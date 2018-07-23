Огороды царя Посейдона

Жители Порт-Артурских переулков в Ленинском районе Новосибирска живут в сущем кошмаре: из-за прошедших дождей и поднявшихся грунтовых вод частный сектор затопило. О том, с чем приходится мириться жильцам частных домов и как им быть в сложившейся ситуации, — в нашем фоторепортаже.

С 20 июня на всей территории Порт-Артурских переулков ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении такого статуса власти приняли после того, как поднявшиеся грунтовые воды затопили частный сектор. Оказались затоплены больше 800 домов.







Откачать воду специалисты не смогли: её было так много, что насосы попросту не справлялись. В мэрии считают, что главной причиной потопа стал забитый отводной канал.





Грунтовые воды стали подниматься в июне из-за сильных дождей





Местные жители обвинили в наводнении строителей «Чистой Слободы». Однако в ООО «ДСК КПД-Газстрой», которое занимается комплексной застройкой «Чистой Слободы», заявили, что строительная компания руководствуется утверждёнными проектными решениями, которые прошли все необходимые экспертизы и согласования со стороны соответствующих учреждений и департаментов. А за 10 лет подобных жалоб со стороны жителей частного сектора не поступало.





«У нас вода поднялась на 40 сантиметров, а у некоторых соседей — до 70 сантиметров. Подвалы затопило давно, но из-за дождей вода стала подниматься на первые этажи», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Светлана Нефедченко.







Вид плавающих по подвалу банок с соленьями, треснувших фасадов и затопленных дворов стал привычным для местных жителей. Так, в доме № 40 во 2-м Порт-Артурском переулке из-за поднявшейся воды и постоянной сырости трещинами пошла стена дома.







Из-за воды по стенам дома пошла трещина





В подполе дома плавают банки и зимняя резина





Огород дома № 52 в 3-м Порт-Артурском переулке стоит в тине. Жильцы дома уже привыкли к запаху стоячей воды и зелёному пейзажу и даже шутят по поводу того, что рыбы в их огороде нет.







Запах тины очень сильный





Специалисты, присланные мэрией, откачать воду не смогли





Вода, затопившая двор, покрылась зелёной тиной





Больше всего досталось 5-му переулку: из-за воды дорогу размыло, и легковушки проехать по ней уже не могут. Вода стоит везде: в подвалах, на первых этажах, во дворах. Местные жители сами прокладывают мостки, чтобы можно было добраться от крыльца до калитки, не замочив ноги.







Проехать по дороге можно только на джипах или грузовиках





Местные жители ходят по самодельным настилам. Иначе пройти по двору просто невозможно





Затопленная детская площадка во дворе дома





«К нам бы хоть кого-то прислали эту воду откачать. Пусть на время, но хотя бы так. Затопило двор, огород. Пытаемся откачивать, но толку мало. Это всё грунтовые воды, которые раньше в озеро сливались. А сейчас озеро облагородили, засыпали всё, и воде деваться некуда. А у нас крайний переулок — и вся вода стекает к нам», — сокрушаются жители 8-го переулка.







Кто-то пытается откачивать воду самостоятельно. Не очень продуктивно





Ситуация ухудшается во время осадков. После дождя уровень воды может подняться до 70 сантиметров





Местами образовались небольшие болотца. Лягушки, мошкара и запах тины повсеместно





Вода не уходит даже в жаркую погоду





В мэрии рассказали, что в ближайшее время намерены восстановить часть водоотводного канала, а также создать ливневую канализацию. Помочь местным жителям в откачке скопившейся воды обещают после того, как все работы по ремонту водоотводного канала и строительству ливневой канализации будут завершены.







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