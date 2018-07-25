Поматросил и бросил

Зачем владельцы избавляются от нормальных ещё машин после 3 лет езды: лидеры-отказники

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало средние сроки владения автомобилем одним хозяином. Самый усреднённый срок по всем маркам — это 4 года и 9 месяцев после покупки машины, однако в зависимости от модели время владения может существенно отличаться. Автовладельцы избавляются как от новых, так и от старых машин через 2–3 года, и во многом этому способствует психологический фактор. Подробности в материале НГС.АВТО.

По данным аналитиков, среди массовых марок средний срок владения после покупки машины из салона составляет 4 года и 10 месяцев. В премиальном сегменте этот срок короче — 3 года и 10 месяцев. «При расчёте сроков владения учитывались все основные марки и модели автомобилей во всех регионах России, в том числе в Новосибирске», — отметили в пресс-службе «Автостата».





Массовые в Сибири марки тоже недолго ходят у одного владельца. Для Nissan этот срок составляет 4 года 9 месяцев, для Toyota — 4 года 7 месяцев. Популярную сейчас KIA продают через 4 года 1 месяц владения. Набирающая обороты Skoda служит одному хозяину 4 года 3 месяца. Renault и Hyundai имеют срок владения по 4 года 5 месяцев.





В премиальном сегменте автомобили меняют чаще, и это не секрет. Меньше всего задерживается у одного хозяина марка Jaguar — всего 3 года 3 месяца. Mercedes-Benz и Porsche служат владельцу по 3 года 4 месяца. Большой Land Rover служит своему хозяину сравнительно долго — 4 года 2 месяца. Немецкую Audi перепродают ровно через 4 года владения.





Сроки владения автомобилем в массовом сегменте





Особенность избавляться от вполне ещё исправных машин присуща не только богатым владельцам, которые могут менять авто сразу после гарантии. Самые обычные автолюбители раз в 2–3 года призадумываются о смене машины. Причины на то разные: эмоциональная усталость, ухудшившееся техническое состояние автомобиля, изменившееся назначение его использования.





Комментарий эксперта: Данил Соловьёв, директор федеральной сети автосервисов Fit Service.

«Известно же, что каждые три года у любого автомобиля меняется владелец. Причин этому много. Во-первых, автомобиль в разных возрастах — это как статус. Машина морально устаревает в возрасте 3 лет, выходит новая модель, вот и меняют люди машину.







В возрасте от 3 до 6 лет возникает другой фактор: машина начала ломаться, возросла стоимость обслуживания. Или наоборот, есть те люди, которые считают, что у послегарантийных машин возраста 3–6 лет все болячки вылечены; все отзывные компании пройдены; всё, что большое могло сломаться, — сломалось и починено. Это машины ещё с маленьким пробегом, да ещё и на 30–40% дешевле новых. В возрасте 6–9 лет люди не могут позволить себе новое авто, они считают: да, пусть он ломается, но я готов платить не сразу, а через ремонт.





Ну и в целом любая вещь через 3 года становится обыденной. Радость от покупки угасает, и я хочу заново ощутить этот кайф. Тот момент, когда покупаете, смотрите, трогаете, — всегда хочется нового. Это психологический фактор получения адреналина».





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