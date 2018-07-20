Главный сказочник Новосибирска

В июле исполнилось 100 лет со дня рождения советского классика Юрия Магалифа, сказочника, написавшего популярную книгу про обезьянку Жаконю. Ленинградец по происхождению, он любил Новосибирск и гордился тем, что смог стать «настоящим сибиряком». В 1941 году писателя отправили в лагерь под Новосибирском за контрреволюционную деятельность. После тюрьмы Магалиф решил остаться в Сибири и устроился работать в Новосибирскую консерваторию. Как актёр он объездил с гастролями всю Россию и ближнее зарубежье. Третья жена сказочника рассказала обозревателю НГС, почему после смерти писателя перестали издавать его книги и призналась, что до сих пор хранит вещи второй жены Магалифа.

Юрий Магалиф родился 16 июля 1918 года в семье фармаколога и польской графини. Его мать Софья Александровна знала восемь языков, прекрасно играла на фортепиано. «И Юру она воспитывала в своём духе, — рассказывает Тамара Магалиф. — Она считала, что русский язык он и так освоит, поэтому до пяти лет он учил только французский. Когда его отец перестал понимать сына, только тогда она стала обучать Юру русскому».





Большую часть детства Юрий Магалиф провёл на даче под Ленинградом. В округе было много детей из Эстонии, так будущий писатель выучил эстонский. Со сверстниками он разговаривал на эстонском языке, с матерью — на французском, а с отцом — на русском. Небывалую способность к языкам Магалиф проявлялась и во взрослой жизни — так, в 1963 году во время гастролей с Новосибирской филармонией в Польше он настолько хорошо освоил польский, что его принимали за поляка.





Третья жена писателя Тамара Магалиф





В 1935 году Софью Александровну Магалиф осудили на пять лет за её дворянское происхождение и вместе с единственным сыном отправили в Казахстан. Через год, после знаменитой фразы Сталина «сын за отца не отвечает», Магалифа отправили к отцу в Ленинград. «Когда прошло пять лет, Софья Александровна подошла к начальнику лагеря и спросила, можно ли ей вернуться. Он сказал: «К сожалению, ваша ссылка бессрочна». И она не выдержала и покончила жизнь самоубийством. Но больше она и не могла вынести, такое просто страшное время было».





Писатель закончил театральный институт со справкой





Из-за судимости матери Магалифу нельзя было учиться. Но в 18 лет он всё равно поступил в театральный институт, который закончил со справкой (официального документа выдать ему не могли). К этому времени писатель уже успел жениться первый раз, но быстро развёлся. В 1983 году у него родился сын Александр.





В июля 1941 года писателя самого осудили по ст. 58 УК СССР как врага народа из-за того, что в библиотеке нашли стенограмму первого съезда Союза писателей, в которой были упомянуты фамилии Радека и Бухарина.





Магалифа отправили на шесть лет в лагерь под Новосибирском. После отсидки писатель решил остаться в Новосибирске. В 1946 году он устроился на работу в Новосибирскую филармонию мастером художественного слова. «На его концерты собиралось всегда много народа, — вспоминает Тамара Магалиф. — Память у него была великолепная. В репертуаре было более семисот произведений, он читал наизусть произведения русских, советских и зарубежных авторов. В том числе для детей у него большие программы были. Исколесил всю Россию, приобрел большую популярность. Почти 25 лет проработал в Новосибирской филармонии, а потом, случайно так получилось, стал работать в Кемеровской филармонии. Почти до 80 лет проработал там. И даже когда уволился, всё равно продолжал ездить с концертами».





Магалиф написал больше 36 сказок, рассказов стихотворений, пьес и повестей





На работе писатель познакомился со второй женой — Ириной Николаевой, концертмейстером. Она приехала в Новосибирск из блокадного Ленинграда, была на семь лет старше Магалифа. «Юра меня, может быть, тоже за это любил, что я любила его Ирочку, Ирусю, — рассуждает Тамара Магалиф. — Ни дня не проходило, чтобы мы с Юрием Михайловичем её не вспоминали добрым словом. Жалею, что я её не знала. Но, судя по рассказам Юрия Михайловича, она была великолепным человеком. Мы всей семьёй её тоже очень любим. Некоторые её вещи, которые сохранились, мы бережём также, как вещи Юрия Михайловича».





Юрий Магалиф отмечает вручение литературной премии имени Гарина-Михайловского





Одна из таких вещей — тряпичная обезьяна Жаконя, которой в сентябре исполнится 107 лет. Эту куклу сшила мать Ирины Николаевны, когда самой Ирине был всего годик. Вместе с немногими вещами вторая жена Магалифа привезла Жаконю из Ленинграда. «Однажды Юрия Михайловича попросили написать сказку. Это было шестьдесят лет назад, — вспоминает Тамара Магалиф. — Он не знал, с чего начать. Приходит домой и говорит: «Ируся, хотел бы сказку написать, но не знаю, откуда взять сюжет, что написать». Она говорит: «А что думать, вот у меня Жаконя есть, моя игрушка, которую я привезла из Ленинграда, напиши о ней. Сел и меньше чем за месяц написал сказку, которая стала известна. Стала продолжаться жизнь Жакони».







В сентябре Жаконе исполнится 107 лет





В 1958 году вышла книга «Приключения Жакони» — и Юрий Магалиф стал знаменитым. С 1960 года на Ленинградском телевидении даже шёл аналог «Спокойной ночи, малыши» — передача «Тяпа, Ляпа и Жаконя» про приключения Жакони и его друзей. История про тряпичную обезьянку неоднократно издавалась и переводилась, ставилась на сцене.





«Юрий Михайлович вложил в эту сказку душу, — объясняет успех Жакони Тамара Фёдоровна. — Он считал, что Сибирь — тот край, где будет развиваться и промышленность, и культура, а Жаконя в этом как бы помощник, он решил приносить пользу Сибири. Приехал из большого города и стал жить в Сибири. Да, возможно, Юра и олицетворял эту историю со своей жизнью... Он гордился тем, что стал сибиряком. Ему очень нравился Новосибирск. Он считал его большим, быстроразвивающимся городом, культурным городом и сравнивал его с Ленинградом. По рождению, по воспитанию, он считал себя ленинградцем. Но а вообще он любил Новосибирск и считал себя сибиряком, новосибирцем тоже».







Первое издание «Приключений Жакони»





После успеха Жакони Магалиф начал писать сказки и рассказы для взрослых. Ближе к 60 годам писатель начал писать стихи — Магалиф успел выпустить несколько поэтических сборников. Всего Юрий Магалиф создал более 36 повестей, рассказов, стихотворений пьес и, конечно же, сказок.





В 1995 году от инфаркта умирает Ирина Николаева, а через год Юрий Магалиф знакомится со своей третьей женой в санатории под Тогучином. «Я работала в библиотеке, естественно, Юрий Михайлович не смог пройти мимо этого места, — улыбается Тамара Магалиф. — Так как он много читал, ему интересно было, что есть [из книг] у нас в санатории. У нас много общего было. Взгляды на жизнь, на литературу, на искусство, на воспитание детей».





Юрий и Тамара Магалиф





После этого целый год Юрий звонил и писал Тамаре, а в феврале 1997 года они расписались, не испугавшись разницы в сорок с лишним лет. «Мы его очень сильно полюбили. И я, и моя дочка, и мама с папой, и вся моя родня, — подчёркивает Тамара Магалиф. — И он вошёл в нашу жизнь так естественно и так легко, как будто мы знали его всё время. Они вместе с дочкой сочиняли сказки, гуляли, рисовали. Юра был хорошим хозяином, любил готовить, любил уют. Нам не приходилось подстраиваться друг под друга. Гармония какая-то была в нашей семье. И он вошёл в нашу жизнь так естественно, как будто мы знали его всё время».





Юрий Магалиф на литературном чтении со школьниками





28 февраля 2001 года Юрий Магалиф умер в возрасте 82 лет. Писатель был похоронен на Заельцовском кладбище. После его смерти целых семнадцать лет не издавались его книги — и только в этом году в издательстве «Речь» вышла новая книга с иллюстрациями Генриха Валька. А в октябре выйдет книга «Про Типтиха» издательства «Свин и сыновья».





Тамара Магалиф планирует издать две книги сказок писателя





Перед столетием Юрия Магалифа писателя стали вспоминать в соцсетях новосибирцы — и многие возмутились, что в Новосибирске до сих пор нет памятника сказочнику. «Не смею надеяться, но мне кажется, Юрий Михайлович это заслужил, — считает Тамара Фёдоровна. — Всей своей жизнью, своим творчеством, отношением и к искусству, и к людям. Он достоин того, чтобы сделать ему памятник. Тем более, его помнят и будут помнить всегда. Книги не издавались совсем не по тому, что о нём забыли. Всё упирается в финансы, нет денег на это. Я сейчас хочу издать две новые сказки, которые почти не знают. Может, как-то с помощью кого-то издам. Но я постараюсь, чтобы эти книжки вышли... Когда Юры не стало, его миссию продолжаю я — я рассказываю о нём, о его творчестве детям. Меня приглашают и в школы, и в библиотеки. Я не отказываю никогда. Приятно, что дети всё равно продолжают интересоваться его сказками».





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