«Мальчик живёт в страхе»: бывший муж запретил сибирячке увозить 14-летнего сына в Италию

Подростка ждёт большой дом с видом на море, но он вынужден остаться в России из-за долгих судов

Елена Котова и её муж-итальянец Грегорио хотят, чтобы первый сын сибирячки Роберт жил с ними
Елена Котова и её муж-итальянец Грегорио хотят, чтобы первый сын сибирячки Роберт жил с ними

42-летняя Елена Котова, фармацевт обычной новосибирской аптеки, этой зимой уехала на юг Италии: она встретила итальянца, водителя скорой, в которого влюбилась, вышла за него замуж и родила сына Кристиана. Идиллию портит долгий судебный процесс с бывшим гражданским мужем в Новосибирске, который отказывается отпускать их общего сына Роберта жить к маме. По словам сибирячки, до судов отец ребёнка не просто не участвовал в воспитании сына, но и вовсе выгнал их из дома. Корреспондент НГС выяснила подробности семейной драмы и узнала у юриста, чем заканчиваются похожие разборки бывших супругов.

Елена Котова встретила Олега Е., когда ей было 19 лет, а ему 24. Но роман был недолгим — молодой человек уехал на учёбу во Владивосток, и они перестали общаться. Прежде чем Олег снова появился в жизни девушки, Елена успела неудачно выйти замуж, а после её развода пара воссоединилась. Сибирячка забеременела, и вскоре Олег и Елена стали жить вместе — в квартире на левом берегу. Хотя их совместная жизнь была далека от идеала — довольно быстро после рождения Роберта отношения разладились.


«Он не делал [предложения] — разговора об этом просто не было. Мы жили мирно, не могу сказать, что мы постоянно ругались, ссорились. Просто жили двумя семьями — был Олег Николаевич и были мы с Робертом. Его не интересовала наша жизнь, а мы, как выяснилось, не знали многого о его жизни», — рассказала корреспонденту НГС Елена Котова.


По её словам, когда Роберту исполнилось 9 лет, пара поссорилась так сильно, что Олег выгнал жену с ребёнком из дома.


«Я зашла на кухню и увидела, что он заставляет сына вылизывать языком тарелку. Причём тарелка была моя, а не ребёнка, — я просто не успела её помыть. Вот и повод был для ссоры», — вспоминает мать Роберта.


Елена с сыном-третьеклассником уехала жить к маме — Любови Котовой, и бывший муж ещё несколько лет никак не пытался вернуть семью. Последние 4,5 года Роберт живёт в квартире бабушки. По словам Любови Котовой, отец-бизнесмен платит алименты эпизодически, так что содержание подростка почти полностью лежит на семье его матери.


Пока суд не принял решения о переезде Роберта, мальчик живёт с бабушкой, хотя отец пытался его забрать. На фото Любовь Котова вместе с женой сына — тоже Еленой Котовой 
Пока суд не принял решения о переезде Роберта, мальчик живёт с бабушкой, хотя отец пытался его забрать. На фото Любовь Котова вместе с женой сына — тоже Еленой Котовой 


Осенью 2015 года Елена поехала отдыхать в Италию — там сибирячка познакомилась с нынешним мужем Грегорио Престера. С Еленой его объединила в том числе медицина — по образованию она врач-дерматовенеролог, а в последнее время работала фармацевтом. Грегорио же водит машину скорой помощи. Итальянец живёт в большом семейном доме в коммуне Гасперина на юге Италии, куда вскоре переехала и Котова.


Они поженились около года назад — Елена планировала привезти Роберта не только на свадьбу, но и на постоянное место жительства. Мальчик уже давно учит итальянский язык и, по его словам, очень хочет переехать к маме, отчиму и 2-месячному брату Кристиану Антонио.


Сибирячка говорит, что мечтала привезти первого сына на свадьбу, но отец не пустил даже на каникулы
Сибирячка говорит, что мечтала привезти первого сына на свадьбу, но отец не пустил даже на каникулы


Ещё до рождения второго сына, в сентябре 2017 года, Котова подала иск в Заельцовский районный суд (в этом районе прописан Роберт — в квартире бабушки), чтобы сын переехал к ней. Мирового соглашения с экс-супругом заключить не удалось — он неожиданно не отпустил Роберта, заявив, что сын нужен ему самому.


«Первой в суд обратилась Лена, она сказала ему: "Дай мне нотариально заверенное согласие на поездку", сначала просто на каникулы <…> просто, чтобы познакомиться, ещё свадьбы никакой не было. Роберт позвонил: "Ты меня на зимние каникулы пустишь?" — "Я подумаю". Потом ещё раз "я подумаю". Не пустил на зиму, не пустил на лето… И всё это преподносится как "я забочусь о сыне"», — рассказала бабушка Роберта.


Бабушка распечатала переписку Роберта с отцом, которого он в телефонной книге назвал «Бывшим»
Бабушка распечатала переписку Роберта с отцом, которого он в телефонной книге назвал «Бывшим»


Сам мальчик говорит, что его отец ничего о нём не знает: ни об отличных оценках в гимназии с углублённым изучением математики, ни о достижениях в спорте, ни даже об увлечениях.


«Он не бьёт, но постоянно смеется, обзывает. Когда занял первое место в теннисном турнире, он сказал: "Из скольки, из двух человек, что ли?". [Когда мне было 13 лет] спросил, есть ли у меня девочка. Я сказал, что пока нет. Он спросил: "Ты что, гей?". 


Ещё говорит, что "в Италии ты будешь никому не нужен, будешь как чурка, тебя там будут все обманывать".


(М.М.: Почему он тогда не пускает тебя к матери?) Я уже в принципе понял, зачем [ему это], — он хочет отомстить маме. Завидно, скорее всего. Как он считает, она меня не пустила в Киров на машине ехать [к его родственникам] на два дня, хотя я сам отказался, плохо переношу поездки на машине. Он решил, что я сам не мог отказаться», — пояснил НГС Роберт.


По словам матери Роберта, судебные заседания постоянно переносились — так долго, что Котовы подали заявление на затягивание процесса. В итоге дело оказалось в Ленинском суде, по месту жительства Олега Е. 


Елена не смогла побывать на всех судебных заседаниях, поскольку рожала Кристиана в Италии
Елена не смогла побывать на всех судебных заседаниях, поскольку рожала Кристиана в Италии


В суде опрашивали Роберта, Олега и семью Елены — сама она смогла побывать не на всех заседаниях: перед рождением Кристиана сибирячка уехала в Италию к мужу. Котова подчеркнула, что суду они предоставили все документы о жилищных условиях (дом с террасой и видом на море) и данные о муже и его доходах.


Грегорио, по её словам, очень переживает за сына любимой жены, «который хочет жить в Италии со своей семьёй, настоящей семьёй, в которой мы все сможем взять на себя заботу о Роберте», 


— так он написал корреспонденту НГС через Елену.


Подросток же прошёл психолого-педагогическую экспертизу, в которой, по его словам, чётко дал понять, что не хочет жить с отцом. Однако 10 июля суд определил: пока мать в другой стране, Роберт должен жить с папой. Тот пришёл забирать ребёнка домой вместе с приставом, но мальчик забаррикадировал комнату и так и не вышел. Теперь, по словам Любови Котовой, её внук «живёт в постоянном страхе», что отец выкрадет его из дома.


Ближайшее заседание, где суд рассмотрит вопрос о переезде мальчика в Италию, состоится в конце июля. До этого момента семья боится, что отец всё же найдёт способ забрать Роберта, — это и побудило, по словам семьи Котовых, обратиться в СМИ.


Корреспондент НГС попыталась узнать позицию самого Олега Е. по поводу сына, однако он отказался беседовать с журналистом.


«Я ничего вам не собираюсь говорить», — лаконично высказался он и положил трубку. По словам матери, сейчас он подал иск на бывшую тёщу, которая якобы запрещает Роберту переезжать к нему.


Как отмечает независимый от обеих сторон адвокат, эксперт по семейным конфликтам Елена Пешкова (коллегия «Потапов и партнёры»), обычно при разводе суд оставляет ребёнка всё же с матерью — во многом потому, что отцы и сами не занимают активную позицию по поводу места жительства ребёнка.


«Некоторые такие судебные споры в моей практике заканчивались мировым соглашением, когда муж добровольно выпускал ребёнка [из страны] с бывшей женой. 


Когда адекватный человек видит, что его ребёнок не ущемлён, что достойные условия, порядочный человек, он, подумав, поразмышляв — особенно когда он не живёт с ребёнком долгие годы, — он говорит: "Ладно, пусть едет"», 


— пояснила адвокат.


По её словам, как правило, по делу проходит несколько психологических экспертиз — суду необходимо собрать как можно больше информации о том, где и в каких условиях лучше жить ребёнку. 


При этом судья обязан учесть мнение самого ребёнка, если он достигает 10 лет, — считается, что к этому возрасту дети уже способны формулировать собственные желания.


Хотя, как подчеркнула Елена Пешкова, не всегда прямой ответ ребёнка («Хочу жить с мамой» или «Хочу жить только с папой») отражает его настоящие чувства — многое он может говорить под давлением родителя. Поэтому и нужны психологические экспертизы — в них специалист задаёт множество вопросов, которые на первый взгляд только косвенно относятся к теме, но на самом деле показывают, где ребёнок действительно хотел бы жить.


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