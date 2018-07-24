Подкат на грани фола

Ночью 21 июля на Октябрьском мосту, по словам свидетелей, один из водителей стал оказывать знаки внимания девушке из соседней машины. Когда автомобили встали на светофоре, девушка вышла из машины и отвесила ему пощёчину. В ответ на это парень ударил сибирячку по лицу, за девушку вступились её спутники — и началась массовая драка. Которая, впрочем, быстро закончилась — через несколько минут молодые люди спокойно сели в свои машины и уехали. Видеозапись драки попала на камеру видеорегистратора и быстро разошлась по Сети, хотя в полицию никто из участников конфликта не обращался. Из-за чего чаще всего дерутся на дорогах Новосибирска, почему пострадавшие не идут в суд или полицию и где чаще всего в Новосибирске происходят дорожные разборки — в материале обозревателя НГС.

Массовая драка на Октябрьском мосту попала на видео и разошлась по соцсетям 21 июля.





«Я был на белой машине, белая "Тойота", — рассказал корреспонденту НГС очевидец конфликта Алексей. — Но из машины не уходил. Прямо передо мной, в левом ряду, остановился автомобиль. Было поздно, я не видел, сколько человек было в машине. Из окна высунулся парень и попытался как-то пристать к девушке, которая сидела в машине, стоявшей в левом ряду. Он из окна высунулся, что-то ей [девушке] сказал. Она остановилась, открыла дверь, вышла из машины, наотмашь ударила его рукой по лицу. Он тут же открывает дверь, со всей силы бьёт по машине».







По словам Алексея, девушка сразу же села в свой автомобиль, однако парень успел попасть ей по лицу — был это удар кулаком или пощёчина, очевидец не разглядел.





«Открывается с этой машины [из которой выходила девушка] дверь, выходят два парня и одна девушка, — продолжает Алексей. — Защитить ту девушку, которую он ударил. Первого парня этот агрессор отправил с одного удара в нокаут. Второй парень попытался [защищаться], но тот его сразу уронил. Лежачего пнул на земле. Особо драки и не было. Три-четыре удара, вот и всё. Хотя сам парень не сильно высокий, накачанный. У него цели не было драку спровоцировать».







По словам очевидца, весь конфликт длился буквально две минуты. Кто-то из автомобилистов крикнул: «Хорош, разошлись», и участники драки сели в свои машины. Интересно, что инцидент произошёл напротив поста ДПС. По данным НГС, никто из участников ночного конфликта не обращался с заявлением в полицию или ГИБДД.





Автомобилисты подрались на Коммунальном мосту





Обозреватель НГС попросила автоэкспертов вспомнить, из-за чего обычно происходят конфликты на дороге между водителями.





«Был у меня такой случай. Шла метель и два автомобиля рядом зеркалами задели друг друга, — рассказал директор центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин. — И человек выскакивает с топором и начал рубить по зеркалам на машине. Пытался [до меня] достать, но ничего не смог сделать. Чем закончилось? Суд становится на сторону этих неадекватных людей. Водитель получил пятнадцать тысяч [рублей] штрафа в пользу государства. Потом выяснилось, что этот человек служил по контракту в армии. Его уволили из-за того, что он во время обеда в столовой избил своего товарища из-за куска хлеба».







По словам эксперта, конфликтные ситуации на дороге случаются часто — но чаще всего всё заканчивается взаимными оскорблениями или демонстрацией неприличного жеста. «Именно драки часто бывают в ДТП, — считает бывший инспектор ГИБДД Павел Алексеев. — ДТП — это всегда эмоции. У гаишников, кстати, есть такое правило: на ДТП сразу не выезжать. Почему? Потому что если вот только что случилось — невозможно оформить. Водители начинают между собой выяснять, на эмоциях, ничего от них не добьёшься. Проходит около часа, они всё выяснили, успокоились. Приехал, оформил, они показания дали».





При этом эксперты отмечают, что чаще всего инициатором драки выступают именно невиновные в ДТП люди. И своим выплеском эмоций они добавляют себе неприятностей. «Так как они руку подняли на виновника ДТП, то они потом не предъявляют материальных претензий, тем самым осложняя себе жизнь, — объясняет юрист Артём Морозов. — Второй участник тоже на этом успокаивается и не идёт писать заявление по факту нанесения телесных повреждений».





На втором месте по частоте возникновения — драки из-за «игры в шашечки» в пробке.





При этом эксперты отмечают, что в городе есть места, где мелкие стычки на дороге по этой причине происходят регулярно, — это улица Орджоникидзе и улица Одоевского.





«На переезде улицы Одоевского пересечение с Бердским шоссе. Там выезд с микрорайона ограничивает единственный переезд, — объясняет президент клуба «Автобратство» Илья Батемиров. — И там скапливается огромное количество машин, которые утром и вечером едут на работу и с работы. И регулярные стычки, что кто-то кого-то не пропускает, потому что там движение в одну полосу».





Эксперты отмечают, что обычно участники таких дорожных разборок редко обращаются в полицию или суд. «В большинстве всё происходит эмоционально, и люди не доходят до того, чтобы писать заявление в полицию, — подчёркивает юрист Артём Морозов. — Тут сложность доказательной базы. Знаю много примеров, когда такие события случались, но не знаю ни одного факта, чтобы люди обращались в полицию. Остывают просто, это же всплеск эмоций у людей происходит. Обычно заканчивается тем, что если не повреждено имущество и нет сильных повреждений, люди обычно просто разъезжаются».





Однако в Новосибирске несколько случаев конфликтов в пробке между водителями всё-таки доходили до суда. Так, в конце июня Калининский дорожный суд приговорил к обязательным работам водителя, который выстрелил в соседний автомобиль из травматического пистолета. А в марте 2014 года на улице Авиастроителей после мелкого дорожного конфликта молодой человек несколько раз выстрелил в автомобиль с семейной парой и уехал. Пуля разбила лобовое стекло.





Бывший инспектор ГИБДД Павел Алексеев считает, что конфликты на дороге происходят в первую очередь из-за эгоизма водителей и принципа «мне все должны».





«У нас ритм жизни такой, что зачастую водители садятся за руль уже заряженными на какую-то негативную ситуацию и при малейшем поводе пытаются её выплеснуть на того, кто попадётся под руку, — рассуждает юрист Николай Потапов. — И естественно, надо помнить, что это может повлечь последствия, которые предусмотрены либо административным законодательством, либо Уголовным кодексом. В зависимости от последствий конфликта».





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