«Люди прожигают меня взглядом»: как живут новосибирцы с татуировками на лице

Они уверены, что тату не помешает найти работу мечты — зато их всё время задевают хулиганы и зэки

Сибирячка Евгения Комарова нашла работу мечты благодаря тату
Сибирячка Евгения Комарова нашла работу мечты благодаря тату

Татуировки по всему телу давно никого не шокируют, хотя и заставляют иногда делать поспешные выводы о носителях ярких рукавов. Но если что — всегда можно скрыть тату от бабушки высоким воротом водолазки. Другое дело — рисунки на лице, их закроешь разве что балаклавой, но вид будет ещё подозрительнее. Четверо новосибирцев, сделавших татуировки на лицах, признались НГС, зачем им это, бывают ли ссоры с начальством или мамами и что должно случиться в их жизни, чтобы они захотели избавиться от этих рисунков.

Никита долго не мог решиться на татуировку на лице
Никита долго не мог решиться на татуировку на лице


Никита, 19 лет, сотрудник ресторана быстрого питания KFC«Первую татуировку сделал на животе в 14 лет, после этого я погрузился в эту культуру и спонтанно решил сделать тату на лице. Рисунок прорабатывался двумя передовыми арт-художниками, по совместительству моими приятелями. Долго решался, бить её или нет, так как знал, что в нашем обществе татуировка ассоциируются с преступным миром. Боль была схожа с теми работами, которые уже были на моём теле, а по продолжительности занимала больше времени.


Критики всегда ожидать нужно, но я заранее знал, что этот поступок изменит мою жизнь в корне. Большинство отрицает таких людей. А реакцию родителей я представлял заранее, и она меня не пугала.


Я сам по себе не такой человек, который зависит от мнения окружающих, и это не юношеский максимализм.


Во всех магазинах, метро, общественном транспорте, где мне нужно находиться в непосредственной близости с людьми, я замечаю, как люди прожигают меня взглядом, не стесняясь этого. 


Стараюсь не обращать внимания на патологии людей, хотя на мои татуировки люди концентрируют всё своё внимание. Иногда я подмигиваю или как-то иным образом обращаю на них своё внимание, чтобы смутить их; и я получаю удовольствие с их реакции.


Что касаемо трудоустройства, то, конечно, работодатель обращает на это внимание, особенно если ты работаешь в сфере услуг. Хотя в такой компании, как KFC, такой проблемы не было, потому что это прогрессивная компания, в основе которой лежат принципы уникальности каждого человека, в том числе и сотрудника, кем бы он ни был.


Если близкому и дорогому мне человеку это составит большой дискомфорт, то я готов всерьёз задуматься о сведении этой татуировки. Тем более с нынешними технологиями это не так сложно».


Владислав извинился перед мамой за рисунок на лице
Владислав извинился перед мамой за рисунок на лице


Владислав Высота, 20 лет, тренер по батутному фристайлу: «До неё (татуировки на лице. — М.М.) было два рукава, торс и ноги. Просто захотел и сделал, в создании эскиза мне помог мой друг и тату-мастер Кирилл Латушкин. Респект ему.


(М.М.: Больнее ли было делать тату на лице, чем на теле?) Все абсолютно то же самое, только когда заживает, немного неудобно. Кстати, на лице это уже вторая и последняя.


Реагируют чаще всего бабушки, реакция чаще негативная. 


Чего я буду бояться всегда — это реакция моей мамы. Хоть мне будет 30 лет, хоть 40. Ей нравятся все мои татуировки, кроме тех, что на кистях, пальцах и лице. Мама, если ты это видишь, прости!


(М.М.: Боитесь ли, что будут проблемы на работе из-за татуировок?) Из-за лица навряд ли, у меня две маленьких и это выглядит достаточно эстетично. А так да, не все ещё готовы к этому. Но сводить точно не собираюсь».


Для Евгении решение набить татуировку было очень спонтанным
Для Евгении решение набить татуировку было очень спонтанным


Евгения Комарова, 24 года, администратор в тату-студии Alpha.Tattoo: «Татуировка на лице стала 10-й по счёту, была самой спонтанной из всех существующих, разбег от идеи до записи составил около часа. Эскиз был придуман сразу по факту. Был отрисован индивидуально для меня после знакомства и общения с самим мастером. По факту, идя на сеанс, я не знала, с какой татуировкой по итогу выйду из салона.


Это была первая тату, перед которой я жутко волновалась, но была настроена весьма уверенно. Переживала больше из-за болевых ощущений. Как оказалось, очень зря — это была самая быстрая и безболезненная тату из всех!


Когда ты татуируешься — критики просто не избежать, а я как человек, съевший собаку на этом, понимала на что иду. 


Я понимала, что осуждение будет, но никогда не боялась его. Не вижу смысла вообще заострять внимание на чьем-либо мнении, тем более если это касается моей жизни или моего внешнего вида в частности.


Вообще, практически все татуировки вызывают у людей бурную реакцию, и, как правило, они очень резонансные. Очень часто мне делают комплименты на улицах, в транспорте и в различных заведениях. Но помимо положительных эмоций зачастую приходится сталкиваться с осуждающими и презренными взглядами. Люди не стесняются выражать эмоции в самых разных вариациях. Со временем к этому привыкла, но не перестаю удивляться до сих пор!


От семьи и близких людей, напротив, всегда есть поддержка и понимание. Мама живёт в другом городе, видимся с ней редко, и в телефонных разговорах очень часто проскальзывает вопрос с интересом: "Ну что, сделала что-нибудь новенькое?".


Посредством этой татуировки я обзавелась работой в новой для себя сфере (до этого Евгения работала в магазине стритвира — одежды в так называемом уличном стиле. — М.М.), и по сей день я работаю в тату-студии и очень довольна этим. 


У меня есть знакомый, у которого забито лицо пуще моего, и у него не возникает проблем с трудоустройством.


На данный момент могу с уверенностью сказать, что буду продолжать забивать лицо, конечно же, не забывая про другие части тела. Мыслей про сведение не было никогда и точно не будет! Я даже не представляю, что должно произойти, чтобы я всерьёз задумалась об этом. Наоборот, хочется все больше и больше!».


Сергей жалеет, что не набил татуировки на лице раньше
Сергей жалеет, что не набил татуировки на лице раньше


Сергей Давыдов, 30 лет, продавец-консультант в магазине «Крепёж»: «Татуировки у меня есть по всему телу. Все они так или иначе связанны с панк-культурой, к которой я, собственно, и отношусь.


Тату на лице у меня появилось, когда я уже достаточно долго проработал на своем последнем рабочем месте. Когда устраивался туда, у меня уже были тату на руках. На собеседовании мои руководители это видели и ничего не сказали. Да и до этого куда устраивался, приходил на собеседование, видели мои татуировки, никто ничего не говорил. Из-за внешности мне не отказывали. 


Я вообще и не хотел бы работать там, где есть дресс-код. Работать в таком месте для меня унизительно. Я же не лицом работаю. Свои рабочие обязанности я выполняю отлично.


От родственников критику, конечно, ожидал. Они и на обычные татуировки реагировали, скорее, негативно. А татуировки на лице для них были просто шоком. Мои родные в основном люди устаревших взглядов. Для них татуировка — это что-то, что ассоциируется с криминальным миром.


В то же время многие мои друзья, знакомые сами вращаются в тех же кругах, что и я, тоже имеют немало татуировок. Есть и такие, у кого у самих уже есть тату на лице. Естественно, что они отнеслись к моим преобразованиям с уважением, поддержкой, некоторые с завистью.


Незнакомые люди относятся с подозрением к татуировкам Сергея Давыдова, но друзья поддерживают
Незнакомые люди относятся с подозрением к татуировкам Сергея Давыдова, но друзья поддерживают


Незнакомые люди реагируют очень по-разному. Наверное, это зависит от того, насколько прогрессивны сами люди. Бывает, что даже подходят, хвалят, интересуются. Какие-нибудь бабушки цокают и качают головой. Иногда докапываются "пацанчики с районов", но это отдельные кадры, которые слабые духом и максимум на что способны, это прикрыть свою трусость, самоутвердившись в своём стаде, лишь придравшись к тому, кто от них отличается.


Мне одни бывшие зэки, любители блатной романтики, пытались заяснить, что моя внешность недопустима. В качестве аргумента они постоянно ссылались на то, что "им так авторитетные люди сказали". 


Ну что ж? Печально, что для них "авторитеты" — это только люди, добившиеся определённых успехов в криминальном мире.


Сводить не планирую. Считаю, это было бы как пойти против своих же принципов. Единственное, о чём жалею, что не сделал тату на лице намного раньше.


Они (татуировки. — М.М.) мне помогают не поддаваться иллюзиям о том, что мы якобы живём в здоровом обществе, где ценились бы реальные человеческие качества. Нет, у нас, к сожалению, для людей важнее, кто как выглядит и как себя ведёт. Очень много нетерпимости к тем, кто как-то отличается. При этом эти же люди спокойно терпят серьезные несправедливости, касающиеся их самих».


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