«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем

Mercedes 005 радостно встал поперёк пешеходов, и как паркуются верующие возле храма

В новом, 82-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Mercedes притаился на тротуаре, Land Cruiser спрятался в траве и образец парковки не по линиям разметки.

«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


Открывает выпуск «довольный» внедорожник Mercedes на тротуаре. «Дама нарушает и позирует. Ясный берег, дом 10», — сообщает читатель Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Проспект Карла Маркса. Замечательно расположился на газоне. А сзади тротуар», — пишет нам Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Данный автовладелец постоянно припарковывает так свой автомобиль, что очень мешает пройти пешеходу, проехать на велосипеде, с коляской, поскольку там ещё расположен магазин. Паркуется этот автомобиль по адресу Зорге, 92», — возмущена читательница Марина.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


Стоянка посреди двора.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Храм Михаила Архангела, Большевистская, 299. Товарищи верующие любят ставить свои авто на тротуары. Порой устраивают целые лабиринты. Отпущение грехов с комфортом», — острословит читатель Вячеслав.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Проспект Карла Маркса, и так каждый день! Куда смотрит ГАИ?» — вопрошает читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Вот такая шикарная парковка на тротуаре. Центр города, а ему всё по барабану!» — возмущена Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Лэнд Крузер» уютно устроился в траве. 



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


Ещё один пример парковки в самом центре города.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


Встал на инвалидное место без специального знака.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Этот молодой человек припарковался как ему удобно, сообщив, что он сильно торопится. А на остальных ему наплевать. Парковка ТЦ "Кристалл" на "Родниках"», — сообщает читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes 005 — улыбаемся и машем


«Очередной чудак блокирует утром перед началом рабочего дня въезд на парковку работников складского комплекса», — возмущены очевидцы.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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