Совсем страх потеряли

По статистике, которую подвели за первую половину 2018 года в областной ГИБДД, всё больше новосибирцев стали отказываться от обязательного страхования и ездить без ОСАГО. В случае ДТП, утверждают эксперты, невиновному с таких водителей получить деньги будет сложно, даже если он сам имеет полис обязательного страхования. Корреспондент НГС разбирался, что ожидает примерного автолюбителя в случае, если в него врежется лихач без страховки, а также какие изменения должны произойти на рынке ОСАГО в ближайшее время, чтобы водители снова поверили в «автогражданку».

В областной ГИБДД посчитали количество правонарушений по ОСАГО (статья 12.37 КоАП РФ) за первое полугодие 2018 года и выяснили, что автолюбителей, которые ездят по городу и Новосибирской области совсем без ОСАГО, становится всё больше.







«По части 2 статьи 12.37 Административного кодекса, которая предполагает, что обязательный страховой полис заведомо отсутствует, количество нарушений возросло. В 2018 году за полгода таких нарушений было зафиксировано 28 292 нарушения. А в прошлом году за тот же период было 24 842 нарушения», — рассказали корреспонденту НГС в областной ГИБДД. В реальности, отмечают эксперты, нарушителей ещё больше — в том числе из-за снижения количества сотрудников ГИБДД на дорогах (их всё больше заменяют системы видеофиксации нарушений).





За езду без ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей — учитывая льготный период оплаты штрафов ГИБДД, получается ещё меньше — 400 рублей.







Объяснять причины увеличения числа водителей без ОСАГО в ГИБДД не стали, заметив, что они только фиксируют статистику. О том, что приводит к росту отказников от обязательного автострахования, рассказали юристы, кто непосредственно сталкивается с ДТП, а также сами страховщики.







Директор «Агентства страховых споров» юрист Максим Седов убеждён, что повальный отказ от обязательного страхования последнее время наблюдается не только среди владельцев недорогих автомобилей, которые, как принято считать, просто экономят на ОСАГО, но и даже среди тех, кто экономить обычно не привык.







«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда и на дорогих машинах люди не имеют страховок. Некоторые не могут купить — технически ОСАГО было недоступно в тех страховых компаниях, где бы они хотели. А им предлагаются неведомые страховые компании. В некоторых случаях они (водители. — И.К.) не могут позволить себе купить: дорогая машина, была авария и страховка выходит под тридцатку. И вот они ездят на BMW, купленной в кредит, но страховку не покупают», — пояснил юрист Седов.







«Некоторые страховые компании навязывают различного рода дополнительные услуги к договорам страхования — страхование жизни, какие-то банковские комиссии… Видимо, это тоже на многих влияет», — добавляет автоюрист Денис Алмазов.







Известные сложности с оформлением электронного полиса через сайты страховых компаний, когда автовладельцу просто не удаётся заполнить свои данные, обычно объясняются фильтрацией страховыми компаниями потенциально невыгодных для них клиентов, например со старыми автомобилями.







Чаще всего без ОСАГО ездят водители недорогих автомобилей, хотя от покупки полиса стали отказываться и более состоятельные автовладельцы





Директор новосибирского филиала страховой компании «РЕСО» Евгений Козлов, рассуждая о рынке ОСАГО, главной причиной всех трудностей назвал нехватку денег на оплату страховых случаев.







«На сегодняшний день того тарифа, который утверждён Центробанком и Минфином, не хватает для покрытия ущербов, которые компании несут в результате страховых событий.





Но если копнуть глубже, то это происходит из-за того, что на рынке достаточно сильно развиты автоюристы, которые пользуются пробелами и возможностями в законодательстве, и страховые мошенники, которых становится всё больше и больше. На сегодняшний день Новосибирская область уже фактически входит в "токсичные" регионы: на 100 полученных рублей от страхователя в дальнейшем выходит 110–115 рублей убытков. Вот мы в 2017 году 423 миллиона [рублей] собрали премии по ОСАГО. А выплатили без судов, пени, штрафов и неустоек — 490 [миллионов рублей]», — заметил заместитель гендиректора СПАО «РЕСО — Гарантия», директор новосибирского филиала страховой компании «РЕСО» Евгений Козлов.







Страдают в этой ситуации в первую очередь те, кто всё-таки потратился на покупку ОСАГО. В случае ДТП с водителем, у которого нет полиса, им приходится долго судиться — и страховое возмещение очень часто невозможно получить даже через суд. Один из таких водителей — Вячеслав, который каждый год покупает полис ОСАГО. Год назад он попал в ДТП — в него врезался водитель, у которого не было полиса.







«Ехал по Немировича-Данченко. Был день. Машин вокруг вообще не было, кроме старой "Тойоты" справа от меня. И вдруг водитель за рулём "Тойоты" решил развернуться где-то возле облбольницы через двойную сплошную. И врезался в итоге в меня — я ехал по крайней левой полосе. Он даже не помигал лампочкой. Для меня это было неожиданностью, я и притормозить даже не успел», — вспоминает Вячеслав.







По словам Вячеслава, из машины вышла девушка, которая, как позже оказалось, не была владельцем автомобиля. Денег, чтобы оплатить по решению суда ущерб от ДТП, насчитали 250 тысяч рублей — у неё их не было и нет.





«Надо заметить, она не скрывается от судебных приставов. Но с апреля выплатила что-то около 2800 рублей: выплачивает сколько может. Это ужасное было для меня открытие: имея на руках страховку — кстати, ни разу не было случаев, когда она могла бы пригодиться, — ты фактически не застрахован. И вот сейчас я езжу и на 100% уверен, что любая машина стоимостью 100 тысяч [рублей] и меньше — не застрахована. Это же красота: полнейшая безответственность и беспредел — купил машину за 80 тысяч и езди как хочешь, потом в крайнем случае машину можно бросить», — рассуждает Вячеслав и добавляет, что в выигрышной позиции сейчас именно непорядочные водители.







Реальное количество незастрахованных водителей подсчитать практически невозможно





Юрист Максим Седов уверен, что решить проблему с ОСАГО можно, но должна быть «политическая воля». По его мнению, надо снизить нецелевую нагрузку на страховые компании, которая возникает из-за массы сутяжников, зарабатывающих деньги даже на незначительном ущербе, ввести жёсткое наказание для страховой компании за недоступность ОСАГО, а также совместить электронные базы страховых компаний с базой ГИБДД и фиксировать нарушителей через дорожные камеры видеонаблюдения.





Повышение цены на ОСАГО, считает Седов, приведёт лишь к тому, что от обязательного страхования будет отказываться ещё больше водителей.







Евгений Козлов заметил в беседе с корреспондентом НГС, что ситуация должна измениться к осени: полисы снова станут дороже.







«С 31 августа планируется первый этап либерализации цен по ОСАГО. Центробанк предлагает расширить [ценовой] коридор по ОСАГО на 20% вверх и вниз. Понятно, что все (страховые компании. — И.К.) пойдут вверх. <…> А через два года тарифы по ОСАГО будут отпущены. Компании сами будут выбирать, за сколько продавать [полис]», — рассказал руководитель новосибирского филиала «РЕСО». По его словам, также идёт работа над совмещением электронных баз страховщиков с базами ГИБДД для дальнейшей ежедневной видеофиксации тех, кто ездит без полиса обязательного автострахования.







Если же ничего не предпринимать на этом рынке, утверждают абсолютно все эксперты, ситуация обязательно закончится коллапсом: страховщики начнут отказываться от продажи полисов ОСАГО, а водители после ДТП будут разбираться между собой самостоятельно — кто как умеет.





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