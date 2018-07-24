«Дети плачут»: у ГУМа открылась школьная ярмарка

Лето в самом разгаре, а на площади Маркса уже выставили палатки с тетрадками и школьной формой — по традиции первая школьная ярмарка открылась здесь в конце июля. Школьный бум начнётся только через пару недель, но и сейчас все товары есть в магазинах. Главный минус подготовки к школе до открытия большинства школьных ярмарок — это небольшой выбор. Но зато плюс — отсутствие снующих по магазинам детей и родителей, очередей в примерочных и ожиданий продавца, который обслуживает ещё несколько человек. НГС побывал на первой школьной ярмарке и узнал, где ещё можно собрать ребёнка к школе уже сейчас.

Ярмарка работает с 10:00 до 20:00





23 июля заработала первая школьная ярмарка возле ГУМа на площади Маркса. Всего здесь около 40 палаток, но открылись пока не все. В первый день продавцы потихоньку разложили дневники и тетради, заботливо развесили школьные жилетки и юбки, гипюровые фартуки и банты-шарики. Покупатели есть, но немного. Основной наплыв продавцы ждут после 10 августа.





Цены на ярмарке заявлены ниже рыночных





В анонсе открытия первой школьной ярмарки мэрия заявила, что цены здесь будут на 10–20% ниже рыночных. Так ли это, сказать однозначно сложно, так как всё зависит от того, с чем сравнивать. Одежда, по наблюдению корреспондента, далеко не самого лучшего качества, цены на канцтовары бывают ниже в гипермаркетах, а рюкзаки среднего качества примерно столько же стоят и в обычных магазинах.









Рюкзак — это, наверное, самая сложная позиция в списке «К школе». Задача родителей — найти удачное сочетание «хорошая спинка – вес рюкзака – цена». Цены на рюкзаки на школьном базаре у ГУМа — от 500 рублей до 4000. В этом году появились комплекты — рюкзак и сумка для обуви с одинаковыми рисунками.





Кстати, это удобно. Такой мешок гораздо легче отыскать среди детских сумок в полутьме школьных гардеробов. Рюкзак омского производителя стоит 3200 рублей. Аналогичный рюкзак немецкого производства — чуть дороже, 4000 рублей. Кроме светоотражающих полосок на рюкзаках в этом году появились катафоты — прямо такие, как на велосипедах.







Комплект из рюкзака и сумки для обуви стоит 3–4 тысячи рублей





«Всегда ребёнок западает на картинку. Это родителям нужно качество, — поделилась одна из продавцов. — И дети плачут. И я плачу вместе с ними. Не могу уговорить родителей, чтобы купили то, что хочет ребёнок. А это же очень важно для него, он же будет его носить. Родители этого не понимают».





Ластик «Газировка» по 20 рублей





Больше выбирают тёмные рюкзаки из-за практичности, но сейчас, по её словам, такие материалы, что грязь можно убрать чуть ли не влажными салфетками.







Набор предметных тетрадей





Лотки с тетрадями традиционно пестрят яркими цветами и остроумными надписями. Но закупают сейчас всё чаще наборы предметных тетрадей, сделанных в одном дизайне, со справочными материалами по каждой дисциплине. В среднем такие наборы на ярмарке у ГУМа стоят 300–400 рублей. Вообще цены на тетради 48 листов начинаются от 20 рублей.







Самые популярные обложки для дневников — российские флаги, машины и виды городов





В этом году, в отличие от прошлого, стало заметно меньше дневников с портретом Путина. Хотя, возможно, не весь товар ещё выложили на витрины. А вот патриотическая тематика — флаги, герб — одна из самых часто встречающихся.





Школьные дневники из розового кожзама





Новинка этого года — обложки из кожзама разных цветов. Такие дневники для девочек выглядят, возможно, чересчур романтично, не по-школьному — больше похожи на что-то типа личного девичьего, со стихами и картинками.





Магнитные закладки





Канцелярия представлена вся, но больше бюджетные варианты. Какой-нибудь Koh-i-Noor встречается редко — некоторые продавцы признались, что даже не привозят карандаши этой фирмы, потому что это «дорогая позиция». Альбомы для рисования — от 35 рублей. Самые простые пеналы — от 40 рублей, двойные-тройные, куда войдёт всё — карандаши, фломастеры и даже линейки, — 350–400 рублей.







На школьном базаре у ГУМа несколько палаток с канцелярией





Одежда на школьной ярмарке у ГУМа, бесспорно, недорогая. Школьные юбки стоят примерно 500–600 рублей. Костюмы для мальчиков тройка — 1450 рублей. Жилетки — 380–600 рублей. Цена на платья — от 750 до 1000 рублей.





Продавцы стали привозить большие размеры, так как сейчас много детей с ожирением





Модели вроде неплохие, но вопрос к тканям. Некоторые продавцы вообще затруднились называть её состав. Чаще всего, судя по ярлыкам, — это хлопок в сочетании с полиэстером, второго, конечно, больше. Практически вся одежда, по словам продавцов, шьётся в Бишкеке. Также в качестве страны-производителя называют «фабричный Китай».





Покупка костюма-тройки в комплекте с рубашкой обойдётся на ярмарке примерно в 2000 рублей





Цены на блузки-рубашки для девочек и для мальчиков — в среднем 400–600 рублей. Правда, есть и распродажа «всё по 200» — продавцы объясняют скидки тем, что это прошлогодняя коллекция, но, по мнению корреспондента, там просто не слишком хорошая ткань, да и пошив оставляет желать лучшего.





Блузки по 200 рублей





Кстати, коллекция по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Но ретро-модные гипюровые фартуки, похоже, уходят на второй план. В этом году кружево в основном осталось только на воротничках и манжетах, и чаще в хлопковом варианте.







Ярмарка на Маркса будет работать до 16 сентября





Какие бы ни были тенденции школьной моды, покупают всё. «Зависит от того, где учится ребёнок, — объясняет продавец. — Если это гимназия, есть определённые требования, то, конечно, только белые, простые без рюшечек и блестяшек. А если обычная школа, то берут всякое». Также стали привозить много больших размеров — вплоть до 52-го. Такой ассортимент продавцы объяснили тем, что стало больше полных детей.







Гипюровые блузки, по словам продавцов, покупают под сарафаны





А вот бантиков пока почти нет — видимо, белые гипюровые гирлянды либо не распаковали, либо привезут ближе к сентябрю. Этот завершающий штрих можно купить, в общем-то, и в последний день.







Рядом с ярмаркой на Маркса есть и обычные барахольные ряды с лифчиками, тапками, камуфляжными штанами и даже золотом. По сути, всё это старая барахолка, где приходится толпиться у палаток и мерить одежду за ширмочкой.







Школьная одежда в магазине Low Price





Интересно, что практически тот же ассортимент товаров корреспонденты нашли, как бы это странно ни звучало, в Агропарке. На втором этаже здания возле «Ленты» у Димитровского моста раскинулся необъятных размеров дисконт-центр. Школьная форма — юбки, костюмы — здесь даже в точности тех же моделей, что и на ярмарке.





Хлопковые жилетки в Low Price — 299 рублей





Цены примерно те же. Например, костюм школьный тройка — 1549 рублей. Школьные юбки — 339 рублей. Вполне сносные простые белые сорочки для мальчиков — 300–400 рублей. Встречаются даже 100%-но хлопковые вещи, например хлопковая школьная жилетка для мальчика стоит всего 299 рублей.







Цены на рюкзаки в Low Price — в основном в пределах 1000 рублей





Цены на большинство портфелей не выше 1000 рублей. Есть модели и с мягкими спинками, яркими рисунками.







В большинстве гипермаркетов школьные базары открываются в начале августа. Продавцы в «Гиганте», например, сообщили, что товар уже на складе — вот-вот начнут выкладывать. Но даже сейчас в канцелярских отделах можно найти всё, хоть из небольшого ассортимента. И даже есть скидки. Бюджетные предметные тетради есть в «Ленте» по 9 рублей за штуку.





Предметные тетради в гипермаркете «Лента»





Школьные базары в большинстве гипермаркетов открываются в августе





Витрины с рюкзаками пока скромные, но всё же есть. Яркий рюкзак в «Гиганте» — 799 рублей.





Рюкзаки в «Гиганте»





Вовсю работает школьный базар в гипермаркете «О'Кей» на Дуси Ковальчук. Школьные тетради 12 листов здесь самые дешёвые (куда дешевле) — 1 рубль 35 копеек.





Школьный базар в «О'Кей» на Дуси Ковальчук





Как и на всех школьных базарах, тетрадки здесь можно рассматривать часами. Так же как и пеналы из силиконового полимера, которые хочется постоянно перебирать руками, — рай для кинестетиков.







Силиконовые пеналы разных форм и размеров





Витрины с одеждой в «О'Кей» небольшие, но рубашки, брюки есть точно. Брюки для мальчиков стоят около 1000 рублей. Белая сорочка — 499 рублей.





Платье для девочки — 2990 рублей





Школьный отдел «СИНАР» открыт уже с 1 июня. Пока в небольшом помещении совсем мало народу. Цены, конечно, выше ярмарочных, но сравнивать их не стоит — качество абсолютно разное. Блузки есть в той же ценовой категории, что и на школьных базарах, — около 500 рублей со скидкой.





Кстати, здесь есть даже рюкзаки новосибирского производства. Цены на них — в пределах 2 тысяч рублей.





В «СИНАРЕ» рюкзаки новосибирского производства





В большую школьную ярмарку город превратится ближе к концу августа. Поэтому если вы родитель-отличник, который не откладывает дела на «последнюю ночь» (такие есть, но мало), то можно уже начинать отмывать портфели, собирать карандаши в кучу, покупать тетради и примерять ребёнку форму в пока ещё пустых примерочных.





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