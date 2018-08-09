Русское больше не пьют

Этим летом в Новосибирске стало гораздо меньше точек с уличным квасом. Частично их заменили деревянные бочки-киоски, в которых напиток разливают из пивных кранов. Чиновники констатируют: интерес к уличному квасу падает — за год точек по его продаже стало почти вдвое меньше. Журналист НГС.БИЗНЕС с трудом нашёл квас на улице, продавцы которого уверяют, что их напиток всё ещё пользуется большим спросом, чем тот, который в магазинах, и узнал у производителей кваса, какие тенденции есть на рынке, почему нишу уличного кваса постепенно заняли ритейлеры и какие сорта этого напитка предлагают новосибирцам.

Разрешение на уличную торговлю квасом выдают в администрациях районов Новосибирска. Как подсчитали в мэрии по запросу НГС.БИЗНЕС, в 2017 году в городе выдали 45 паспортов мобильных объектов для автоцистерн с квасом, в 2018 году — 25, то есть практически в два раза меньше. Этим летом на улицах появились стационарные точки по продаже кваса, стилизованные под деревянные бочки.





Конкуренцию уличному квасу в последние годы составляют гипермаркеты, которые стали делать квас собственного производства. Если новые деревянные бочки теперь стоят по линии метро, то привычные железные, на колёсах, найти непросто. Сами продавцы подтверждают, что из-за конкуренции их точек стало меньше. Теперь они стоят не у выходов из метро, а, например, у ДК Железнодорожников, Центрального рынка и на «Учительской», несколько бочек есть в районе дороги пятого микрорайона. Квас в них произведён ООО «Новосибирский завод напитков» (помимо этого, на бочках указано ИП — П.А. Вольных).





«Всё дело в конкуренции. Во-первых, в магазинах кваса полно стало, но много искусственного. Я считаю, что единственный натуральный квас остался — это наш. Люди отдают предпочтение искусственному, потому что он не киснет, охлаждённый и газированный. Я работаю уже 15 сезонов, поэтому скажу вам точно: вопросов к чистоте бочек в этом году было меньше. Они моются каждые два дня: нам привозят бочку на это время, а потом забирают. Если что-то не распродали, то выливают. 900 литров в бочке по идее, но привозят 400 на два дня. У вокзала всё расторговывается обычно», — рассказала продавец возле вокзала Новосибирск-Главный Эльвира Иванова.







Директор по маркетингу компании «Бротех», которая занимается оборудованием для производства кваса, Денис Соболев уверен, что главная причина происходящего — это низкое качество кваса из бочек:





«В условиях, когда в продаже появился хороший натуральный квас от новосибирских и алтайских производителей, люди отказываются от уличного», — считает он.





Квас из пивных кранов на улице разливают в киосках-бочках, которые принадлежат ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод». Они утверждают, что их квас пользуется большей популярностью, чем магазинный.







Деревянные бочки «Сибирский квас» принадлежат ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод». На фото — Анна Хромова

«На улицах, мне кажется, больше стали покупать, потому что люди подходят, берут квас и говорят, что в магазинах какая-то другая технология. Мужчина вчера рассказывал, что принёс бутылку кваса домой, начал открывать, а она у него взорвалась — там непонятная какая-то жидкость, а у нас-то всё в кегах, чистенько и аккуратненько. Я, например, литров 100 кваса продаю в день», — замечает Анна Хромова, продающая квас недалеко от станции метро «Площадь Калинина».







То, что такой квас покупают чаще, считает и продавец Софья Базарова со станции метро «Площадь Маркса»: «В день, когда жарко, может продаться две-три кеги — по 30 литров. Когда прохладно — полторы кеги. На улице чаще пользуется спросом квас, потому что удобно, не нужно специально никуда заходить».







Маркетолог направления «Напитки» ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод» Инна Кобякова тоже констатирует, что количество передвижных бочек за последние два года заметно сократилось, и объясняет это тем, что потребление кваса становится более «культурным». «По нашему продукту снижения нет, напротив, в этом году квас "Андреич" стал продаваться в сети павильонов "Сибирский квас". Покупатели ценят его за насыщенный хлебный вкус и стабильно высокое качество», — заверила Кобякова.





Приоритет качества отмечает и директор по маркетингу и рекламе ООО «ТХ Сибирский Гигант» Мария Бей: «В одно время был расцвет бутылочного кваса длительного хранения, но в нём есть консерванты, поэтому люди чаще брали напиток на улице из бочек, где он относительно свежий.





Сейчас, видимо, это нишу занимают гипермаркеты. Всё-таки контроль качества у них существенно выше, и есть к кому обратиться, если товар не соответствует заявленному качеству».







Собственное производство ритейла заняло нишу квасов недлительного хранения. Мария Бей говорит, что и квас, и морс — это высокомаржинальные продукты. Свой квас производят многие супермаркеты; торговый холдинг «Гигант» занимается этим давно — около пяти лет, в номенклатуре есть окрошечный и домашний, разлитый в бутылки объёмом по 0,5 литра и 1,5 литра. По словам Марии Бей, напиток пользуется спросом: основные продажи кваса в магазинах холдинга — это собственное производство, больше 60%.







Так представлены морсы собственного производства в «Горожанке», а квас закончился на момент посещения магазина журналистами НГС

«Его производят в "Гигантах", "Мегасах" и "Горожанках" — квас производят на местах. Сейчас монтируется оборудование на одной из наших точек, чтобы было централизованное производство. Это сделано в первую очередь для того, чтобы было стабильное качество и наличие кваса. К тому же это трудоёмкий процесс, который требует определённых площадей. Там мы уже производим морсы на всю торговую сеть, и думаю, что до середины августа, после монтажа и отладки оборудования, будет запущен и розлив кваса», — поясняет Мария Бей.







В супермаркетах домашней еды «Добрянка» и «Бахетле» тоже есть своё производство кваса по традиционным русским рецептам: классические вкусы — хлебный и русский, а также из чёрной смородины, малины, мяты, на берёзовом соке с ячменём. Время хранения этого продукта — 72 часа.







«На наш взгляд, наметившаяся последние годы тенденция роста рынка кваса продолжится в ближайшем будущем.





Прибыльность производства бутилированного кваса с длительными сроками годности, несмотря на выраженную сезонность, привлекает ежегодно всё больше производителей.





Разнообразие подходов к приготовлению этого напитка велико. И не все, к сожалению, делают это добросовестно. Однако люди всё чаще стали задумываться о здоровье и выбирают свежие и полезные продукты», — уверена начальник департамента PR «Добрянки» Елена Перегонцева.







Инна Кобякова объясняет, что таким образом гипермаркеты ориентируются на тренд «домашней еды», поэтому наряду с морсами производят домашний хлебный квас — такой, как если бы его поставили дома в традиционной трёхлитровой банке.







Литр кваса в пивном магазине стоит 47 рублей, от «Бочкарей» — 75 рублей, от «Новосибирского завода напитков» — 40 рублей

По словам Дениса Соболева, за последние десятилетия крупные производители кваса научились искусственно создавать «натуральную» кислинку путём добавления в квас лимонной или молочной кислоты. Это делается, по его мнению, в угоду скорости и дешевизне производства. Поэтому спрос кваса в гипермаркетах он объясняет тем, что напиток сделан из натурального сырья (солод, сухари, изюм) с использованием настоящей закваски — это симбиоз дрожжей и молочнокислых бактерий, которые и придают квасу характерную кислинку и пользу для здоровья. Самые популярные сорта, по его мнению, — хлебный и окрошечный. Но есть и непривычные теперь, хотя и традиционные сорта — яблочный, мятный, с хреном и так далее.







Соболев уверен, что потребитель устал от суррогатов и хочет пить натуральный квас, — и это даёт шанс прорваться на рынок новичкам: «Для небольших производителей сейчас есть хороший шанс — делать качественный продукт, за который потребитель уже готов голосовать рублём. Поэтому мы считаем, что в ближайшей перспективе будет открываться много небольших производств, которые будут варить настоящий квас и со временем вытеснят с рынка суррогаты из концентрата. Наверняка появятся и предложения по уличному квасу. Рынок не терпит пустоты, и эту нишу обязательно займут самые изобретательные», — заключил он.





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