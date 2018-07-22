«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем

Mercedes 005 радостно встал поперёк пешеходов, и как паркуются верующие возле храма

В новом, 82-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Mercedes притаился на тротуаре, Land Cruiser спрятался в траве и образец парковки не по линиям разметки.





Открывает выпуск «довольный» внедорожник Mercedes на тротуаре. «Дама нарушает и позирует. Ясный берег, дом 10», — сообщает читатель Максим.













«Проспект Карла Маркса. Замечательно расположился на газоне. А сзади тротуар», — пишет нам Ирина.













«Данный автовладелец постоянно припарковывает так свой автомобиль, что очень мешает пройти пешеходу, проехать на велосипеде, с коляской, поскольку там ещё расположен магазин. Паркуется этот автомобиль по адресу Зорге, 92», — возмущена читательница Марина.















Стоянка посреди двора.













«Храм Михаила Архангела, Большевистская, 299. Товарищи верующие любят ставить свои авто на тротуары. Порой устраивают целые лабиринты. Отпущение грехов с комфортом», — острословит читатель Вячеслав.













«Проспект Карла Маркса, и так каждый день! Куда смотрит ГАИ?» — вопрошает читательница Ирина.















«Вот такая шикарная парковка на тротуаре. Центр города, а ему всё по барабану!» — возмущена Анастасия.















«Лэнд Крузер» уютно устроился в траве.













Ещё один пример парковки в самом центре города.













Встал на инвалидное место без специального знака.













«Этот молодой человек припарковался как ему удобно, сообщив, что он сильно торопится. А на остальных ему наплевать. Парковка ТЦ "Кристалл" на "Родниках"», — сообщает читательница Ольга.















«Очередной чудак блокирует утром перед началом рабочего дня въезд на парковку работников складского комплекса», — возмущены очевидцы.







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