Самый дешёвый Lexus

Тест-драйв: этот Lexus размером с RAV4 можно купить за 2 миллиона и хвалиться премиум-маркой

Lexus NX — самый компактный во внедорожной линейке марки, но своими размерами он тянет на полноценный семейный кроссовер. Это как будто RAV 4 в премиальной шкуре и в совершенно другом дизайне — все эти замысловатые линии, завихрения, острые углы должны понравиться любителям современности. Об особенностях автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот светлый Lexus NX200 (предоставлен официальным дилером «Восток Моторс») уже не кажется чем-то экстраординарным на фоне последнего RX, но все родовые черты нового дизайна Lexus тут прослеживаются.















Фирменная радиаторная решётка в форме веретена, фары, подчёркнутые уголками светодиодных огней, вертикальные жабры в бампере.















Сбоку автомобиль выделяется мощными квадратными колесными арками и длинным носом-клювом, кажется, что передний свес слишком велик.















Сзади все более строго, если не считать фонарей, расходящихся двумя лепестками по задним крыльям.















Не сказать чтоб автомобиль был слишком мал, 4640 мм длины, но всё-таки это довольно компактный кроссовер.















А вот в салоне пространство организовано так, что появляется восприятие более крупного автомобиля. Передняя панель углом выдается в салон, но не скрадывает места. Панель обшита кожей, украшена различными вставками, прострочкой.















К отделке претензий нет, двери тоже сверху оформлены мягкими материалами, деревянно-металлическими вставками. Разве что снизу двери, да и остальная часть салона выполнена уже из более простого жёсткого пластика.















Переднюю панель венчает большой дисплей мультимедийной системы, который, как кажется, немого далековато расположен от глаз. Управляется он тачпадом.















В принципе можно быстро приноровиться и точность кликов высока, но я бы предпочел классический многопозиционный джойстик, как в BMW или Mazda.















Руль приятно сделан, не перегружен кнопками, но немного тонковат в обхвате в верхней части обода.















Блок климата, который оформлен как этакая полочка на передней панели, отличается своими миниатюрными кнопочками, впрочем, попадать по ним удаётся с первого раза.















Сиденья и руль здесь имеют электрические регулировки. Вообще сиденья неплохи по своей посадке, хотя и не имеют регулировки поясничного подпора. Хороша боковая поддержка.















Задние места неплохо спрофилированы, имеют свою боковую поддержку. Есть запас и в коленях, и над головой. Центральный подлокотник раскладывается на удобной высоте.















Багажника объемом 500 литров хватит для перевозки большинства вещей, есть подпол, в котором находятся органайзеры и запасное колесо.















Под капотом этой модели 2-литровый атмосферник, выдающий 150 лошадей. Это младший вариант, есть ещё турбированный мотор. Но и с этим двигателем 1,6-тонный автомобиль чувствует себя нормально в городских условиях.















Разгон, правда, до сотни за 12,3 секунды, зато педаль газа достаточно чувствительная, отзывчивая, всегда можно взбодрить автомобиль с минимальной паузой. Трансмиссия здесь, кстати, вариаторная.















Lexus NX не склонен к сильным кренам, плюс помогают хорошие сиденья. Возможно это особенность зажатой подвески. А она здесь может быть слишком жестковата. Мелкие ямы, трещины, стыки — всё передаётся в салон.















Зато шумоизоляция на высоте. Практически не слышно колёс, свиста ветра, сам мотор достаточно изолирован от салона и его надрывный тон начинает ощущаться только примерно с 5 тысяч оборотов.















Руль немного тяжеловат и имеет небольшую пустоту в околонулевом положении, но управляется машина приятно и задорно, охотно ложится на заданный курс, прекрасно корректируется небольшими подруливаниями.















Стоит Lexus NX с простым мотором и передним приводом от 2 308 000 рублей, вполне на уровне нафаршированного непремиального кроссовера. А вот версии помощнее и с полным приводом уже подороже — от 2,7 млн рублей.







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