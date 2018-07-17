Настучи на ближнего своего

ГИБДД ловит пьяных и нарушителей по наводкам от жалобщиков — зазорно ли это

Граждане используют и звонки, и соцсети, и специальные приложения
Граждане используют и звонки, и соцсети, и специальные приложения

В ГИБДД России сообщили, что граждане всё активней и активней жалуются на замеченные ими нарушения в сфере дорожного движения, благодаря чему инспекторам удается задерживать дополнительное количество пьяных за рулём и улучшать статистику. Граждане используют и звонки, и соцсети, и специальные приложения, и не боятся прослыть «жалобщиками». Вместе с экспертами портал НГС.АВТО разбирался, зазорно ли это, или, наоборот, наступают времена цивилизованных методов. 

Как говорят в полиции, активность россиян по жалобам на нарушения стала такой, что сотрудникам по этим сигналам удается пресекать значительное количество происшествий, в частности аварий с участием пьяных. По статистике, в январе-мае текущего года произошло 3,5 тысячи таких ДТП, а за тот же период 2017 года — 4,4 тысячи. Таким образом, удалось добиться сокращения аварийности на 20%. 


В многом бороться с пьяными помогают сами граждане. Они подают сигналы через соцсети, мессенджеры, пишут в специальных группах ГИБДД. Там можно оставлять текстовые и голосовые сообщения, сотрудники обещают реагировать на них максимально быстро. «Нетрезвых водителей стало меньше на дорогах. Сократилось количество ДТП с их участием. Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась. И поэтому сегодня необходимо нарабатывать меры, которые позволили бы ещё в большей степени снизить пьянство за рулём», — отметили в ГИБДД.


Большие надежды возлагаются на создание специальных мобильных приложений, которые бы молниеносно доставляли сигнал до дежурного ГИБДД. Жаловаться можно не только на пьяных, но и на другие нарушения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушение правил парковки.


Мы спросили новосибирских экспертов, не зазорно ли жаловаться на других и насколько действенна эта мера. 


Денис Алмазов, автомобильный юрист: «Конечно, однозначно поддерживаю, потому что общественная поддержка тоже важна. С учетом того, что в полиции идёт сокращение кадров, не хватает рук. Тем более по таким нарушениям, как вождение в пьяном виде. Сейчас развивается правосознание людей как проявление гражданского общества. Главное, чтобы люди сообщали о реальных правонарушениях, а не просто так. Я был свидетелем, как церковный работник задержал пьяного — он заметил машину, которая виляла, ехала с высокой скоростью. Он проследил за ней, доехал до остановки, там произошел разговор на повышенных тонах, он заблокировал нарушителя в машине. Вызвал полицейских, дождался приезда, показал машину, на видео всё это снял. 


Если соцсети активно применять — это наиболее оптимально. Странички ГИБДД в соцсетях открывать, над оперативностью надо работать. Ничего зазорного в этом нет, главное, чтобы это не было сведением счётов с неугодными людьми, а чтобы подтверждалось медицинским освидетельствованием». 


Данил Соловьёв, директор федеральной сети автосервисов Fit Service: «Я лично положительно отношусь и сам бы сигнализировал. Может быть, лет 8 назад посчитал это зазорным, стукачеством. Но со временем понятия изменились, по двум причинам. Государство намекнуло нам, что жить в законопослушном обществе намного проще и лучше. У меня появились дети, и это влияет сильно, видя все эти страшные ролики, как пьяные сбивают. Я еду за рулём и думаю, что я еду аккуратно. А если бы возник какой-то дебил, я бы на него пожаловался. Понятно, что это не работает сразу массово, но я надеюсь, что станет массовым. Это не "постучать", а это сотни людей, которым может быть причинён вред. Увидев наркомана с ножом, стоит ли сообщать в милицию? Наверное, стоит. 


Считаю, что тот, кто не думает головой, он должен быть наказан. Нормально же, когда воров и убийц садят. Есть реальные угрозы для людей, когда едет по встречной, едет на красный свет, — на таких надо жаловаться. Вторая часть нарушений вроде бы никак не связана с угрозой для жизни: например, припарковался неправильно. Я бы, наверно, не стал жаловаться. Часто бываю в Европе, там это давно работает и уже никто не задумывается. У нас еще 5–7 лет, и все привыкнут, будет нормой сообщать о таких нарушениях».


А вы сообщите в полицию о нарушении?

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