Король машин Сибири

Тест-драйв: самый огромный Lexus LX — не тормозится и прёт как ужаленный

Флагман внедорожной линейки Lexus, огромный LX стал в Сибири неким особым автомобилем, символом успеха, тем, к чему надо стремиться. Вобрав в себя все достоинства Land Cruiser и приправив их премиальностью марки Lexus , этот автомобиль, пожалуй, является одним из лучших по соотношению цены и качества. Немаловажную роль здесь играют надёжность, ликвидность, «Лексусы» очень медленно теряют в цене. Какие всё-таки у этого автомобиля имеются недостатки и в чём его проблемы — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот Lexus LX570 (предоставлен официальным дилером «Восток Моторс») даже в последнем космическом обвесе из всевозможных молдингов и радиаторных решёток не может скрыть своей классической сущности. Это по-прежнему мощный кузов «Крузера» с высокой посадкой и большими окнами.















Спереди автомобиль постарались превратить во что-то невероятное, чего стоит только эта радиаторная решётка, пущенная до самого низа бампера и оформленная какими-то космическими сотами. Вдобавок трёхсекционные фары и жабры-противотуманки.















Сбоку автомобиль более умерен, простые ровные двери, нет никаких выштамповок. Передние и задние крылья формируют небольшие плечи.















Сзади акцент задают угловато-полосатые фонари, раскинувшиеся на задние крылья. Вся внешняя отделка обильно сдобрена хромом.















В целом машина могучая, но не кажется такой широкой, как новый Land Cruiser 200, есть в ней какое-то изящество.















Ширина салона подчёркивается огромным центральным подлокотником, здесь действительно много места. Мягкую переднюю панель венчает большой дисплей мультимедиасистемы.















Основная цветовая гамма дисплея синяя, это на любителя. Управляется он джойстиком на центральной консоли. Джойстик довольно точен, но расположен далековато от правой руки водителя.















Остальное место на центральной консоли занято всевозможными переключателями внедорожных режимов, кнопками подогрева и вентиляции сидений, клавишей обогрева руля.















Сам руль сделан с тремя глянцевыми вставками, для меня это всегда минус — лучше бы сплошная кожа.















Приборная панель простая, понятная, чёткая, но ничем не выдающаяся.















В отделке использовано много глянца — он пылится. Есть еще металлизированные вставки и кожа.















Низ слона отделан простым жёстким пластиком, здесь можно было не скупиться на материалы.















Кожаные сиденья (и спереди, и сзади) имеют электрорегулировки, вентиляцию, хорошую боковую поддержку.















Сзади в подлокотнике установлен свой блок климат-контроля, можно выставить температуру для задних пассажиров, активировать подогревы. Простора здесь хватает, обзор, как и во всей машине, хороший, стёкла высокие.















Огромный багажник с погрузочной полкой вмещает в себя 1274 литра объёма. Есть полочки, крючки, потайные ниши.















Под капотом Lexus LX 5,7-литровый атмосферный V8, выдающий 367 л.с. и разгоняющий машину до сотни за 7,7 секунды.















Мотор хорошо подхватывает, быстро кидает обороты до 4 тысяч и начинает мощный разгон. В этот момент под педалью газа ощущается довольно большой пустой ход, и, чтобы активнее подгазовывать, надо сильнее продавливать педаль.















Шумоизоляция Lexus исправно гасит шумы, ветер, ударный фот от подвески, прорывается только приятный звук V8 на высоких оборотах.















Пневматическая подвеска автомобиля призвана максимально гладко обрабатывать дорожные неровности, однако в силу рамной конструкции и больших неподрессоренных масс в салоне постоянно ощущается мелкая тряска, которая, впрочем, особо не мешает комфортной езде.















Этот Lexus можно поднять на пневме и попытаться преодолеть какую-нибудь сложную преграду. Заранее можно заблокировать центр и включить понижающую передачу. Шайба выбора внедорожных режимов предлагает песок, грязь, щебень, крупные камни.















Со всем активизированным арсеналом Lexus неплохо штурмует нашу песчаную горку, на которой многие автомобили пасовали. Под этот уклон внедорожник может даже заехать без особого разбега, главное — не прерывать равномерности тяги.















На шоссе Lexus адекватно кренится, хорошо корректируется рулём, хотя определённая ватность в околонулевой зоне присутствует. Рулевое колесо в целом перетяжелено.















Ещё тормозить на этой машине надо заранее, эффективности тормозной системе надо бы побольше.















Стоит Lexus LX570 около 6,8 млн рублей, это на уровне или ниже всех его крупных «одноклассников» немецких или английских марок. Ну а про скорость падения цены Lexus мы уже говорили.







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