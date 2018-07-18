«Здесь страшно жить»: дом, построенный из рельсов, рухнул на головы жильцов

30 лет назад в Оби власти расселили бывших железнодорожников из вагонов во временные бараки, построенные из рельсов и шпал, пообещав им через пару лет новые квартиры. Но временное жильё для них превратилось в постоянное — многие поставили пластиковые окна, обшили дома сайдингом, обустроили огороды. За долгие годы дома, построенные без фундамента, осели, крыши прохудились, а к домам подступила зелёная вода. Критическая ситуация на улице Путейцев возникла в последние несколько лет, а в прошедшее воскресенье достигла пика — в одном из них потолок обрушился прямо на кровать. Власти Оби предложили его жильцам переехать в другой аварийный дом, но прежде за свой счёт сделать экспертизу, тогда как сами жильцы — пенсионеры — еле скрывают слёзы и мечтают вернуться обратно в вагоны. О том, как живут путейцы сегодня, — в фоторепортаже НГС.

Воскресным утром 15 июля семья Мартыновых по семейной традиции собралась на кухне. Тишину завтрака прервал громкий треск и грохот — из спальни повалила чёрная копоть. «Всё чёрно было, страшно! Ящик прижало, у меня там документы в комоде. Мы боялись больше за кухню и зал, а потом дожди, всё немного протекало. Трескалось всё, всё сыпалось», — вспоминает, еле скрывая слёзы, Лидия Мартынова, владелица одной из двух квартир в бараке. «Ой, вы куда-то далеко ушли, вы осторожнее, я боюсь за вас!» — вдруг крикнула она фотографу НГС, которая зашла в обрушившуюся спальню.





Потолок обвалился в спальне около 10:00 в воскресенье





Сразу после обвала Лидия позвонила в управляющую компанию, где ей сказали, что раз уж квартира приватизирована, помочь они ничем не могут. В администрации Оби, после того как приехали на место, предложили временное жильё из маневренного фонда — комнату в обском общежитии. «Я расписываться не стала, никуда я отсюда не пойду. Мол, мы же переживаем ради вашей безопасности. Почему не переехала? Потому что дом, в который предлагают заселиться, — он тоже аварийный, это военный городок. Там лучше, что ли? Вы дайте хорошие квартиры, они их не дают», — сетует Лидия, посматривая на дверь в спальню.





Чтобы дом признали непригодным для жилья, нужно проводить экспертизу за шесть тысяч, говорит Лидия





В итоге, по словам Лидии, чтобы её дом признали аварийным, власти предложили заказать экспертизу самостоятельно — за шесть тысяч рублей. Семья вызвала сотрудников МЧС, которые должны сделать такое же заключение. Пока же семья Мартыновых ютится в соседней комнате — небольшом зале с просевшим потолком и вздутыми полами.





В остальных комнатах потолки прогнулись — такие же были и в обрушившейся спальне





Барак Лидии, как и восемь других на улице Путейцев, спрятан от посторонних глаз. С одной стороны их прикрывает железная дорога, с другой — Омский тракт. Маленькая зелёная улочка, похожая на деревеньку, уместила на себе несколько семей пенсионеров — бывших железнодорожников, которые раньше жили на этом же месте в обычных вагонах, а затем переехали в построенные для них бараки, тоже временные, по заверению властей. Со стороны догадаться, что за всем сайдингом, пластиковыми окнами, ухоженными клумбами и спутниковыми антеннами прячутся прогнившие шпалы, утопающие в болоте, и обычные рельсы вместо перекрытий, — невозможно.





На улице Путейцев всего 15 домов, большинство из которых — бараки на 2–3 квартиры





«Мы лучше в вагонах бы жили, чем сейчас живём вот так. 20 лет в вагонах прожили, а потом нам дали это. Вначале вроде ничего было, обрадовались, что и вода, и туалет. А тут... У нас балок нет, обычные рельсы, только потоньше, представляете? А ведь столько лет проработали на ОПМС № 19 (опытная путевая машинная станция. — К.Ш.). Только болячки заработали», — говорит соседка Лидии Ирина Дуктова.





Ирина живёт в таком же бараке по соседству с тем, где обрушился потолок





По словам Ирины Дуктовой, подобная ситуация сложилась во всех других бараках: проваленные потолки, гнилые полы и просевшие стены — дома стоят не на фундаменте, а на обычных шпалах, швы между которыми заделаны стекловатой. «Я не могу, задыхаюсь от стекловаты уже сколько», — сетует она.





На потолки в бараках давят обычные стальные железнодорожные рельсы, а также тяжёлые деревянные балки, пропитанные дождевой водой





В доме Ирины при беглой экскурсии запах стекловаты не чувствовался — его перебивал запах стойкой сырости. Оказалось, под бараками поднялись грунтовые воды кислотно-зелёного цвета, они затопили погреба. Такая же шла из-под крана, её успели перекрыть: «Мы боимся здесь жить. В туалете — грибок, потолки все просели — там же шесть рядов рельсов лежит... — Ирину отвлёк 3-летний внук, который спал на диване. — А я ещё и с ребёнком. Стена уходит, тут грибок, вообще тут задыхаемся от него, пол прогнил. Штукатурка, что я подмазывала, — всё отпадывает, везде дыры. Варю и боюсь, тут ребёнок бегает. Так и живём».





Грунтовая вода кислотного цвета затопила путейцам погреба





На те же проблемы пожаловались и другие жильцы, только внятного ответа от местной администрации они дождаться не могут. Ирина показала копии документов, которые у неё есть (они есть и в распоряжении редакции НГС). Так, одно из постановлений, подписанное главой Оби Александром Мозжериным в январе 2017 года, гласит, что все бараки на Путейцев — аварийные и подлежат сносу. Но в октябре того же года как минимум один из домов, в котором живёт Ирина, из реестра ветхого жилья исключили — такой ответ пенсионерке дали в администрации на её обращение с просьбой о переселении.





С обратной стороны путейцев начало топить болото — некоторые теплицы, сараи и бани уже оказались в воде





На этом проблемы путейцев не закончились — на протяжении последних лет вместе с дождями и грунтовыми водами их огороды наполняет болото, которое круглый год разливается между их домами и насыпью, по их словам, когда-то сооружённой для строительства нового железнодорожного пути. Вода настигает огороды и бани, стоящие с краю участков. Из-за застоя со временем в воде поселились дикие утки.





Болото начало топить частные участки





«Как построили этот подъездной путь, так и всё пошло после этого, вся стоит теперь вода, идёт вся к нам. Огороды были здесь, а теперь камыш растёт. Это же жесть, жить так. У меня все семена в огороде сгнили, вся картошка погнила. А было всё засажено. Семена все сгнили, выкопали — а они в воде стояли», — показывает Лидия задний двор, вытирая слёзы от взгляда на погибший урожай.





Жильцы заявили, что готовы требовать квартиры в суде





В администрации Оби корреспонденту НГС подтвердили, что жильцам дома № 4 , в котором обрушился потолок, предлагали временное жильё. «Этот дом считается многоквартирным, все квартиры в собственности жильцов находятся. На сегодняшний день им было предложено временное проживание в связи с тем, что там не совсем можно находиться. Собственники отказались получать даже уведомление о том, что мы предлагаем им переехать в маневренный фонд <...>. На сегодняшний день администрация мало больше что может сделать. Это собственность людей, с их собственности я не могу их оттуда выселить. Они сами решают этот вопрос», — пояснила начальник контрольно-правового управления администрации Оби Оксана Петрович.





Администрация предложила сделать экспертизу за бюджетные деньги и даже помочь с переездом, но по времени это может длиться месяцы





По её словам, путейцам временно предложили комнаты в одном из домов маневренного фонда и, вопреки их мнению, аварийным его не признали. Если жильцы не сделают экспертизу, администрация проведёт экспертизу сама, но через конкурсную процедуру. По её оценке, это может занять около двух месяцев:





«Есть два варианта, если его признают аварийным. Либо людям выплачивается покупная цена — рыночная стоимость их имущества с учётом всех компенсаций за переезд и другие убытки. Второй вариант: если у нас будет программа по переселению и мы сможем туда включить этот дом, тогда будет покупаться квартира и предлагаться. По времени, конечно, это затянется».







Власти могут заказать экспертизу, чтобы дом признать аварийным, но признаются, что займёт это не один месяц





Пока путейцы вынуждены оставаться в прохудившихся бараках — у многих нет возможности переехать куда-то даже на время, не говоря уже об аренде другого жилья. «Нам говорили в своё время приватизировать служебные квартиры, а то, мол, отберём. Мы давай скорее их приватизировать, окна поставили, сайдингом обили с той стороны, с этой стороны. Из вагонов когда переселяли, говорили: пять лет поживёте, а потом квартиры будут. А потом всё. А куда я уеду? Как? Даже снимать я по деньгам... 10 тысяч пенсии получаю. Даже этого у меня нет, чтобы где-то поселиться. Мы здесь все так и живём», — развела руками Ирина.





Пенсионеры написали заявление в прокуратуру — ответ ждут под сгнившими крышами





Жильцы говорят, что сдаваться не собираются. Они уже обратились в прокуратуру и готовы идти до суда, чтобы получить другое жильё. Пока же в тишине они прислушиваются к каждому шороху, чтобы в случае чего не оказаться под потолком.







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