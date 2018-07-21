Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз

Стройная Катя работает руководителем в ресторане и любит отжигать на «Мазде» с правым рулём

Екатерина, 27 лет, получила высшее образование в Гуманитарной Академии, дипломированный психолог, бакалавр. Работает руководителем отдела снабжения в крупной ресторанной компании. Ездит на Mazda Axela.

Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Моя машина — Mazda Axela 2010 года выпуска, красивый, динамичный, резвый авто. До этого владела шесть лет Mazda Axela 2006 года в предыдущем кузове. Mazda Axela вообще добротная машина. Больше всего нравится развитая эргономика: удобно расположенные на панели приборы, подсветка, масса различных отсеков для хранения вещей — удобно для девочек. Машина отлично рулится и идеально входит в повороты. 



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


А вообще её главные плюсы — это привлекательная внешность и надёжность. Долго думала, какой автомобиль купить следующий, но, отъездив шесть лет на «Мазде», рассудила, что лучше «Мазды» только «Мазда». Поэтому и выбрала именно её! Её единственный минус — это достаточно низкий клиренс. Но если не пытаться взять штурмом ямы и бордюры, для города идеально.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


От вождения автомобиля получаю истинное удовольствие! Особенно люблю ездить на дальние расстояния. Формула моего хорошего настроения — это любимый автомобиль + кофе + хорошая музыка. К слову сказать, в «Акселе» прекрасная родная акустика с хорошим качеством звучания. Водитель я размеренный, езжу не спеша и аккуратно. Но на пустой трассе люблю и погонять. При объёме двигателя 1,5 литра машина очень быстро разгоняется и уверенно держит дорогу.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Почему «Аксела», а не «тройка» — постоянно задают мне вопрос, так как многие водители считают «моветоном» правый руль. Но знаете, переплачивать 100 тысяч, а то и более только из-за левого руля не имеет никакого смысла. Красивые авто привлекали всегда, сколько себя помню. Поэтому, как только исполнилось 18 лет, пошла учиться на права. Первая машина была «Тойота». С тех пор не представляю своей жизни без автомобиля.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Интересов у меня много: люблю спорт (в основном пробежки, чтобы держать себя в форме), живопись, прогулки с друзьями. Времени на всё не хватает, поэтому приходится выбирать.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Был один забавный случай, как раз с первым автомобилем. После покупки авто припарковала его под окном. И, по всей вероятности, забыла отключить фары. Естественно, аккумулятор сел! Проснулась утром, села в автомобиль, а он не заводится. Перенервничала я. Думаю, как так быстро сломала автомобиль. Даже продавцу позвонить успела и отругать за неисправное авто. Потом добрые люди сказали, что дело в аккумуляторе. Было смешно, до сих пор с улыбкой вспоминаю этот случай.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


В двадцать первом веке мужчины привыкли видеть девушек за рулём. Поэтому реагируют адекватно, без лишних эмоций. Думаю, что стереотип «женщина за рулём, что обезьяна с гранатой» уже изжил себя. Так как очень много девушек на дорогах города.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Познакомиться мужчины не прочь, в пробках или на светофорах. Но это лёгкий автофлирт, не более. Помочь тоже готовы с большой радостью. Несколько раз мне помогали накачивать колёса. Всегда, если нужна помощь, не задумываясь обращаюсь к мужчинам. Выручают.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


По городу езжу каждый день, на работу — с работы. Складывается ощущение, что в будние дни люди гораздо аккуратнее ездят. В выходные, напротив, полно «лихачей» и «новичков», что создаёт коллапс на дорогах и пробки.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


В Новосибирске не устраивает отсутствие дорог (а точнее, обилие ям, кочек и люков), особенно если это не центральные улицы. И недостаточное количество парковочных мест. Это очень неудобно в таком большом городе.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Культура или, скорее, «водительская солидарность» на дорогах была, есть и будет! Так, например, «Мазда» «Мазду» всегда пропустит при перестроении, особенно если автомобиль такой же марки, ещё и улыбнётся! Бывает и агрессия среди водителей, но я как позитивный человек стараюсь не замечать таких моментов.



Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз


Могу пропустить и мужчину, и девушку, если едут по правилам и заблаговременно включают поворотники. Самые «дерзкие» на дорогах — это, пожалуй, водители авто отечественного производства. Музыку любят громкую и тонировку тёмную. Но мне это никак не мешает!


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 1545
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено