Самый дешёвый Lexus

Тест-драйв: этот Lexus размером с RAV4 можно купить за 2 миллиона и хвалиться премиум-маркой

Lexus NX — самый компактный во внедорожной линейке марки, но своими размерами он тянет на полноценный семейный кроссовер. Это как будто RAV4 в премиальной шкуре и в совершенно другом дизайне — все эти замысловатые линии, завихрения, острые углы должны понравиться любителям современности. Об особенностях автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Самый дешёвый Lexus


Этот светлый Lexus NX200 (предоставлен официальным дилером «Восток Моторс») уже не кажется чем-то экстраординарным на фоне последнего RX, но все родовые черты нового дизайна Lexus тут прослеживаются.



Самый дешёвый Lexus


Фирменная радиаторная решётка в форме веретена, фары, подчёркнутые уголками светодиодных огней, вертикальные жабры в бампере.



Самый дешёвый Lexus


Сбоку автомобиль выделяется мощными квадратными колесными арками и длинным носом-клювом, кажется, что передний свес слишком велик.



Самый дешёвый Lexus


Сзади все более строго, если не считать фонарей, расходящихся двумя лепестками по задним крыльям.



Самый дешёвый Lexus


Не сказать чтоб автомобиль был слишком мал, 4640 мм длины, но всё-таки это довольно компактный кроссовер.



Самый дешёвый Lexus


А вот в салоне пространство организовано так, что появляется восприятие более крупного автомобиля. Передняя панель углом выдается в салон, но не скрадывает места. Панель обшита кожей, украшена различными вставками, прострочкой.



Самый дешёвый Lexus


К отделке претензий нет, двери тоже сверху оформлены мягкими материалами, деревянно-металлическими вставками. Разве что снизу двери, да и остальная часть салона выполнена уже из более простого жёсткого пластика.



Самый дешёвый Lexus


Переднюю панель венчает большой дисплей мультимедийной системы, который, как кажется, немого далековато расположен от глаз. Управляется он тачпадом.



Самый дешёвый Lexus


В принципе можно быстро приноровиться и точность кликов высока, но я бы предпочел классический многопозиционный джойстик, как в BMW или Mazda.



Самый дешёвый Lexus


Руль приятно сделан, не перегружен кнопками, но немного тонковат в обхвате в верхней части обода.



Самый дешёвый Lexus


Блок климата, который оформлен как этакая полочка на передней панели, отличается своими миниатюрными кнопочками, впрочем, попадать по ним удаётся с первого раза.



Самый дешёвый Lexus


Сиденья и руль здесь имеют электрические регулировки. Вообще сиденья неплохи по своей посадке, хотя и не имеют регулировки поясничного подпора. Хороша боковая поддержка.



Самый дешёвый Lexus


Задние места неплохо спрофилированы, имеют свою боковую поддержку. Есть запас и в коленях, и над головой. Центральный подлокотник раскладывается на удобной высоте.



Самый дешёвый Lexus


Багажника объемом 500 литров хватит для перевозки большинства вещей, есть подпол, в котором находятся органайзеры и запасное колесо.



Самый дешёвый Lexus


Под капотом этой модели 2-литровый атмосферник, выдающий 150 лошадей. Это младший вариант, есть ещё турбированный мотор. Но и с этим двигателем 1,6-тонный автомобиль чувствует себя нормально в городских условиях.



Самый дешёвый Lexus


Разгон, правда, до сотни за 12,3 секунды, зато педаль газа достаточно чувствительная, отзывчивая, всегда можно взбодрить автомобиль с минимальной паузой. Трансмиссия здесь, кстати, вариаторная.



Самый дешёвый Lexus


Lexus NX не склонен к сильным кренам, плюс помогают хорошие сиденья. Возможно это особенность зажатой подвески. А она здесь может быть слишком жестковата. Мелкие ямы, трещины, стыки — всё передаётся в салон.



Самый дешёвый Lexus


Зато шумоизоляция на высоте. Практически не слышно колёс, свиста ветра, сам мотор достаточно изолирован от салона и его надрывный тон начинает ощущаться только примерно с 5 тысяч оборотов.



Самый дешёвый Lexus


Руль немного тяжеловат и имеет небольшую пустоту в околонулевом положении, но управляется машина приятно и задорно, охотно ложится на заданный курс, прекрасно корректируется небольшими подруливаниями.



Самый дешёвый Lexus


Стоит Lexus NX с простым мотором и передним приводом от 2 308 000 рублей, вполне на уровне нафаршированного непремиального кроссовера. А вот версии помощнее и с полным приводом уже подороже — от 2,7 млн рублей.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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