«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват

На Танковой прямо на дорогу рухнул забор, а на Петухова вкопали столбы посреди улицы — не проехать

В 14-м выпуске проекта «Где дороги?»: падающий на дорогу строительный забор, мусор, поглощающий улицы, и неизвестные столбы, которые преградили единственный проезд. 

«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


Начинает выпуск упавший на дорогу строительный забор. «Неизвестная стройка на Танковой. Информационного щита нет уже неделю, а строительная техника ходит, загрязняя проезжую часть, бетонный забор падает, ливневые колодцы продавливаются, дом шатается. А с кого спрашивать, непонятно», — недоумевают местные жители.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


«Мэрия считает, что улица Бурлинская заканчивается у дома 36, и содержать улицу на этом участке необязательно», — пишет нам читатель Антон.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


«Перегородили дорогу пополам! Вкопали столбы для забора, начинается стройка. Постоянно говорим о том, что не везде могут подъехать пожарники и скорая помощь. Интересно, как застройщик получил на это разрешение? Какие-то нелюди прям. На фото справа рядом магазин "Холди", улица Петухова, 12/1. Дорога выходит на улицу Петухова, больше подъезда к домам в этом районе нет», — возмущена Елена.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


«Один из двух выездов с Петухова. Весь Затулинский микрорайон вынужден выбираться на улицу Петухова вот по таким ямищам! Как всегда, отчитались и поставили галочку в прошлом году о ремонте дороги, а прилегающие выезды и въезды просто забросили. Крепкой подвески всем, а мэрии досрочной капитуляции!» — негодует читатель Александр.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


Кое-где дороги уже уступают своё место мусору. «По улице 3-й переулок Серафимовича, 4 не вывозят мусор уже около двух недель. Из-за гор мусора и жары стоит такой запах, что невозможно в домах открывать окна. Жители ближайших домов обращались несколько раз в ЖКХ, но мусор не убирается. Антисанитария ужасная», — сообщает Ярослава. 



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


Ещё одно мусорное царство прямо на проезжей части.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


Разломали бордюр, тротуар — и бросили.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


«На улице Лермонтова, 45–47 раскопали две огромные ямы ещё 26 июня. Ни один человек за это время к ним не подходит, никаких работ не производилось», — рассказывают очевидцы.



«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват


Ну а это образец того, как потерявшие терпение люди сами начинают заделывать ямы. Жители отремонтировали дорогу на улице Новой в Заельцовском районе: в ямы они уложили обломки старого асфальтового покрытия.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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