если ему дадут.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Валентина Михайловна: 

— За Травникова, потому что он молодой, активный, работящий. В общем-то, вполне подходящий губернатор будет, стариков не надо уже. Если он будет работать, то хорошо. Мне, например, из всех наших губернаторов больше всех в своё время нравился Толоконский.

— Можете выделить три важных его дела?

— Я не слежу, конечно. Я категорически против четвёртого моста, потому что надо форсировать Восточный обход, чтобы разгрузить город.

— Так Травников же, наоборот, продвигает идею четвёртого моста...

— Да я знаю. Вы что думаете, что это его самостоятельное решение? Конечно, нет. На него давят. Мост будет платным, кому-то это будет выгодно. Я так считаю. А так он ведь у нас меньше года, поэтому трудно судить. Но как он достойно ведёт себя с президентом: мне последняя встреча их очень понравилась — независимо и достойно. Так и должно быть. К тому же он пришёл из краёв, где я родилась. Он из Вологды, а я родилась в Великом Устюге в Вологодской области. Он мой земляк. В общем, симпатичный и, по-моему, порядочный.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Павел Дмитриевич: 

— Я буду голосовать за Травникова. За короткий период времени проявил себя вообще — молодец просто: и по городу, и по области много сделано и много запланировано. Так что мы надеемся, что наш город и область будут процветать во главе с нашим будущим губернатором Травниковым.

— Можете выделить три важных его дела?

— Это обеспечение чистой водой отдалённых поселений Новосибирской области — это здоровье населения, репродукция, очень важно. Ледовый дворец и, я надеюсь, запланировано развитие метро.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Елена Дмитриевна: 

— Голосовать буду за Травникова.

— Какие, на ваш взгляд, важные дела он сделал?

— Так навскидку сложно сказать. Что-то, наверное, сделал. Думаю, что при поддержке президента у него больше шансов сделать.

— А почему вы планируете за него голосовать?

— У него больше возможностей что-то сделать при поддержке единой партии и президента.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Галина Ивановна: 

— Травников, конечно.

— А почему?

— Во-первых, молодой, во-вторых, прервёт эту коррупцию, этих засидевшихся чиновников, приведёт свою команду молодую, он много делает, его поддерживает федеральный центр, самое основное — дают деньги, понимаете? Он уже объехал все районы: откликается сразу на любую жалобу народа.

— Какие, на ваш взгляд, самые важные его дела в области?

— Для меня как для врача очень важно, что он вмешался в ситуацию в Колывани, где развалилась больница. Подкупает, что он реагирует на все предложения. Сразу всем понравилось, что он двух уволил — Боярского и Титкова. Много что он делает, сейчас так сказать не могу.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Ирина: 

— За Травникова пойду.

— А почему?

— Молодой, перспективный. Пусть поработает — посмотрим.

— Можете выделить три его главных дела для области?

— Наверное, нет пока. Особо не слежу: времени нет. Хочется перемены, посмотрим, как другой работает.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Елена: 

— Хороший вопрос. Наверное, за Травникова.

— У всех спрашиваю: знаете его имя и отчество?

— К сожалению, нет.

— Он уже практически год здесь: можете назвать три важных его дела?

— Наверное, его дел я не знаю, скорее всего, я знаю те дела, которые делает мэр. Он мне тоже очень нравится.

— А почему будете за него голосовать?

— Наверное, внешним видом своим говорит о какой-то стабильности, о какой-то честности. Мне нравится, как он говорит — спокойно, уверенно, целенаправленно и в принципе достаточно вдумчиво.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Виктория: 

— За Травникова.

— Почему?

— Мне кажется, он реальный какой-то. Активный. Программа его нравится. Мне кажется, для жителей города эта кандидатура интересна.

— Вы сказали о программе. Что в ней нравится?

— В первую очередь это развитие нашего Академгородка, строительство большого технологического центра. Мне кажется, это правильно: мы всегда славились наукой. Это развитие хорошо и для области, и для всей России.

— Знаете ли его имя и отчество?

— Слушайте, хороший вопрос. Нет. Все говорят: «Травников, Травников», — так общаемся, по фамилии.


«Много говорит, но каких-то конкретных дел я не видела»


Никита: 

— За Травникова.

— А почему?

— Не знаю. Симпатичный мужчина.

— Какие его важные дела можете назвать?

— Не слежу за делами, но обещал песок с улиц убрать.


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