Старьё бьёт новьё: «Крузер» против RAV4

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» рассмотрим нелёгкий выбор между новым паркетником и подержанным внедорожником выше классом. Toyota RAV4 неплохой автомобиль, и в новом состоянии он будет служить вам долгие годы, но как же не задуматься о «царе зверей» за те же деньги — Toyota Land Cruiser 200. Подробнее о выборе — далее в обзоре НГС.АВТО.





Итак, будем исходить из того, что хороший вариант RAV4 обойдётся нам примерно в 2 млн рублей. Присмотримся к комплектации «Престиж» с 2,5-литровым мотором (180 л.с.), полным приводом и классической АКПП. Автомобиль оснащён светодиодными фарами, омывателями фар, литыми дисками, кожаным мультифункциональным рулём с обогревом, камерой заднего вида, 2-зонным климат-контролем, круиз-контролем, передними и задними парктрониками.













Салон обшит кожей, сиденье водителя имеет электропривод и память, есть сдвижной центральный подлокотник. Установлена аудиосистема с 6 динамиками с функцией Bluetooth, предустановлена навигационная система Яндекс.Навигатор. Подогреваются лобовое стекло, форсунки омывателя, передние и задние сиденья. Итоговая цена такого автомобиля 2 143 000 рублей. С клиренсом 19,7 см и полным приводом на основе муфты RAV4 имеет все шансы спокойно пережить зиму, нигде не застрять и даже выбраться куда-то на лёгкое бездорожье. А объёма багажника в 577 литров хватит практически на все случаи жизни. Большое внимание уделено безопасности — есть две фронтальные подушки, две боковые подушки, шторки безопасности для всех рядов сидений, коленная подушка водителя.













Toyota Land Cruiser 200 за эти же деньги будет выпущен в 2010–2011 годах (11-е поколение). В принципе ещё достаточно свежий автомобиль, а при должном уходе он будет выглядеть как почти новый. Можно остановить свой выбор на 4,7-литровом бензиновом двигателе мощностью 288 л.с. Внедорожные возможности Land Cruiser не в пример паркетнику RAV4 — здесь и 22,5-сантиметровый клиренс, и постоянный полный привод на основе несимметричного межосевого дифференциала Torsen, и жёсткие блокировки, и понижающая передача. Но не стоит забывать, что и потреблять топлива автомобиль будет больше, и внимания к себе потребует дополнительного, и приобретения каких-то запчастей — все-таки 8 лет эксплуатации.













На этих машинах ещё ставились не светодиодные, а ксеноновые фары. В салоне, если достанется высшая комплектация, будут и электролюк, и кожаный мультируль с обогревом, и кнопка запуска двигателя, и кожаные сиденья. Водительское сиденье будет с электрорегулировками, а вот подогреваться будут только передние сиденья. Также здесь имеется большое количество подушек безопасности — от фронтальных до шторок.





Итак, за 2,143 млн потребитель может выбрать или новый достаточно крупный паркетник на гарантии со всеми современными системами, или уже достаточно устаревший, но не растерявший своей солидности и важности Land Cruiser, минусом которого будет большая стоимость обслуживания. Угоняемость у обоих автомобилей, кстати, примерно равная. Какой автомобиль предпочесть — решают читатели НГС.





Ваш выбор?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Новый Toyota RAV4

Подержанный Toyota Land Cruiser 200 К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз

Стройная Катя работает руководителем в ресторане и любит отжигать на «Мазде» с правым рулём.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.