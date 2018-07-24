«Дети плачут»: у ГУМа открылась школьная ярмарка

Обещанные властями скидки оказались фикцией — НГС узнал, где купить те же товары дешевле

Первая школьная ярмарка открылась у ГУМа
Первая школьная ярмарка открылась у ГУМа

Лето в самом разгаре, а на площади Маркса уже выставили палатки с тетрадками и школьной формой — по традиции первая школьная ярмарка открылась здесь в конце июля. Школьный бум начнётся только через пару недель, но и сейчас все товары есть в магазинах. Главный минус подготовки к школе до открытия большинства школьных ярмарок — это небольшой выбор. Но зато плюс — отсутствие снующих по магазинам детей и родителей, очередей в примерочных и ожиданий продавца, который обслуживает ещё несколько человек. НГС побывал на первой школьной ярмарке и узнал, где ещё можно собрать ребёнка к школе уже сейчас. 

Ярмарка работает с 10:00 до 20:00
Ярмарка работает с 10:00 до 20:00


23 июля заработала первая школьная ярмарка возле ГУМа на площади Маркса. Всего здесь около 40 палаток, но открылись пока не все. В первый день продавцы потихоньку разложили дневники и тетради, заботливо развесили школьные жилетки и юбки, гипюровые фартуки и банты-шарики. Покупатели есть, но немного. Основной наплыв продавцы ждут после 10 августа.


Цены на ярмарке заявлены ниже рыночных
Цены на ярмарке заявлены ниже рыночных


В анонсе открытия первой школьной ярмарки мэрия заявила, что цены здесь будут на 10–20% ниже рыночных. Так ли это, сказать однозначно сложно, так как всё зависит от того, с чем сравнивать. Одежда, по наблюдению корреспондента, далеко не самого лучшего качества, цены на канцтовары бывают ниже в гипермаркетах, а рюкзаки среднего качества примерно столько же стоят и в обычных магазинах.


«Дети плачут»: у ГУМа открылась школьная ярмарка


Рюкзак — это, наверное, самая сложная позиция в списке «К школе». Задача родителей — найти удачное сочетание «хорошая спинка – вес рюкзака – цена». Цены на рюкзаки на школьном базаре у ГУМа — от 500 рублей до 4000. В этом году появились комплекты — рюкзак и сумка для обуви с одинаковыми рисунками.


Кстати, это удобно. Такой мешок гораздо легче отыскать среди детских сумок в полутьме школьных гардеробов. Рюкзак омского производителя стоит 3200 рублей. Аналогичный рюкзак немецкого производства — чуть дороже, 4000 рублей. Кроме светоотражающих полосок на рюкзаках в этом году появились катафоты — прямо такие, как на велосипедах.


Комплект из рюкзака и сумки для обуви стоит 3–4 тысячи рублей
Комплект из рюкзака и сумки для обуви стоит 3–4 тысячи рублей


«Всегда ребёнок западает на картинку. Это родителям нужно качество, — поделилась одна из продавцов. — И дети плачут. И я плачу вместе с ними. Не могу уговорить родителей, чтобы купили то, что хочет ребёнок. А это же очень важно для него, он же будет его носить. Родители этого не понимают». 


Ластик «Газировка» по 20 рублей
Ластик «Газировка» по 20 рублей


Больше выбирают тёмные рюкзаки из-за практичности, но сейчас, по её словам, такие материалы, что грязь можно убрать чуть ли не влажными салфетками.


Набор предметных тетрадей 
Набор предметных тетрадей 


Лотки с тетрадями традиционно пестрят яркими цветами и остроумными надписями. Но закупают сейчас всё чаще наборы предметных тетрадей, сделанных в одном дизайне, со справочными материалами по каждой дисциплине. В среднем такие наборы на ярмарке у ГУМа стоят 300–400 рублей. Вообще цены на тетради 48 листов начинаются от 20 рублей.


Самые популярные обложки для дневников — российские флаги, машины и виды городов
Самые популярные обложки для дневников — российские флаги, машины и виды городов


В этом году, в отличие от прошлого, стало заметно меньше дневников с портретом Путина. Хотя, возможно, не весь товар ещё выложили на витрины. А вот патриотическая тематика — флаги, герб — одна из самых часто встречающихся. 


Школьные дневники из розового кожзама 
Школьные дневники из розового кожзама 


Новинка этого года — обложки из кожзама разных цветов. Такие дневники для девочек выглядят, возможно, чересчур романтично, не по-школьному — больше похожи на что-то типа личного девичьего, со стихами и картинками. 


Магнитные закладки 
Магнитные закладки 


Канцелярия представлена вся, но больше бюджетные варианты. Какой-нибудь Koh-i-Noor встречается редко — некоторые продавцы признались, что даже не привозят карандаши этой фирмы, потому что это «дорогая позиция». Альбомы для рисования — от 35 рублей. Самые простые пеналы — от 40 рублей, двойные-тройные, куда войдёт всё — карандаши, фломастеры и даже линейки, — 350–400 рублей.


На школьном базаре у ГУМа несколько палаток с канцелярией
На школьном базаре у ГУМа несколько палаток с канцелярией


Одежда на школьной ярмарке у ГУМа, бесспорно, недорогая. Школьные юбки стоят примерно 500–600 рублей. Костюмы для мальчиков тройка — 1450 рублей. Жилетки — 380–600 рублей. Цена на платья — от 750 до 1000 рублей. 


Продавцы стали привозить большие размеры, так как сейчас много детей с ожирением
Продавцы стали привозить большие размеры, так как сейчас много детей с ожирением


Модели вроде неплохие, но вопрос к тканям. Некоторые продавцы вообще затруднились называть её состав. Чаще всего, судя по ярлыкам, — это хлопок в сочетании с полиэстером, второго, конечно, больше. Практически вся одежда, по словам продавцов, шьётся в Бишкеке. Также в качестве страны-производителя называют «фабричный Китай».


Покупка костюма-тройки в комплекте с рубашкой обойдётся на ярмарке примерно в 2000 рублей
Покупка костюма-тройки в комплекте с рубашкой обойдётся на ярмарке примерно в 2000 рублей


Цены на блузки-рубашки для девочек и для мальчиков — в среднем 400–600 рублей. Правда, есть и распродажа «всё по 200» — продавцы объясняют скидки тем, что это прошлогодняя коллекция, но, по мнению корреспондента, там просто не слишком хорошая ткань, да и пошив оставляет желать лучшего. 


Блузки по 200 рублей
Блузки по 200 рублей


Кстати, коллекция по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Но ретро-модные гипюровые фартуки, похоже, уходят на второй план. В этом году кружево в основном осталось только на воротничках и манжетах, и чаще в хлопковом варианте. 


Ярмарка на Маркса будет работать до 16 сентября
Ярмарка на Маркса будет работать до 16 сентября


Какие бы ни были тенденции школьной моды, покупают всё. «Зависит от того, где учится ребёнок, — объясняет продавец. — Если это гимназия, есть определённые требования, то, конечно, только белые, простые без рюшечек и блестяшек. А если обычная школа, то берут всякое». Также стали привозить много больших размеров — вплоть до 52-го. Такой ассортимент продавцы объяснили тем, что стало больше полных детей.


Гипюровые блузки, по словам продавцов, покупают под сарафаны
Гипюровые блузки, по словам продавцов, покупают под сарафаны


А вот бантиков пока почти нет — видимо, белые гипюровые гирлянды либо не распаковали, либо привезут ближе к сентябрю. Этот завершающий штрих можно купить, в общем-то, и в последний день. 


Рядом с ярмаркой на Маркса есть и обычные барахольные ряды с лифчиками, тапками, камуфляжными штанами и даже золотом. По сути, всё это старая барахолка, где приходится толпиться у палаток и мерить одежду за ширмочкой. 


Школьная одежда в магазине Low Price
Школьная одежда в магазине Low Price


Интересно, что практически тот же ассортимент товаров корреспонденты нашли, как бы это странно ни звучало, в Агропарке. На втором этаже здания возле «Ленты» у Димитровского моста раскинулся необъятных размеров дисконт-центр. Школьная форма — юбки, костюмы — здесь даже в точности тех же моделей, что и на ярмарке. 


Хлопковые жилетки в Low Price — 299 рублей
Хлопковые жилетки в Low Price — 299 рублей


Цены примерно те же. Например, костюм школьный тройка — 1549 рублей. Школьные юбки — 339 рублей. Вполне сносные простые белые сорочки для мальчиков — 300–400 рублей. Встречаются даже 100%-но хлопковые вещи, например хлопковая школьная жилетка для мальчика стоит всего 299 рублей.


Цены на рюкзаки в Low Price — в основном в пределах 1000 рублей
Цены на рюкзаки в Low Price — в основном в пределах 1000 рублей


Цены на большинство портфелей не выше 1000 рублей. Есть модели и с мягкими спинками, яркими рисунками. 


В большинстве гипермаркетов школьные базары открываются в начале августа. Продавцы в «Гиганте», например, сообщили, что товар уже на складе — вот-вот начнут выкладывать. Но даже сейчас в канцелярских отделах можно найти всё, хоть из небольшого ассортимента. И даже есть скидки. Бюджетные предметные тетради есть в «Ленте» по 9 рублей за штуку. 


Предметные тетради в гипермаркете «Лента»
Предметные тетради в гипермаркете «Лента»


Школьные базары в большинстве гипермаркетов открываются в августе
Школьные базары в большинстве гипермаркетов открываются в августе


Витрины с рюкзаками пока скромные, но всё же есть. Яркий рюкзак в «Гиганте» — 799 рублей. 


Рюкзаки в «Гиганте»
Рюкзаки в «Гиганте»


Вовсю работает школьный базар в гипермаркете «О'Кей» на Дуси Ковальчук. Школьные тетради 12 листов здесь самые дешёвые (куда дешевле) — 1 рубль 35 копеек. 


Школьный базар в «О'Кей» на Дуси Ковальчук
Школьный базар в «О'Кей» на Дуси Ковальчук


Как и на всех школьных базарах, тетрадки здесь можно рассматривать часами. Так же как и пеналы из силиконового полимера, которые хочется постоянно перебирать руками, — рай для кинестетиков. 


Силиконовые пеналы разных форм и размеров
Силиконовые пеналы разных форм и размеров


Витрины с одеждой в «О'Кей» небольшие, но рубашки, брюки есть точно. Брюки для мальчиков стоят около 1000 рублей. Белая сорочка — 499 рублей.


Платье для девочки — 2990 рублей
Платье для девочки — 2990 рублей


Школьный отдел «СИНАР» открыт уже с 1 июня. Пока в небольшом помещении совсем мало народу. Цены, конечно, выше ярмарочных, но сравнивать их не стоит — качество абсолютно разное. Блузки есть в той же ценовой категории, что и на школьных базарах, — около 500 рублей со скидкой.


Кстати, здесь есть даже рюкзаки новосибирского производства. Цены на них — в пределах 2 тысяч рублей. 


В «СИНАРЕ» рюкзаки новосибирского производства
В «СИНАРЕ» рюкзаки новосибирского производства


В большую школьную ярмарку город превратится ближе к концу августа. Поэтому если вы родитель-отличник, который не откладывает дела на «последнюю ночь» (такие есть, но мало), то можно уже начинать отмывать портфели, собирать карандаши в кучу, покупать тетради и примерять ребёнку форму в пока ещё пустых примерочных.


Читайте также:

Обзор санаториев Новосибирской области — там лечат грязью, шоколадом и молоком, отдых в обстановке СССР обойдётся дороже путёвки в Турцию. 

Прочтений: 960
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено