фоторепортаж

Самый беззаботный человек Новосибирска

НГС провёл один день с обычным безработным — его образу жизни позавидуют многие

Владимир не работает около двух месяцев, но активные поиски работы начал только две недели назад
Владимир не работает около двух месяцев, но активные поиски работы начал только две недели назад

РИА «Рейтинг» опубликовало данные о безработице в стране: в Новосибирской области оказалась самая плохая динамика — 6,7%. НСО по этому показателю заняла 64-е место в списке из 85 регионов, но темпы роста безработицы оказались рекордными в России. По последним данным регионального минтруда, в области без работы остаются более 17 тысяч человек. Среди них — 30-летний новосибирец Владимир Орехов, с которым корреспонденты НГС провели один день. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно на работу. Подробнее — в фоторепортаже НГС.

Досье: Владимир Алексеевич Орехов, 30 лет, не женат, безработный. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «оператор ЭВМ», а также дополнительное образование по специальности «логист». Потерял место из-за ликвидации компании, ищет работу логистом.


Утро безработного Владимира тоже начинается с кофе, как и у многих работяг
Утро безработного Владимира тоже начинается с кофе, как и у многих работяг


Корреспонденты НГС подъехали к Владимиру около 10:00 — сразу после того, как он проснулся. «Я по-разному встаю каждый раз, зависит от того, как прошла прошлая ночь. (Смеётся.) Могу в 8:00, могу в 10:00, а могу и в 12:00», — признался Владимир, заваривая себе кофе. В таком режиме он живёт почти два месяца — именно столько времени он не работает. 


Владимир опубликовал резюме на двух популярных сайтах по поиску работы
Владимир опубликовал резюме на двух популярных сайтах по поиску работы


Другой обязательный утренний ритуал Владимира после кофе — электронная почта. Он опубликовал резюме и подписался на рассылки двух популярных в Новосибирске сайтов по поиску работы и в почте внимательно следит за тем, кто прочёл его резюме, кто откликнулся. В этот день достойных откликов не было, зато было много предложений о работе в продажах, хотя в поисковой строке крупными буквами красуется: «Логист». 


«Уже третья компания, которая хочет меня в дилерский центр получить. Я захожу первым делом на отзывы, разные сайты просматриваю, чтобы мнения разные были. Нашёл у одной компании около 15 отзывов — все отрицательные. Ищу по своей специальности, отправляю резюме. Это вроде даже приветствуется — такая навязчивость», — говорит он. 


Прогулка с собакой у Владимира занимает около получаса
Прогулка с собакой у Владимира занимает около получаса


Владимир больше всего времени в течение дня проводит в одиночестве — все друзья на работе, поэтому видеться с ними получается только по вечерам. Днём ему компанию составляют кот-мизантроп Эдуард и дворняжка Нора — с ней Владимир утром и вечером выходит на прогулку.


Норка обожает гоняться за голубями, поэтому сделать неразмытый снимок оказалось очень сложно 
Норка обожает гоняться за голубями, поэтому сделать неразмытый снимок оказалось очень сложно 


Норка, в отличие от кота Эдуарда, очень заводная — по словам Владимира, её нашли щенком на улице и решили взять с собой, за что та одаривает его и гостей почти беспрерывно виляющим хвостом и собачьей улыбкой. Во время прогулки Владимир делится недавними новостями из сферы HR. «Хотят внести же коррективу по увольнению сотрудников. Сейчас можно уволиться по собственному желанию, по согласию сторон, а сейчас ещё хотят ввести за недоверие к сотрудникам. Это вообще дурдом будет тогда, это, мне кажется, так сядут работодатели на своих работников...» — размышляет он.


Большая часть дня у Владимира проходит за компьютером
Большая часть дня у Владимира проходит за компьютером


В течение дня Владимир наслаждается безработной жизнью по-своему: в основном смотрит фильмы, иногда по два в день, и ещё успевает осилить сериал. В основном это новинки, которые появляются в сети. Его кумир — Брюс Уиллис. «Я следил за его карьерой, наверное, последние десять лет, я вырос на "Крепком орешке", с каждым годом я разочаровывался в нём всё больше и больше, но сейчас, мне кажется, он вернулся. Я вчера смотрел "Жажду смерти". Он вернулся к тому, что у него хорошо получается, — играть в боевиках». 


Несмотря на мощный компьютер, игры Владимир включает редко
Несмотря на мощный компьютер, игры Владимир включает редко


Когда фильмы надоедают и хочется экшена, Владимир включает игры. «У меня есть игры, но я почти не играю. В "Контру" (шутер Counter-Strike. — К.Ш.) разве что, и то редко очень».


Любимцы всегда у порога провожают своего хозяина. Кот, судя по его взгляду, это не всегда одобряет, но всё равно медленно тянется к двери
Любимцы всегда у порога провожают своего хозяина. Кот, судя по его взгляду, это не всегда одобряет, но всё равно медленно тянется к двери


Чтобы разнообразить фоторяд, Владимир решается на прогулку по центру. Здесь он рассказывает о том, как оказался без работы. «В 2009 году меня приняли курьером на доставке суши, а затем взяли в штат логистом. После этого я понял, что это моя специальность, мне она нравится. Я прошёл курсы логиста, на них сложно было попасть, они были дорогими — преподаватели приезжали из Москвы», — до этого Владимир успел поработать на автомойке, в зоне отгрузки и кладовщиком на складе, грузчиком, диспетчером в «Новотелекоме», в охране и на других работах и подработках.


В последнее время Владимир чаще сидит дома и на улицу выбирается реже, чем работающие новосибирцы
В последнее время Владимир чаще сидит дома и на улицу выбирается реже, чем работающие новосибирцы


«Вплоть до мая я работал в одной транспортной компании, — продолжает он по дороге в центр. — Так получилось, что их офис закрылся у нас, и нас попросили, так сказать. Зарплата там была 26–28 тысяч». На вопрос о том, почему привлекает именно логистика, Владимир скромно и улыбаясь отвечает: «Это интересная наука». За время активных поисков он получил около 50 звонков от сетевых маркетологов, а то, что предлагают на сайтах, почти никак не связано с логистикой, сетует он: «"Продавец-логист в АШАН" видел сегодня, но там не пахнет логистикой, это работники торгового зала. Или курьер в ресторане — это не логист, это вообще не относится к логистике. Транспортные компании ищут себе так продажников через логистов, очень сложно из-за этого найти что-то по моей специальности». 


Владимир говорит, что по его специальности найти работу в городе сложно и небыстро
Владимир говорит, что по его специальности найти работу в городе сложно и небыстро


О финансах Владимир тоже говорит скромно: недавно он сделал ремонт и последнее время жил на остатки с накоплений. «У меня кое-что накоплено было с ремонта, сейчас почти ничего не осталось. Я был на бирже труда, мне выплачивали максималку 6,5 тысяч рублей», — говорит он. Экономить ему помогают мама и бабушка, которые вместе с Владимиром живут в его «трёшке». «Живу я с матушкой, так получилось, что после развода она ко мне переехала. И живу с бабушкой, тоже после развода, — я ещё мелкий был, она переехала сюда. Её я не отпускаю, потому что она уже старенькая, 84 года». Так, дома всегда есть вкусная еда и страховая подушка на случай, если поиски работы затянутся. Но пришлось отказаться от походов по ресторанам и барам, говорит он.


Владимиру не приходится много тратиться на еду — помогают родственники
Владимиру не приходится много тратиться на еду — помогают родственники


Основная статья расходов — коммуналка. Вместе с квартирой, интернетом и другими обязательными ежемесячными расходами, говорит он, уходит около шести тысяч. В остальном деньги уходят на сигареты и проезд на собеседования. В магазин Владимир ходит редко, но так как вечером ждёт друзей, решает зайти за тортом, а заодно прихватывает мороженое для пушистого ворчуна. 


Одно из самых милых развлечений дня — покормить кота мороженым
Одно из самых милых развлечений дня — покормить кота мороженым


«Он у нас королевских кровей, не дружелюбный, не ласковый. Сам никогда не придёт, только если поесть, и голос не подаёт — только рот открывает. Но зато любит мороженое», — уже дома Владимир пытается завлечь кота ванильным стаканчиком, тогда как Эдик, чуя подвох из-за фотокамеры, подходит к нему очень неуверенно.


Раньше Владимир часто встречался с друзьями в барах и пабах, но пока нет работы — приглашает их в гости
Раньше Владимир часто встречался с друзьями в барах и пабах, но пока нет работы — приглашает их в гости


Близится вечер, а значит, пора звать друзей: «Привет! На работе? — улыбаясь, спрашивает кого-то по телефону Владимир. — Во сколько освободишься? Давай часов в восемь приходи? Ну хорошо, давай». После того как вызов завершён, то ли с завистью, то ли с насмешкой замечает: «Шёпотом говорит. На работе. У них просто нельзя там по телефону разговаривать».


Владимир любит привычные россиянам настольные игры 
Владимир любит привычные россиянам настольные игры 


С друзьями Владимир может весь вечер просидеть за пивом и настольными играми — шахматами, нардами или картами. Первый раунд в «Дурака» закончился ничьёй — козырный крестовый туз с хлёстом «побил» козырного короля. 


Последние приготовления ко сну
Последние приготовления ко сну


Перед сном у Владимира — обычный вечерний ритуал, хоть он и признаётся, что от безделья может уснуть прямо в одежде и на диване, например под фильм, — всё равно утром никуда спешить не надо.


Ложится Владимир так же по-разному, как и просыпается, не глядя на часы
Ложится Владимир так же по-разному, как и просыпается, не глядя на часы


На ночь, как и многих других, посещают мысли о будущем: «Если я найду интересную работу с интересным коллективом, куда я буду ходить с удовольствием, то, мне кажется, оттого что я буду получать, например, на 5–10 тысяч меньше, чем в компании, в которой, скажем так, меня что-то будет не устраивать, то это не будет иметь для меня большого значения. Я жил и на 15 тысяч, и на 8 выживал. Что делать, если вообще не найду? У меня знакомый работает на мясокомбинате, там условия труда... Они работают промоутерами в магазинах, стоят с прилавками, продукцию предлагают дегустировать. На стажировке оплата за смену — тысяча рублей, при этом шестичасовой рабочий день без обеда с двумя перерывами по 15 минут, обязан прийти за час подготовить рабочее место и после работы всё это убираешь. <...> Для меня это такой план "Б", я не знаю, что должно случиться, чтобы я туда пошёл».


Владимир скучает по работе — первые недели без работы проводил с удовольствием, но сейчас абсолютно свободные дни начали надоедать, признался он
Владимир скучает по работе — первые недели без работы проводил с удовольствием, но сейчас абсолютно свободные дни начали надоедать, признался он


Владимир говорит, что в полной мере в логистике не работал, поэтому сейчас ищет такую работу, где можно было бы обучиться всем нужным навыкам, пусть и с небольшой зарплатой, например помощником ведущего логиста. А когда её получит, мечтает открыть свою компанию — связанную, конечно, с полюбившейся сферой.


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