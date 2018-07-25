Бедные, но сытые: 5 новосибирцев решили прожить месяц на 10 тысяч рублей
Они заявили, что сумеют уложиться в один МРОТ, — и при этом не собираются отказывать себе ни в чём
15 июля пятеро новосибирцев запустили проект «По красной цене» по мотивам эксперимента НГС «Голодные игры»: в течение месяца, до 15 августа, они будут жить на один минимальный размер оплаты труда, причём планируют жить хорошо и ни в чём себе не отказывать. Журналист НГС узнал, насколько изменился рацион участников такого эксперимента, какие покупки, помимо еды, они делают, в чём себя ограничивают, сколько потратили через неделю и почему не хотят отказываться от ерунды.
Акция началась неделю назад — первым делом участники высчитали, сколько же у них денег должно остаться на руках: получалась такая сумма — 9361 рубль и 76 копеек. Именно на эти деньги они и будут жить в течение месяца. Изначально с ними были две участницы с детьми из Ростова-на-Дону, но они выбыли из проекта, потому что дома хранили большие запасы еды, а себестоимость порций высчитывать отказались. Те, кто остаются в проекте, хотят максимальной честности во всём, поэтому они не вычли деньги только за соль и растительное масло, которые есть у всех, а себестоимость других запасов считают вместе с новыми тратами и включают в ежедневный отчёт. Такие отчёты они выкладывают на странице проекта во «ВКонтакте».
Сотрудник муниципального учреждения Егор Соверенский отмечает, что вообще он тратит намного меньше: в основном деньги идут не на еду и средства гигиены, а на покупку техники и тому подобное. Егор смеётся: «Сейчас я слежу за своими офшорами». Аниматор Анна Тягунова рассказывает, что никогда не видела подобного, поэтому сразу захотела присоединиться. Она тратит либо столько же, либо меньше. Наталья Куприна, которая подрабатывает в магазине, согласилась из-за любви к разным экспериментам, ей интересно узнать, можно ли так прожить — на без малого 10 тысяч рублей в месяц.
Фотограф Анастасия Харина говорит, что обычно тратит ещё меньше: «Я же фрилансер: у меня нестабильный доход, поэтому, мне кажется, даже зарабатываю меньше 9 тысяч». Экскурсовод Музея мировой погребальной культуры Маргарита Корболина зарабатывает и тратит больше, но уверена, что в жизни каждого человека бывают периоды, когда нужно обходиться меньшим. Ей приходилось жить и на 3000 рублей в месяц.
Именно Маргарита стала инициатором этого проекта. Однажды она читала новости о том, что МРОТ повысили, и задумалась, реально ли жить на эту сумму: «Я начала искать подобные проекты и нашла "Голодные игры" НГС. Девушка, которая в них участвовала, сказала, что для неё это был постоянный стресс. В первую очередь из-за того, что нужно подсчитывать расходы. С этим я согласна. Второе — она никуда не могла сходить с друзьями. Вопрос, который у меня возник: "Простите, а что это за друзья, которые готовы с тобой только в какой-то дорогой бар идти? Вы не можете просто погулять?". Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Поэтому мы доработали идею проекта — мы хотим не выжить, мы хотим жить хорошо», — поясняет она.
Кроме того, Маргарита нашла эксперимент мужчины из Чувашии, который разделил расходы семьи и свои и тоже пытался жить на МРОТ: «На конец месяца у него осталось 3 рубля, притом что он питался в столовой, где салат стоит 3,50. Как он не уложился? Я не понимаю этого. Мы, в свою очередь, решили не отказываться от рациона, который был раньше. Если я ела фигню всегда, то почему я должна отказываться? Почему я должна со своей гадости переходить на сбалансированное питание и есть кашки? Это лицемерие», — заявляет Корболина.
Единственное, от чего Маргарите приходится отказываться, — это свинина и говядина, потому что они стоят дорого. Но она объясняет, что это не только в рамках проекта, но и в обычной жизни тоже. Во время эксперимента девушка также не будет есть свои любимые блюда, такие как роллы, карпаччо и говяжий язык. Обычно по утрам Маргарита съедает два ChocoPie и выпивает чай. Утром ей не хочется есть.
«Один бутерброд я еле доедаю по утрам — не хочу насиловать свой организм. Давно поняла, что на обед надо с собой носить домашнюю еду в контейнерах — гораздо дешевле получается. На ужин у меня какие-нибудь салаты», — описывает свой рацион инициатор проекта.
Егор — человек дисциплины, относительно недавно пришёл из армии, поэтому его рацион давно идёт по графику. Он просыпается в 7:00 и завтракает овсянкой. Обед может быть разным, а на ужин чаще всего творог. В каждом приёме пищи у него есть варёные яйца. И только в рамках эксперимента парень исключил мясо, чтобы сэкономить.
Аня думала, что ей придётся отказаться от любимой кофейни, где кофе стоит 130 рублей, но пока этого не сделала. Каждое утро она, как и Егор, ест овсянку, даже если не голодна, чтобы не замедлять метаболизм. Она вегетарианка, поэтому ест много овощей и фруктов.
Настя вообще веган, поэтому, по её словам, 90% продуктов, которые есть в магазине, не употребляет: «Всё, что содержит яйца, молочку или продукты переработки молока, я не ем. Поэтому мне, наверное, проще, чем остальным участникам проекта: как я до проекта ела овсянку, гречку, перловку, так и сейчас. К тому же полгода я отказываюсь от хлеба».
Рацион Наташи по утрам обычно состоит из овсяной каши или яиц, днём она покупает что-нибудь готовое в магазине — мясо и салат, вечером — фрукты или салат. Ей пришлось сократить количество фастфуда в жизни и алкоголя.
За неделю эксперимента меньше всех денег потратил Егор, его остаток на 22 июля — 8026,96 рубля, Наташи — 7788,26, Насти — 7473,76, Ани — 7300,26. Больше всех потратила Маргарита, потому что с самого начала она хорошо закупилась, у неё осталось 5220,26.
Каждый из участников по-своему распределил первоначальные и будущие траты. Егор планирует покупать крупы, потому что их можно элементарно приготовить и они долго хранятся. Помимо трат на еду, ему предстоит переезд на другую съёмную квартиру, поэтому он мечтает не прогадать с расходами.
«Помимо еды, я не подумала о всяких шампунях и бальзамах, которые заканчиваются, поэтому нужно будет приобрести их. Ещё много дней рождений в июле и августе, а я своих друзей люблю, поэтому нужно будет тратиться на подарочки», — сообщает Аня.
Настя радуется, что до проекта успела купить корм кролику за 800 рублей. «В этом месяце я купила масло для тела, которого хватит на три месяца. Можно было бы и отложить покупку на конец проекта, но это будет нечестно. Это, конечно, роскошь, но я лучше гречку неделю поем, но его куплю. Был соблазн купить платьишко себе, но мне очень повезло: его оплатил мужчина. Причём за счёт проекта, потому что я пожаловалась, что мне нельзя тратить. Это здорово», — радуется Настя.
Она как веган питается скромно, в основном это гречка, фасоль, перловка. Балует себя бананами и яблоками. Стабильные траты — еда, интернет, телефон, проезд. «Мне повезло: я знаю, что такое халява, уже давно. Я всегда могу пойти к друзьям и угоститься у них. Мы можем поехать на отдых с друзьями, отлично провести время и немного потратить. Я уверена, что я очень много ем, но трачу мало. Траты будут такие, как на крем и на дни рождения», — предполагает Настя.
Наташа распределила своё бюджет так: 300 рублей в день, из которых 50 она откладывает, чтобы в конце устроить тусовку. «Итого я трачу до 250 рублей в день — этого очень мало, но прожить можно, учитывая, что нужно в какие-то дни сэкономить, чтобы купить шампунь, туалетную бумагу, зубную пасту и т. д.», — считает девушка.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1, 3, 5, 9, 11), предоставлены участниками проекта (2, 4, 6–8, 10)