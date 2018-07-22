«Клевер» зашумел: известного девелопера обвинили в растрате

Возле тихой деревушки под Новосибирском разгорелись нешуточные страсти: владельцы земли в коттеджном посёлке Клевер требуют проверить финансовую деятельность своего председателя — они подозревают, что посёлок влез в незаконные долги. Девелопер считает нападки рейдерским захватом и личной местью, при этом большинство не участвующих в конфликте жителей посёлка и вовсе не понимают, что происходит. Корреспондент НГС побывала в Клевере и поговорила со всеми сторонами конфликта.

Под Новосибирском разгорелся конфликт: несколько членов ТСН «Клевер», что по соседству с деревней Новокаменка, обратились в прокуратуру и ОБЭП с просьбой проверить его деятельность, а также подали иск в суд, чтобы тот обязал руководство посёлка предоставить им документы (копии с отметками о приёме есть в распоряжении редакции НГС).







Разбирательство в посёлке началось ещё весной, говорит одна из активисток Марина Боровая. В апреле руководство объявило общее собрание, на котором представило ревизионный отчёт о деятельности ТСН.





Из этого отчёта собственники земли в посёлке узнали, что на товарищество в 2015–2016 годах были оформлены три займа на общую сумму чуть больше 39 млн рублей.







— Я так понимаю, это займы на строительство коммуникаций, так как ещё не было членов ТСН, а посёлок надо строить, — рассуждает Марина Боровая. — Цель была понятной и правильной — как можно быстрее построить посёлок. Но факт в том, что эти займы были оформлены под 20% годовых. И на момент, когда готовился ревизионный отчёт (апрель 2018 года. — Л.П.), уже набежало 7 млн рублей только процентов.







Вопрос у активистов вызывает и то, что один из двух заимодавцев, компания «ТВ Консалтинг», принадлежит председателю ТСН, девелоперу Антону Тиунову, и то, что оформлены они были фактически без проведения собраний: если в двух из трёх случаев собирать было ещё попросту некого, то третий заём оформлялся через полгода после организации посёлка. Боровая сомневается в том, что на совещании членов правления ТСН принималось такое решение — документы, это подтверждающие, им не предоставляют, уверяет она.







Впрочем, долги по займам членов ТСН беспокоят постольку-поскольку: личным имуществом собственники земли за них не отвечают, под угрозу может попасть только общее: дороги и коммуникации. Но в отчёте члены ТСН усмотрели ещё и нецелевое расходование средств.







— Так как у нас в посёлке очень много оказалось бухгалтеров, экономистов, юристов, люди профессиональным взглядом посмотрели в этот ревизионный отчёт, и выяснилось, что ещё порядка 12 млн Тиунов потратил на содержание своей компании «ТВ Консалтинг», — поясняет женщина. — Операционные расходы, содержание офиса, оргтехника, маркетолог, реклама и прочее — это всё относится к деятельности «ТВ Консалтинг», которая на сегодняшний день является представителем по продаже земель. Соответственно, эти расходы никак не должны были быть связаны с ТСН.







— У нас ТСН ограничивается только хозяйственной деятельностью в рамках закона, — добавляет ещё одна владелица земли Татьяна Ш. — В ревизионном отчёте мы видим огромные цифры по операционным расходам, которые включают в себя заработную плату директора по развитию — какая такая развивается у нас хозяйственная деятельность в посёлке? Маркетолог что у нас развивает в хозяйственной деятельности ТСН? <…> Так как он (Антон Тиунов, председатель правления ТСН «Клевер». — Л.П.) ещё занимается [компанией] «ТВ Консалтинг», он, получается, маркетологов, директора по развитию, юриста ставит всех на ТСН «Клевер».







Впрочем, к этому отчёту у членов ТСН доверия нет, — подчёркивает Татьяна, — они намерены выводы ревизионной комиссии оспаривать и перепроверять. Только документов, по её словам, Антон Тиунов им не предоставляет, и активистам пришлось обратиться в суд.





Коммуникации, на которые оформлялись займы, в посёлке построены — для многих это стало решающим фактором при покупке

Антон Тиунов в ответе корреспонденту НГС парирует: объём запрашиваемых документов был таков, что копировать их для предоставления пришлось бы не одну неделю.







— Данный вопрос — о предоставлении документов — был вынесен в мае 2018 года на общее собрание, где мы со всеми членами ТСН это обсудили и решили, что будут назначены дни, когда любой из членов ТСН сможет ознакомиться с любыми документами товарищества, — добавил он.







Что касается займов, продолжает Тиунов, то на момент формирования посёлка развивать его можно было только привлечением средств со стороны: часть денег он вложил сам как физическое лицо, часть — занял у юрлица, которое ведёт продажи. Ещё один заём, по его словам, был оформлен по решению собрания членов ТСН для экономии: полная единовременная оплата строительства инфраструктуры давала скидку.







Срок погашения займов не оговаривался, а то, что они практически не выплачивались, Антон Тиунов объясняет экономической ситуацией.







— За последний год-полтора продажи на загородном рынке или встали совсем, или упали в два-три раза. В коттеджном посёлке «Клевер» мы тоже почувствовали падение продаж на 25–30%, — пояснил девелопер. — В текущей экономической ситуации для правления ТСН «Клевер» важнее не вернуть займы, а выполнить в срок данные обещания. <…> Не только как председатель ТСН, но и как житель «Клевера» я имею перед собой цель сначала выполнить все обещания, затем гасить внешние займы.







Сегодня все необходимые коммуникации построены: в посёлке отсыпаны под финишное покрытие дороги, есть газ, свет, автономный водопровод с системой очистки и даже оптоволоконный интернет. В прошлом году здесь построили детскую и спортивную площадки, высадили парк и кедровый питомник. Из обещанного здесь ещё не построено административное здание с коворкингом, рестораном, магазином и детским садом и не благоустроено искусственное озеро, которое, впрочем, не входит в территорию «Клевера», что у некоторых владельцев участков тоже вызывает вопросы.







При этом у товарищества, например, действительно есть долги перед подрядчиками: коммуникации построены, но из 270 участков сегодня проданы только 170, и средств не хватает. По информации Тиунова, долг составляет около 1,5 млн рублей, и погасить его должны к концу этого строительного сезона.







Основная причина конфликта, по мнению девелопера, — личные счёты между ним и Мариной Боровой, которая прежде управляла посёлком, и попытки захватить власть и взять контроль за финансовыми потоками на себя. По версии Тиунова, с ней не был продлён гражданско-правовой договор — в частности, из-за потери доверия и недобросовестной работы.







Боровая же отмечает, что была выбрана на работу решением всех членов ТСН, а не конкретно Тиуновым, и единолично принимать такое решение он не имел права. Сейчас Марина Боровая пытается восстановиться в должности через суд.







Нужно отметить, что в конфликте немало спорных моментов. В частности, все заявления оказались поданы именно тогда, когда Антон Тиунов отправился в отпуск в горы и не только не может присутствовать, например, в суде, но и вообще не имеет доступа к связи — ответы корреспонденту НГС он передал через мессенджер WhatsApp.







С другой стороны, ревизионный отчёт, который члены ТСН предоставили редакции НГС для ознакомления, оказался не подписан заказчиком — то есть Антоном Тиуновым. В правовом агентстве «Юрстатус», которое указано в документе как ревизор, рассказали, что не имеют к нему никакого отношения и узнали о нём от одного из членов ТСН.





Большая часть жителей в конфликт не ввязываются — активисты признают, что их группа небольшая, всего 4–5 человек

«Из представленной на обозрение сканированной копии отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСН «КЛЕВЕР» за период с 18.08.2015 года по 31.12.2017 года усматриваются явные признаки недостоверности, а именно: наименование ООО ПА «ЮРСТАТУС» указано неверно, а также оттиск печати и подпись директора имеют явные признаки подделки, сотрудник Вебер А.А., который указан в отчете в качестве ревизора, в штате ООО ПА «ЮРСТАТУС» отсутствует», — говорится в ответе компании.







В ТСН «Клевер» предоставить ревизионный отчёт для сверки отказались, сославшись на коммерческую тайну.







Мнение жителей самого посёлка, с которыми удалось на месте поговорить корреспонденту НГС, разделилось. Галина Косяк поддержала активистов, утверждая о фактах нецелевого расходования средств и нежелании председателя предоставлять документы и отвечать на вопросы, хотя призналась, что лично не запрашивала документов и не задавала никаких вопросов. То, что Антон Тиунов и сам постоянно живёт в посёлке и заинтересован в его развитии, женщину не убеждает.







— Ну и что, что он живёт — мы же не знаем его планов, — пожимает она плечами. — Если бы он делал всё правильно, отчитался людям по долгам, займы или не займы, но всё это окольными путями.







Другие жители возмущения активистов не понимают.







— Знаю, что некоторым не нравится администрация посёлка, которая существует, а причин не знаю: пыталась выяснить, мне так и не смогли сформулировать их, — говорит Елена Шелкова.







Последние собрания, отмечает девушка, были нервными, при этом никакого конструктива не высказывалось: задавали вопросы, на которые не все готовы были ответить, и звучали ответы, которые не все готовы были услышать, пояснила она.







— Можно более оптимально использовать деньги, но в общем ничего криминального не происходит, — рассуждает Наталья Пахтушкина. — Никто не ворует, ничего такого, все деньги вот они. Займы гасятся, но гасятся за счёт продаваемых участков. Народ не понимает: если бы этот заём не был взят, мы бы здесь не жили. Потому что этот заём был взят на трубы, на дороги, на газ. Я, например, купила здесь участок, потому что здесь всё было.







Сосед девушки Сергей на вопросы корреспондента НГС ответил и вовсе философски:







— Когда человек сидит и занимается финансовыми, юридическими и прочими вопросами, к нему стопроцентного доверия нет — человек так устроен сам по себе, — рассуждает мужчина. — Каждый всегда считает, что он лучше будет, грамотнее, эффективнее. Но почему-то люди перестали задавать себе вопрос, кто это всё организовал.







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