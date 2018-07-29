Самый беззаботный человек Новосибирска

РИА «Рейтинг» опубликовало данные о безработице в стране: в Новосибирской области оказалась самая плохая динамика — 6,7%. НСО по этому показателю заняла 64-е место в списке из 85 регионов, но темпы роста безработицы оказались рекордными в России. По последним данным регионального минтруда, в области без работы остаются более 17 тысяч человек. Среди них — 30-летний новосибирец Владимир Орехов, с которым корреспонденты НГС провели один день. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно на работу. Подробнее — в фоторепортаже НГС.

Досье: Владимир Алексеевич Орехов, 30 лет, не женат, безработный. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «оператор ЭВМ», а также дополнительное образование по специальности «логист». Потерял место из-за ликвидации компании, ищет работу логистом.





Утро безработного Владимира тоже начинается с кофе, как и у многих работяг





Корреспонденты НГС подъехали к Владимиру около 10:00 — сразу после того, как он проснулся. «Я по-разному встаю каждый раз, зависит от того, как прошла прошлая ночь. (Смеётся.) Могу в 8:00, могу в 10:00, а могу и в 12:00», — признался Владимир, заваривая себе кофе. В таком режиме он живёт почти два месяца — именно столько времени он не работает.







Владимир опубликовал резюме на двух популярных сайтах по поиску работы





Другой обязательный утренний ритуал Владимира после кофе — электронная почта. Он опубликовал резюме и подписался на рассылки двух популярных в Новосибирске сайтов по поиску работы и в почте внимательно следит за тем, кто прочёл его резюме, кто откликнулся. В этот день достойных откликов не было, зато было много предложений о работе в продажах, хотя в поисковой строке крупными буквами красуется: «Логист».





«Уже третья компания, которая хочет меня в дилерский центр получить. Я захожу первым делом на отзывы, разные сайты просматриваю, чтобы мнения разные были. Нашёл у одной компании около 15 отзывов — все отрицательные. Ищу по своей специальности, отправляю резюме. Это вроде даже приветствуется — такая навязчивость», — говорит он.







Прогулка с собакой у Владимира занимает около получаса





Владимир больше всего времени в течение дня проводит в одиночестве — все друзья на работе, поэтому видеться с ними получается только по вечерам. Днём ему компанию составляют кот-мизантроп Эдуард и дворняжка Нора — с ней Владимир утром и вечером выходит на прогулку.





Норка обожает гоняться за голубями, поэтому сделать неразмытый снимок оказалось очень сложно





Норка, в отличие от кота Эдуарда, очень заводная — по словам Владимира, её нашли щенком на улице и решили взять с собой, за что та одаривает его и гостей почти беспрерывно виляющим хвостом и собачьей улыбкой. Во время прогулки Владимир делится недавними новостями из сферы HR. «Хотят внести же коррективу по увольнению сотрудников. Сейчас можно уволиться по собственному желанию, по согласию сторон, а сейчас ещё хотят ввести за недоверие к сотрудникам. Это вообще дурдом будет тогда, это, мне кажется, так сядут работодатели на своих работников...» — размышляет он.





Большая часть дня у Владимира проходит за компьютером





В течение дня Владимир наслаждается безработной жизнью по-своему: в основном смотрит фильмы, иногда по два в день, и ещё успевает осилить сериал. В основном это новинки, которые появляются в сети. Его кумир — Брюс Уиллис. «Я следил за его карьерой, наверное, последние десять лет, я вырос на "Крепком орешке", с каждым годом я разочаровывался в нём всё больше и больше, но сейчас, мне кажется, он вернулся. Я вчера смотрел "Жажду смерти". Он вернулся к тому, что у него хорошо получается, — играть в боевиках».





Несмотря на мощный компьютер, игры Владимир включает редко





Когда фильмы надоедают и хочется экшена, Владимир включает игры. «У меня есть игры, но я почти не играю. В "Контру" (шутер Counter-Strike. — К.Ш.) разве что, и то редко очень».





Любимцы всегда у порога провожают своего хозяина. Кот, судя по его взгляду, это не всегда одобряет, но всё равно медленно тянется к двери





Чтобы разнообразить фоторяд, Владимир решается на прогулку по центру. Здесь он рассказывает о том, как оказался без работы. «В 2009 году меня приняли курьером на доставке суши, а затем взяли в штат логистом. После этого я понял, что это моя специальность, мне она нравится. Я прошёл курсы логиста, на них сложно было попасть, они были дорогими — преподаватели приезжали из Москвы», — до этого Владимир успел поработать на автомойке, в зоне отгрузки и кладовщиком на складе, грузчиком, диспетчером в «Новотелекоме», в охране и на других работах и подработках.





В последнее время Владимир чаще сидит дома и на улицу выбирается реже, чем работающие новосибирцы





«Вплоть до мая я работал в одной транспортной компании, — продолжает он по дороге в центр. — Так получилось, что их офис закрылся у нас, и нас попросили, так сказать. Зарплата там была 26–28 тысяч». На вопрос о том, почему привлекает именно логистика, Владимир скромно и улыбаясь отвечает: «Это интересная наука». За время активных поисков он получил около 50 звонков от сетевых маркетологов, а то, что предлагают на сайтах, почти никак не связано с логистикой, сетует он: «"Продавец-логист в АШАН" видел сегодня, но там не пахнет логистикой, это работники торгового зала. Или курьер в ресторане — это не логист, это вообще не относится к логистике. Транспортные компании ищут себе так продажников через логистов, очень сложно из-за этого найти что-то по моей специальности».







Владимир говорит, что по его специальности найти работу в городе сложно и небыстро





О финансах Владимир тоже говорит скромно: недавно он сделал ремонт и последнее время жил на остатки с накоплений. «У меня кое-что накоплено было с ремонта, сейчас почти ничего не осталось. Я был на бирже труда, мне выплачивали максималку 6,5 тысяч рублей», — говорит он. Экономить ему помогают мама и бабушка, которые вместе с Владимиром живут в его «трёшке». «Живу я с матушкой, так получилось, что после развода она ко мне переехала. И живу с бабушкой, тоже после развода, — я ещё мелкий был, она переехала сюда. Её я не отпускаю, потому что она уже старенькая, 84 года». Так, дома всегда есть вкусная еда и страховая подушка на случай, если поиски работы затянутся. Но пришлось отказаться от походов по ресторанам и барам, говорит он.





Владимиру не приходится много тратиться на еду — помогают родственники





Основная статья расходов — коммуналка. Вместе с квартирой, интернетом и другими обязательными ежемесячными расходами, говорит он, уходит около шести тысяч. В остальном деньги уходят на сигареты и проезд на собеседования. В магазин Владимир ходит редко, но так как вечером ждёт друзей, решает зайти за тортом, а заодно прихватывает мороженое для пушистого ворчуна.





Одно из самых милых развлечений дня — покормить кота мороженым





«Он у нас королевских кровей, не дружелюбный, не ласковый. Сам никогда не придёт, только если поесть, и голос не подаёт — только рот открывает. Но зато любит мороженое», — уже дома Владимир пытается завлечь кота ванильным стаканчиком, тогда как Эдик, чуя подвох из-за фотокамеры, подходит к нему очень неуверенно.







Раньше Владимир часто встречался с друзьями в барах и пабах, но пока нет работы — приглашает их в гости





Близится вечер, а значит, пора звать друзей: «Привет! На работе? — улыбаясь, спрашивает кого-то по телефону Владимир. — Во сколько освободишься? Давай часов в восемь приходи? Ну хорошо, давай». После того как вызов завершён, то ли с завистью, то ли с насмешкой замечает: «Шёпотом говорит. На работе. У них просто нельзя там по телефону разговаривать».





Владимир любит привычные россиянам настольные игры





С друзьями Владимир может весь вечер просидеть за пивом и настольными играми — шахматами, нардами или картами. Первый раунд в «Дурака» закончился ничьёй — козырный крестовый туз с хлёстом «побил» козырного короля.





Последние приготовления ко сну





Перед сном у Владимира — обычный вечерний ритуал, хоть он и признаётся, что от безделья может уснуть прямо в одежде и на диване, например под фильм, — всё равно утром никуда спешить не надо.





Ложится Владимир так же по-разному, как и просыпается, не глядя на часы





На ночь, как и многих других, посещают мысли о будущем: «Если я найду интересную работу с интересным коллективом, куда я буду ходить с удовольствием, то, мне кажется, оттого что я буду получать, например, на 5–10 тысяч меньше, чем в компании, в которой, скажем так, меня что-то будет не устраивать, то это не будет иметь для меня большого значения. Я жил и на 15 тысяч, и на 8 выживал. Что делать, если вообще не найду? У меня знакомый работает на мясокомбинате, там условия труда... Они работают промоутерами в магазинах, стоят с прилавками, продукцию предлагают дегустировать. На стажировке оплата за смену — тысяча рублей, при этом шестичасовой рабочий день без обеда с двумя перерывами по 15 минут, обязан прийти за час подготовить рабочее место и после работы всё это убираешь. <...> Для меня это такой план "Б", я не знаю, что должно случиться, чтобы я туда пошёл».





Владимир скучает по работе — первые недели без работы проводил с удовольствием, но сейчас абсолютно свободные дни начали надоедать, признался он





Владимир говорит, что в полной мере в логистике не работал, поэтому сейчас ищет такую работу, где можно было бы обучиться всем нужным навыкам, пусть и с небольшой зарплатой, например помощником ведущего логиста. А когда её получит, мечтает открыть свою компанию — связанную, конечно, с полюбившейся сферой.





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