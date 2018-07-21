Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз





Моя машина — Mazda Axela 2010 года выпуска, красивый, динамичный, резвый авто. До этого владела шесть лет Mazda Axela 2006 года в предыдущем кузове. Mazda Axela вообще добротная машина. Больше всего нравится развитая эргономика: удобно расположенные на панели приборы, подсветка, масса различных отсеков для хранения вещей — удобно для девочек. Машина отлично рулится и идеально входит в повороты.















А вообще её главные плюсы — это привлекательная внешность и надёжность. Долго думала, какой автомобиль купить следующий, но, отъездив шесть лет на «Мазде», рассудила, что лучше «Мазды» только «Мазда». Поэтому и выбрала именно её! Её единственный минус — это достаточно низкий клиренс. Но если не пытаться взять штурмом ямы и бордюры, для города идеально.















От вождения автомобиля получаю истинное удовольствие! Особенно люблю ездить на дальние расстояния. Формула моего хорошего настроения — это любимый автомобиль + кофе + хорошая музыка. К слову сказать, в «Акселе» прекрасная родная акустика с хорошим качеством звучания. Водитель я размеренный, езжу не спеша и аккуратно. Но на пустой трассе люблю и погонять. При объёме двигателя 1,5 литра машина очень быстро разгоняется и уверенно держит дорогу.















Почему «Аксела», а не «тройка» — постоянно задают мне вопрос, так как многие водители считают «моветоном» правый руль. Но знаете, переплачивать 100 тысяч, а то и более только из-за левого руля не имеет никакого смысла. Красивые авто привлекали всегда, сколько себя помню. Поэтому, как только исполнилось 18 лет, пошла учиться на права. Первая машина была «Тойота». С тех пор не представляю своей жизни без автомобиля.













Интересов у меня много: люблю спорт (в основном пробежки, чтобы держать себя в форме), живопись, прогулки с друзьями. Времени на всё не хватает, поэтому приходится выбирать.















Был один забавный случай, как раз с первым автомобилем. После покупки авто припарковала его под окном. И, по всей вероятности, забыла отключить фары. Естественно, аккумулятор сел! Проснулась утром, села в автомобиль, а он не заводится. Перенервничала я. Думаю, как так быстро сломала автомобиль. Даже продавцу позвонить успела и отругать за неисправное авто. Потом добрые люди сказали, что дело в аккумуляторе. Было смешно, до сих пор с улыбкой вспоминаю этот случай.















В двадцать первом веке мужчины привыкли видеть девушек за рулём. Поэтому реагируют адекватно, без лишних эмоций. Думаю, что стереотип «женщина за рулём, что обезьяна с гранатой» уже изжил себя. Так как очень много девушек на дорогах города.















Познакомиться мужчины не прочь, в пробках или на светофорах. Но это лёгкий автофлирт, не более. Помочь тоже готовы с большой радостью. Несколько раз мне помогали накачивать колёса. Всегда, если нужна помощь, не задумываясь обращаюсь к мужчинам. Выручают.













По городу езжу каждый день, на работу — с работы. Складывается ощущение, что в будние дни люди гораздо аккуратнее ездят. В выходные, напротив, полно «лихачей» и «новичков», что создаёт коллапс на дорогах и пробки.















В Новосибирске не устраивает отсутствие дорог (а точнее, обилие ям, кочек и люков), особенно если это не центральные улицы. И недостаточное количество парковочных мест. Это очень неудобно в таком большом городе.















Культура или, скорее, «водительская солидарность» на дорогах была, есть и будет! Так, например, «Мазда» «Мазду» всегда пропустит при перестроении, особенно если автомобиль такой же марки, ещё и улыбнётся! Бывает и агрессия среди водителей, но я как позитивный человек стараюсь не замечать таких моментов.















Могу пропустить и мужчину, и девушку, если едут по правилам и заблаговременно включают поворотники. Самые «дерзкие» на дорогах — это, пожалуй, водители авто отечественного производства. Музыку любят громкую и тонировку тёмную. Но мне это никак не мешает!





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